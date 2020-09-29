Недорогие и полезные товары с AliExpress: зарядная станция, портативный обогреватель, сэндвичница и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Зарядная станция
Суммарная мощность этой станции составляет 100 Вт, что позволяет использовать ее для зарядки всей имеющейся мобильной техники в доме. Интерфейс соответствующий: 7 USB-A и один USB-C обеспечивают одновременное подключение 8 гаджетов, тогда как модуль индукции позволяет заряжать еще одно, но уже беспроводным методом.
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При этом процесс протекает очень быстро, центр получил поддержку соответствующих технологий QC и PD третьего поколения, выводя все данные на дисплей.
Цена: US $24.79
Портативный обогреватель
Пока в домах не начался отопительный сезон, этот обогреватель может стать настоящим спасением с минимальными затратами. Достаточно просто включить устройство в розетку и подождать 3 секунды, чтобы помещение начал заполнять теплый воздух.
Для этого в приборе был предусмотрен специальный элемент, нагревающий поступающий извне холодный поток. Обогреватель управляется кнопками сверху, либо же пультом дистанционного управления.
Цена: US $4.19 - 13.19
Сэндвичница Xiaomi Pinlo
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Забудьте о мытье сковородок и кастрюль после завтрака, когда и так катастрофически не хватает времени. Вместо этого можно использовать специальную сэндвичницу с антипригарным покрытием, которая имея скромные габарит в 29x14 см позволит быстро и легко приготовить практически любое блюдо к завтраку.
Яичница, бутерброды, мясо и даже запеченные овощи – этот домашний помощник, действительно, может многое.
Цена: US $39.73
Беспроводные наушники Xiaomi Youpin FIIL T1X
Оригинальные наушники с двойным пластиковым покрытием (внешним глянцевым и внутренним матовым) получили эргономичные заушины, благодаря которым можно активничать, не теряя аксессуаров. И это еще не все, гарнитура была оснащена микрофоном и удобной сенсорной панелью для управления и способна удерживать сигнал в радиусе 10 м.
Не подкачает и качество звучания, включая отличные басы, дополненные по-настоящему эффективной функцией шумоподавления. Еще одним достоинством стала автономность устройства, которой хватит на 5 часов беспрерывного воспроизведения, а с кейсом до 22.
Цена: US $59.59
Удлинитель
Это не просто удлинитель, а самый настоящий хаб, оборудованный тремя розетками и таким же количеством USB-портов. Есть здесь и сетевой фильтр, а также устойчивые к воспламенению провода, обеспечивающие должный уровень безопасности. Довершает общую картину кнопка выключения и индикационная лампочка – просто и удобно!
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Цена: US $11.27 - 13.48
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