Недорогие и полезные товары с AliExpress: точилка, эндоскоп, умные напольные весы и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Точилка
Отличный девайс бренда AxWild для кухни и мастерской, который позволит содержать все клинки в полной боевой готовности.
Удобная ручка, позволяющая стабилизировать положение, алмазное покрытие внутренней части каждого слота, обеспечивающее 4-ступенчатую обработку, эффективная доводка для уже заточенного клинка – этот компактный станок, действительно, дает хороший результат.
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Приятно удивит и качество материала – для изготовления был использован износостойкий металлический сплав.
Цена: US $13.23
Эндоскоп
С таким эндоскопом можно в считанные минуты определить засоренные участки в канализационных трубах. И не только, ведь устройство прекрасно подойдет и для диагностики неисправностей рабочих узлов автомобиля, став незаменимым помощником в любом гараже.
Для этого устройство было укомплектовано 10-метровым кабелем и удобной камерой с подсветкой, выводящей изображение на расположенный здесь же дисплей с 4,3-дюймовой диагональю. Кроме того, есть возможность сохранения этой картинки, что также может пригодиться при комплексном исследовании проблемы.
Цена: US $64.79 - 87.29
Умные напольные весы
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Универсальный прибор для каждого дома, который поможет всегда контролировать свой вес и поддерживать нужную форму. Между тем, помимо точности показаний устройство получило стильное оформление, покрытие из закаленного стекла и батарейки в комплекте, которых хватит на очень долго.
Есть здесь и смартфонная синхронизация, а также сертификат, подтверждающий высокое качество устройства. Максимальная грузоподъемность – 180 кило.
Цена: US $15.49 - 19.90
Охотничий нож
Простой на первый взгляд, но от этого не менее качественный охотничий нож Swayboo SK205 с фиксированным лезвием и деревянной ручкой, выполненный из дамасской стали VG-10 с твердостью 57HRC. Габариты у клинка ножа вполне компактные – 81 x 3,2 мм по длине и толщине при весе 150 граммов.
Вполне себе приличный охотничий нож, особенно если учесть, что он продается еще и с кожаной кобурой.
Цена:US $35.46
«Умный» трекер
Надоело терять ценную мелочевку вроде ключей, телефонов, кошельков и сумочек? И не надо, ведь всегда можно себя обезопасить, просто используя мини-трекер, подающий сигнал в случае очередного фиаско.
Крепить устройство не придется, заряжать тоже, трекер оснащен съемными батарейками, обеспечивающими полную автономность на долгое время.
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Цена: US $8.99 - 11.99
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