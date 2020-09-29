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Суммарная мощность этой станции составляет 100 Вт, что позволяет использовать ее для зарядки всей имеющейся мобильной техники в доме. Интерфейс соответствующий: 7 USB-A и один USB-C обеспечивают одновременное подключение 8 гаджетов, тогда как модуль индукции позволяет заряжать еще одно, но уже беспроводным методом.

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При этом процесс протекает очень быстро, центр получил поддержку соответствующих технологий QC и PD третьего поколения, выводя все данные на дисплей.

Цена: US $24.79

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Пока в домах не начался отопительный сезон, этот обогреватель может стать настоящим спасением с минимальными затратами. Достаточно просто включить устройство в розетку и подождать 3 секунды, чтобы помещение начал заполнять теплый воздух.

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Для этого в приборе был предусмотрен специальный элемент, нагревающий поступающий извне холодный поток. Обогреватель управляется кнопками сверху, либо же пультом дистанционного управления.

Цена: US $4.19 - 13.19

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Забудьте о мытье сковородок и кастрюль после завтрака, когда и так катастрофически не хватает времени. Вместо этого можно использовать специальную сэндвичницу с антипригарным покрытием, которая имея скромные габарит в 29x14 см позволит быстро и легко приготовить практически любое блюдо к завтраку.

Яичница, бутерброды, мясо и даже запеченные овощи – этот домашний помощник, действительно, может многое.

Цена: US $39.73

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Оригинальные наушники с двойным пластиковым покрытием (внешним глянцевым и внутренним матовым) получили эргономичные заушины, благодаря которым можно активничать, не теряя аксессуаров. И это еще не все, гарнитура была оснащена микрофоном и удобной сенсорной панелью для управления и способна удерживать сигнал в радиусе 10 м.

Не подкачает и качество звучания, включая отличные басы, дополненные по-настоящему эффективной функцией шумоподавления. Еще одним достоинством стала автономность устройства, которой хватит на 5 часов беспрерывного воспроизведения, а с кейсом до 22.

Цена: US $59.59

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Это не просто удлинитель, а самый настоящий хаб, оборудованный тремя розетками и таким же количеством USB-портов. Есть здесь и сетевой фильтр, а также устойчивые к воспламенению провода, обеспечивающие должный уровень безопасности. Довершает общую картину кнопка выключения и индикационная лампочка – просто и удобно!

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Цена: US $11.27 - 13.48

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