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Недорогие и полезные товары с AliExpress: смарт-весы, оригинальная компьютерная мышь, универсальный USB‑хаб и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Смарт-весы

Смарт-весы Body Fat Scale 2 производства компании Xiaomi способны запоминать пользовательские данные по десяти показателям, проводя на их основе подробный анализ состояния организма и давая полезные рекомендации по поддержанию веса. 

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При этом допускается контроль 16-ти разных пользователей, для чего каждому из них необходимо создать свой аккаунт для ведения личной статистики и составления индивидуального плана тренировок.

Цена: US $22.87 - 34.17

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Компьютерная мышь

Оригинальная мышь Cooler Master с перфорированным корпусом в классическом чёрном и белом исполнении станет настоящим украшением рабочего стола. 

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Девайс оснащён датчиком Pixart 3389 с максимальным разрешением 16 тысяч dpi, ускорением 50g и частотой опроса 1000 МГц, флеш-памятью объёмом 512 КБ, а также переключателями Omron, рассчитанными не менее чем на 20 млн. срабатываний. 

Цена: US $46.44

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USB‑концентратор 8 в 1

Устройство Baseus, разработанное специально для MacBook Pro, может похвастаться богатым интерфейсом, занимая сразу два разъёма. 

Концентратор имеет двойной порт USB-C третьего поколения, слоты для расширения хранилища до 2 ТБ SD и microSD, пару цифровых разъёмов HDMI с поддержкой 4K на 30 и 60 Гц, и сетевой порт RJ-45 – о таком суперхабе можно только мечтать.

Цена: US $22.33 - 50.50

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Набор мерных ложек

Такой комплект должна иметь каждая хозяйка, которая готовит по книжным рецептам с их непростыми условными обозначениями мер. 

При этом вовсе не обязательно приобретать весь набор, состоящий из 15 предметов, по желанию можно ограничиться более скромной комплектацией из пяти мерных ложек, выполненных из качественной нержавейки.

Цена: US $10.60 - 27.56

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Вакуумный пищевой упаковщик

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Благодаря вакуумному упаковщику SaengQ, наконец-то, удастся привести морозилку в идеальный порядок. 

Десять плотных пакетиков, входящих в комплект, изолируют продукты друг от друга, параллельно защищая их от вымораживания и посторонних запахов.

Цена: US $22.14 - 27.17

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Креативный настенный светильник

Светодиодный настенный светильник SEEDIQ выполнен в двух цветах, формах и цветовых температурах. Его можно использовать как для основного освещения, так и в качестве ночника.

Этот оригинальный светильник с креативным дизайном отлично впишется в любой интерьер и будет радовать глаз. 

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Цена: US $13.90 - 19.00

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Торцевой ключ

Универсальный ключ 8 в 1, сделанный из качественного металла и предназначенный для большинства популярных размеров и форм болтов, начиная с обычных шестигранных и заканчивая болтам «звезда». 

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Инструмент имеет трещотку храпового типа, мощный рычаг и используется для разборки и сборки винтов автомобилей, мотоциклов, велосипедов,  квадроциклов, утилитарных и других машин.

Цена: US $19.46 - 36.96

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