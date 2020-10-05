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Такие плоскогубцы будут отличным приобретением для электриков и кабельщиков, они предназначены для зачистки проводов, обжима кабелей и снятия изоляции.

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Инструменты сделаны из качественной стали и имеют защищённые рукоятки, с которыми можно работать под напряжением. Диапазон отверстия составляет от 0,5 до 2,6 мм.

Цена: US $4.45 - 6.99

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Светодиодные лампы имеют больший запас энергии и гораздо мощнее (1200 лм) обычных ламп, которые устанавливают в автомобильные фары. Эти лампы имеют красное свечение, поэтому применяются в задних фарах и для стоп-сигналов.

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В лампе находятся несколько светодиодных маячков. Срок службы светодиодов составляет около 30000 часов. Материал изготовления – авиационный алюминий. Лампы водонепроницаемые.

Цена: US $8.01 / набор (2 шт.)

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Этот полезный гаджет выглядит, как обычный браслет с силиконовым ремешком, который можно регулировать. Подключается браслет XOSS к смартфонам, планшетам, фитнес-тренажерам и велосипедам через Bluetooth-соединение.

Заряд батареи датчика действует около двадцати часов, так что браслет можно носить в течение рабочего дня, чтобы точно знать свой сердечный ритм. Девайс можно использовать во время пробежки и даже во время дождя, так как он обладает водонепроницаемой функцией.

Цена: US $8.50 - 44.99

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Вертикальная беспроводная зарядка Xiaomi, имеющая удобный угол для пользования смартфоном, выдаёт до 30 Вт, что позволит зарядить любой мощный мобильный гаджет всего лишь за полчаса.

За перегрев можно не беспокоиться, так как в устройство встроено охлаждение. Также зарядка защищена от скачков напряжения и прочих проблем с электричеством.

Цена: US $36.91

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Качественный складной стул имеет широкий набор разных регулировок, которые позволяют установить его на любом типе поверхности. На ножках есть специальные широкие подставки, которые препятствуют закапыванию в грунт. Спинка тоже регулируется.

В магазине есть несколько вариантов комплектации стула. Самая полная комплектация включает сумку на спинке, стойку с ёмкостями для насадок, стойку под зонтик и держатели. Есть возможность заказать бесплатную доставку со склада в России.

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Цена: US $59.99

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Лазерная расчёска - отличное устройство по уходу за волосами: массирует кожу головы, улучшает кровообращение, а лазерное излучение ускоряет обменные процессы для снабжения волосяных луковиц питательными веществами. Поможет избавиться от перхоти и выпадения волос.

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Расчёска имеет удобную ручку с кнопкой для переключения режимов работы и заряжается через кабель USB, который входит в набор. В комплекте также есть защитная маска для глаз.

Цена: US $32.18

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С помощью коктейльницы Xiaomi DAEWOO можно легко сделать коктейль, либо использовать её в качестве мельницы или соковыжималки. Устройство вмещает 300 мл и имеет функцию подогрева. Также его удобно брать в поездки или на работу.

Цена: US $64.50

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Маршрутизатор Xiaomi Redmi AX5 с поддержкой новой технологии WiFi 6 и скоростью до 1775 Мбит/с имеет большой радиус действия и оснащён четырьмя антеннами, оперативной памятью на 128 МБ и управляется при помощи специального приложения.

Кроме того, в устройстве предусмотрен дополнительный модуль, который снижает нагрузку на центральный процессор. Также маршрутизатор может отправлять информацию одновременно на 8 устройств, обеспечивая стабильное соединение сети в доступном радиусе.

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Цена: US $46.65

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