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Красивый тактический топор известного бренда FBIQQ с двухсторонним заточенным лезвием выкован из крепкой нержавеющей стали, имеющей высокую прочность 56 HRC и оснащён нейлоновым чехлом для безопасного хранения и переноски.

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Данные характеристики и компактные размеры 39 х 9,5 см позволяют томагавку выдерживать большие ударные нагрузки или защемления, поэтому его можно без сомнений брать при поездках на природу или походы.

Цена: US $27.99

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Проблема намертво замерзших окон не понаслышке знакома всем автомобилистам, проживающим в средней полосе и севернее её.

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Если вам надоело тратить время и топливо на обогрев окон, имеет смысл присмотреться к этому компактному электроскребку, который в считанные минуты растапливает самую толстую ледяную корку, мгновенно убирая её со стеклянной поверхности.

Цена: US $10.10

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Если на мытьё посуды катастрофически не хватает времени и сил, а размеры кухни не позволяют разместить даже узкую посудомойку, то можно ограничиться этой миниатюрной помощницей, потребляющей около 5,3 л воды за один цикл.

При этом машинка не только моет, но и дезинфицирует и сушит посуду, легко управляясь со смартфона с помощью специального приложения Mi Home. Понимает модель и голосовые команды, демонстрируя блестящий результат в любом из выбранных шести режимов мойки.

Цена: US $434.99

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Грядут холода, а это значит, что впору позаботиться о тепле в доме, тем более что далеко не везде отопительный сезон будет вовремя запущен. На выручку придёт компактный обогреватель Baseus с боковой кнопкой управления, работающий от обычной электросети 220 В.

Этот крошечный прибор способен прогревать воздух до 74 градусов в радиусе 30 см или до 41 градуса на расстоянии 60 см. Вполне приличный показатель для того, чтобы скоротать холодные осенние вечера без какого-либо риска для возгорания, поскольку прибор оснащён противопожарной системой автоматического отключения.

Цена: US $29.99

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Приставка Vontar X3 имеет множество преимуществ, среди которых работа под управлением операционной системы Android 9.0, 4-гигабайтная оперативка и тройная конфигурация встроенного хранилища на 32, 64 и 128 ГБ.

Есть здесь и поддержка 4K на 60 к/с, и HDR, и цифровой порт HDMI версии 2.1, а также разъём Ethernet и модули беспроводной передачи данных Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 4.1.

Цена: US $36.13 - 60.58

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Беспроводной передатчик производителя Ugreen с Bluetooth 5.0 на борту и поддержкой aptX и AAC-кодеков обеспечит бесперебойное подключение в радиусе 10 метров одновременно к двум устройствам, предоставляя возможность воспроизведения контента с любых носителей.

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Доступным остаётся и прямое подключение, для этого предусмотрены оптический интерфейс S/PDIF и аудио разъём на 3,5 мм.

Цена: US $18.56 - 19.49

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