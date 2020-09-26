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Отличный девайс бренда AxWild для кухни и мастерской, который позволит содержать все клинки в полной боевой готовности.

Удобная ручка, позволяющая стабилизировать положение, алмазное покрытие внутренней части каждого слота, обеспечивающее 4-ступенчатую обработку, эффективная доводка для уже заточенного клинка – этот компактный станок, действительно, дает хороший результат.

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Приятно удивит и качество материала – для изготовления был использован износостойкий металлический сплав.

Цена: US $13.23

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С таким эндоскопом можно в считанные минуты определить засоренные участки в канализационных трубах. И не только, ведь устройство прекрасно подойдет и для диагностики неисправностей рабочих узлов автомобиля, став незаменимым помощником в любом гараже.



Для этого устройство было укомплектовано 10-метровым кабелем и удобной камерой с подсветкой, выводящей изображение на расположенный здесь же дисплей с 4,3-дюймовой диагональю. Кроме того, есть возможность сохранения этой картинки, что также может пригодиться при комплексном исследовании проблемы.

Цена: US $64.79 - 87.29

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Универсальный прибор для каждого дома, который поможет всегда контролировать свой вес и поддерживать нужную форму. Между тем, помимо точности показаний устройство получило стильное оформление, покрытие из закаленного стекла и батарейки в комплекте, которых хватит на очень долго.

Есть здесь и смартфонная синхронизация, а также сертификат, подтверждающий высокое качество устройства. Максимальная грузоподъемность – 180 кило.

Цена: US $15.49 - 19.90

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Простой на первый взгляд, но от этого не менее качественный охотничий нож Swayboo SK205 с фиксированным лезвием и деревянной ручкой, выполненный из дамасской стали VG-10 с твердостью 57HRC. Габариты у клинка ножа вполне компактные – 81 x 3,2 мм по длине и толщине при весе 150 граммов.

Вполне себе приличный охотничий нож, особенно если учесть, что он продается еще и с кожаной кобурой.

Цена:US $35.46

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Надоело терять ценную мелочевку вроде ключей, телефонов, кошельков и сумочек? И не надо, ведь всегда можно себя обезопасить, просто используя мини-трекер, подающий сигнал в случае очередного фиаско.

Крепить устройство не придется, заряжать тоже, трекер оснащен съемными батарейками, обеспечивающими полную автономность на долгое время.

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Цена: US $8.99 - 11.99

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