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Простейшее с виду устройство поможет в считанные секунды определить остаток заряда и состояние АКБ, оповещая в случае необходимости о целесообразности замены источника питания.

Подходит для контроля стартера и генераторных установок, выдавая результаты на русском или любом другом из 5 предложенных языке. Совместим с гелевыми, свинцово‑кислотными и AGM‑аккумуляторами.

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Цена: US $24.50

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Полноценный камерофон с 6,5-дюймовым дисплеем (1600x720 точек), оснащенный четырьмя датчиками основного модуля с разрешением в 20/12/2/0,3 Мп и селфи-оптикой на 8 Мп.

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Не подкачал и интерфейс: Type-C, аудиовыход на 3,5 мм, DUOS-слот для SIM, разъем под microSD и NFC для бесконтактной оплаты. Автономность соответствующая, обеспечиваемая аккумуляторной батареей ёмкостью 4200 мАч.

Цена: US $139.99

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Wi-Fi-розетка с яркой RGB-подсветкой на борту – такого вы еще не видели! «Умный» девайс легко управляется со смартфона, имеет удобный таймер и функцию контроля энергопотребления.

Цена: US $10.99 - 56.99

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Стоит ли говорить о том, насколько качественнее становится чистка зубов с электрощеткой? Вот и с X Pro, способной работать в нескольких режимах, включая чистку, деликатное отбеливание и массаж, получится добиться безупречного результата.

С помощью сенсорного дисплея можно задавать нужные параметры, а также просмотреть информацию о чистке зубов, он же подаст сигнал, если какой-то участок был пропущен. В мобильном приложении доступно еще больше информации и настроек.

Например, введя пол, возраст и привычки можно получить индивидуальную рекомендацию по чистке зубов и самый оптимальный режим. Устройство имеет влагозащиту IP67, а также высокую автономность и быстрое время заряда.

Цена: US $64.99 - 79.07

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Двухдиапазонное устройство поддерживает сетевой стандарт Wi-Fi 802.11ac, выдавая максимальную скорость в 600 Мбит/с и обеспечивая устойчивый сигнал. В комплекте к адаптеру прилагаются установочные драйвера, совместимые со всеми популярными ОС.

Цена: US $4.69

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