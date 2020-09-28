Недорогие и полезные товары с AliExpress: тестер аккумуляторной батареи, USB Wi-Fi-адаптер и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Тестер аккумуляторной батареи
Простейшее с виду устройство поможет в считанные секунды определить остаток заряда и состояние АКБ, оповещая в случае необходимости о целесообразности замены источника питания.
Подходит для контроля стартера и генераторных установок, выдавая результаты на русском или любом другом из 5 предложенных языке. Совместим с гелевыми, свинцово‑кислотными и AGM‑аккумуляторами.
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Цена: US $24.50
Смартфон Cubot Note 20 Pro
Полноценный камерофон с 6,5-дюймовым дисплеем (1600x720 точек), оснащенный четырьмя датчиками основного модуля с разрешением в 20/12/2/0,3 Мп и селфи-оптикой на 8 Мп.
Не подкачал и интерфейс: Type-C, аудиовыход на 3,5 мм, DUOS-слот для SIM, разъем под microSD и NFC для бесконтактной оплаты. Автономность соответствующая, обеспечиваемая аккумуляторной батареей ёмкостью 4200 мАч.
Цена: US $139.99
Умная розетка
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Wi-Fi-розетка с яркой RGB-подсветкой на борту – такого вы еще не видели! «Умный» девайс легко управляется со смартфона, имеет удобный таймер и функцию контроля энергопотребления.
Цена: US $10.99 - 56.99
Электрическая зубная щётка Oclean X Pro
Стоит ли говорить о том, насколько качественнее становится чистка зубов с электрощеткой? Вот и с X Pro, способной работать в нескольких режимах, включая чистку, деликатное отбеливание и массаж, получится добиться безупречного результата.
С помощью сенсорного дисплея можно задавать нужные параметры, а также просмотреть информацию о чистке зубов, он же подаст сигнал, если какой-то участок был пропущен. В мобильном приложении доступно еще больше информации и настроек.
Например, введя пол, возраст и привычки можно получить индивидуальную рекомендацию по чистке зубов и самый оптимальный режим. Устройство имеет влагозащиту IP67, а также высокую автономность и быстрое время заряда.
Цена: US $64.99 - 79.07
USB Wi-Fi-адаптер
Двухдиапазонное устройство поддерживает сетевой стандарт Wi-Fi 802.11ac, выдавая максимальную скорость в 600 Мбит/с и обеспечивая устойчивый сигнал. В комплекте к адаптеру прилагаются установочные драйвера, совместимые со всеми популярными ОС.
Цена: US $4.69
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