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Проблема тупых ножей знакома не понаслышке не только хозяйкам, но и охотникам, рыбакам и мясникам. Между тем, вполне реально забыть о ней раз и навсегда, если приобрести эту трехступенчатую заточку с алмазными брусками, делающими любой клинок острым, как лезвие.

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Есть здесь и удобная ручка, благодаря которой процесс заточки становится максимально быстрым и легким.

Цена: US $6.59 - 9.53

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Плоскогубцы 2 в 1 RJ45 предназначены для обрезки, зачистки, коммутации и тестирования сетевого кабеля LAN, работают на батарейках, предусмотренных для питания LCD-дисплея.

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Инструмент отличается высокой эргономичностью, отлично удерживается в руке. Кроме того, к нему прилагается комплектный чехол для хранения и транспортировки.

Цена: US $24.84

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Пожалуй, этот кардридер заслуживает называться хабом, так как имеет богатый интерфейс. Компактное устройство оснащено двумя слотами под карты microSD, двумя USB третьего поколения и шестью портами USB версии 2.0.

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Кроме того, кардридер имеет аудио-разъемы под микрофон и наушники, а также другие выходы и слоты, которые позволяют использовать его для разных целей.

Цена: US $14.98

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Универсальное устройство, которое оценят по достоинству не только профессиональные автомеханики, но и простые водители, способные самостоятельно поменять колесо.

14-сантиметровый подхват домкрата, а также его ручной привод с надежной опорной базой, позволяют в считанные минуты поднять колесо на максимальную фиксируемую высоту 29,5 см.

Главное условие – транспортное средство не должно весить больше двух тонн, тогда как масса самого устройства составляет 10 кг. К товару прилагается комплектный чехол для хранения и транспортировки.

Цена: US $37.50

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Просто незаменимое приспособление для тех, кто не мыслит свою жизнь без активного отдыха! Легкая, компактная сумка TIROL, размеры которой составляют 109 x 86 см, подойдет для любого авто, вмещая в себя немыслимое количество провизии и других грузов, благодаря объему 425 литров.

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При этом крайне желательно не перегружать сумку, используя грузы, общая масса которых не превышает 30 кг, и не забывать о безопасности, ведь ремни на сумке предусмотрены не случайно.

Цена: US $84.95

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