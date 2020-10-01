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С 3,1-амперным адаптером Baseus для авто любая магнитола заиграет по-новому. Наличие беспроводного модуля Bluetooth последнего поколения, FM-тюнера и USB-разъёма позволяет «качать» контент с носителей, параллельно контролируя бортовое напряжение, выводимое на информативный дисплей универсального устройства.

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Цена: US $13.99

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Далеко не все крепления удаётся удалить с первого раза, поскольку они могут располагаться в труднодоступных для инструмента местах.

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Однако этому шуруповёрту всё ни по чем, ведь его насадка может вращаться под углом 90 градусов, в считанные секунды справляясь даже с самыми проблемными фиксаторами.

Цена: US $10.58

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В комплектацию набора входят 8 ключей с размерным рядом от 9 до 17 см, отлитых из высококачественной хромванадиевой стали.

Фишка инструментов в том, что с обратной стороны каждого рожкового ключа располагается трещотка, оснащённая подвижным шарниром. Помимо прочего, к набору прилагается удобный чехол, облегчающий его транспортировку и хранение.

Цена: US $35.71 - 46.99

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10,1-дюймовая модель планшета CHUWI Hi10 X с классическим соотношением сторон дисплея 16:10 порадует пользователей хорошим объёмом памяти на 6 ГБ для ОЗУ и 128 ГБ для ПЗУ, 4-ядерной аппаратной основой Gemini Lake N4100 и довольно ёмким аккумулятором на 3250 мАч.

Вполне приличным оказался и интерфейс устройства, получивший USB-порты второго и третьего поколения, включая стандарт Type-C, microHDMI и 3,5-миллиметровый разъём.

Цена: US $258.49 - 340.74

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Этот аппарат Chuwi примечателен прежде всего тем, что в его основе использован 4-ядерный процессор Intel Celeron J4115 с тактовой частотой 1,5-2,5 ГГц и фирменным графическим ускорителем Intel UHD Graphics 600 (всё охлаждается собственным кулером и радиатором из медного сплава), 6 ГБ ОЗУ LPDDR4-стандарта и флеш-память eMMC на 128 ГБ.

Интерфейс устройства оснащён не только Bluetooth и Wi-Fi, но и USB-портами A и C типа, портом HDMI, аудиовыходом на 3,5 мм, а также слотом под карту памяти microSD. Планшет работает на операционной системе Windows 10.

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Цена: US $237.99

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