Недорогие и полезные товары с AliExpress: складной нож, электрический миксер, GSM-сигнализация и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Нож JSSQ
Это не просто складной нож, а самое настоящее произведение искусства, клинок которого украшен в фантазийной технике дроп-поинт. Эффектно выглядит и рукоятка, получившая хищный принт, что так же в духе охоты.
Размер лезвия составляет 12 x 3,1 см по длине и толщине при массе 150 гаммов. Полная длина ножа – 205 миллиметров.
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Кроме того, при изготовлении клинка использовалась высококачественная дамасская сталь VG10 с твёрдостью 59-60 HRC. Материал ручки: G10 + сталь.
Цена: US $39.36
Электрический миксер
Узнать в этом компактном устройстве миксер довольно сложно, но на самом деле так и есть. Мини-агрегат, заряжаемый через комплектный USB-шнур, работает в трёх скоростных режимах, которых вполне хватает для того, чтобы взбить сливки, сделать крем или приготовить пышное бисквитное тесто.
Что касается применения устройства, то все эти моменты подробно прописаны в прилагающейся к нему инструкции по эксплуатации.
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Цена: US $12.00
GSM-сигнализация
Недорогое и надёжное устройство, которое поможет контролировать положение входных дверей, окон и ворот. Достаточно просто прикрепить магнитный датчик к любому из этих порталов, чтобы в случае чего мгновенно получить соответствующее уведомление на синхронизированный с ним смартфон.
Среди прочих особенностей устройства – реакция на вибрацию, хлопки и прочий шум, поэтому при желании можно включить на подвязанном устройстве диктофон, контролируя домашнюю обстановку на расстоянии.
Есть здесь и функция отслеживания геопозиции, и возможность подключения к сети через специальный адаптер, благодаря чему можно не переживать по поводу автономности с изначальным недельным запасом.
Цена: US $18.99 - 19.99
Светодиодная лампа с датчиком движения
Представленная в нескольких мощностных и световых конфигурациях лампа прекрасно подойдёт для освещения тёмных мест. Устройство совместимо со стандартными патронами и может включаться автоматически, реагируя на движение в радиусе около 5 метров.
Днём осветительный прибор работать не будет, что позволит неплохо сэкономить, для этого предусмотрены специальный чувствительный датчик освещённости. Кроме того, лампы не мерцают, отличаясь корректной работой, и имеют высокий индекс цветопередачи более 80 CRI.
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Цена: US $3.11 - 4.45
FM-трансмиттер
Универсальная модель FM-трансмиттер Baseus оснащена по последнему слову техники: громкая связь, двойной USB-порт, воспроизведение в режиме MP3, возможность подключения флеш-накопителей и наличие слота под TF-карту памяти.
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Здесь действительно есть, на что глянуть, единственное условие –прикуриватель должен иметь напряжение 12 В, так как с большим номиналом устройство несовместимо.
Цена: US $13.99
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