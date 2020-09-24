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Зачем переплачивать за полировку в сервисе, если можно приобрести специальную машинку, представленную по меньшей мере в семи вариантах различной комплектации.

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Стоимость устройства сопоставима с одной полировкой у мастера, притом, что речь идет о самой дорогой комплектации с керамическими флаконами, многочисленными насадками, а также тряпочками и губками для шлифовки поверхности кузова.





Цена: US $14.39 - 64.70

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Это недорогое устройство позволит забыть о такой проблеме, как севшая после морозной ночи или длительного простоя аккумуляторная батарея автомобиля.

При этом запуск трудно назвать принудительным, поскольку благодаря наличию десульфационного режима, аппарат сначала восстанавливает аккумулятор посредством увеличения рабочей плоскости пластин и только потом производит его запуск.

Цена: US $13.64

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С ресивером Blitzwolf можно воспроизводить любой аудио-контент со смартфона, для чего предусмотрены сразу две мощные антенны, благодаря которым вы забудете о неудобных проводах, используя модуль Bluetooth даже на приличном расстоянии без какой-либо потери для качества звука.

Последнее, к слову, более чем высокое, поскольку в основе ресивера использован процессор Qualcomm с универсальными aptX-кодеками.

Цена: US $41.01

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В таком неприметном корпусе, похожем на аккумулятор, производитель SinoTrack выпустил водонепроницаемый GPS-трекер ST-901 для автомобиля, вставив SIM-карту в который можно отслеживать местонахождение транспортного средства.

При этом гаджет работает под управлением собственной операционной системы и имеет собственное питание с минимально возможным расходом энергии.

Цена: US $12.94 - 27.70

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Это отличный набор для заправского автолюбителя: 6-миллиметровый ключ с трещоткой, множество сменных головок для решения разных повседневных задач, шестигранники и удлинители для инструментов, в значительной мере упрощающие решение повседневных задач.

В общей сложности в комплектном кейсе предусмотрено 53 единицы, ни одна из которой не будет бесполезной или лишней.

Цена: US $19.99 - 33.99

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