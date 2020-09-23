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Недорогие и полезные товары с AliExpress: кардридер для ПК, многофункциональная точилка, гидравлический домкрат и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Многофункциональная точилка

Проблема тупых ножей знакома не понаслышке не только хозяйкам, но и охотникам, рыбакам и мясникам. Между тем, вполне реально забыть о ней раз и навсегда, если приобрести эту трехступенчатую заточку с алмазными брусками, делающими любой клинок острым, как лезвие. 

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Есть здесь и удобная ручка, благодаря которой процесс заточки становится максимально быстрым и легким.

Цена: US $6.59 - 9.53

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Универсальные плоскогубцы

Плоскогубцы 2 в 1 RJ45 предназначены для обрезки, зачистки, коммутации и тестирования сетевого кабеля LAN, работают на батарейках, предусмотренных для питания LCD-дисплея. 

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Инструмент отличается высокой эргономичностью, отлично удерживается в руке. Кроме того, к нему прилагается комплектный чехол для хранения и транспортировки.

Цена: US $24.84

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Мультимедийный кардридер для ПК

Пожалуй, этот кардридер заслуживает называться хабом, так как имеет богатый интерфейс. Компактное устройство оснащено двумя слотами под карты microSD, двумя USB третьего поколения и шестью портами USB версии 2.0. 

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Кроме того, кардридер имеет аудио-разъемы под микрофон и наушники, а также другие выходы и слоты, которые позволяют использовать его для разных целей.

Цена: US $14.98

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Гидравлический домкрат

Универсальное устройство, которое оценят по достоинству не только профессиональные автомеханики, но и простые водители, способные самостоятельно поменять колесо. 

14-сантиметровый подхват домкрата, а также его ручной привод с надежной опорной базой, позволяют в считанные минуты поднять колесо на максимальную фиксируемую высоту 29,5 см. 

Главное условие – транспортное средство не должно весить больше двух тонн, тогда как масса самого устройства составляет 10 кг. К товару прилагается комплектный чехол для хранения и транспортировки. 

Цена: US $37.50

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Дорожная сумка на крышу автомобиля

Просто незаменимое приспособление для тех, кто не мыслит свою жизнь без активного отдыха! Легкая, компактная сумка TIROL, размеры которой составляют 109 x 86 см, подойдет для любого авто, вмещая в себя немыслимое количество провизии и других грузов, благодаря объему 425 литров. 

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При этом крайне желательно не перегружать сумку, используя грузы, общая масса которых не превышает 30 кг, и не забывать о безопасности, ведь ремни на сумке предусмотрены не случайно.

Цена: US $84.95

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Топ-скидки на AliExpress за неделю!

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wwr222
15:18
Это ты тем,кто полгода в поле не вылезая сидит,а остальное время бегает по банкам кредиты гасит скажи.
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
toottaa
15:18
как в политику попал , сразу нищими все кажутся .Типичный представитель власти . Вещи должны быть доступными, чтобы ими могли пользоваться , членам партии этого не понять, тем более меддисону )))
Известный стример Мэддисон жёстко раскритиковал новые консоли: "слабые компы для бедных"
Dmitry Mitry
15:17
Да я сейчас вообще в DOOM 64 играю, а до этого Duke Nukem 3D World Tour прошел. В современную ААА парашу вообще играть не тянет, примитив даже по меркам 1995
Видео: фанатский ремастер Crysis зачастую выглядит лучше, чем официальный от Crytek
korney
15:17
С каких пор 580=1070? И с чего ты взял, что я фанат? По себе то не суди. Я думаю за 8500 ты бы тоже не отказался от 588.
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
Ambiguity
15:16
Мертворожденный движок (на DX11 в конце 2020-го, лол), который даже в ремастере утилизирует лишь несколько потоков - это приговор. Увы. Я даже уже смысла в ремэйке не вижу. Если Crytek сумеет, захоче...
Видео: фанатский ремастер Crysis зачастую выглядит лучше, чем официальный от Crytek
Kasyan
15:15
Не гони на "короля" он хотя бы в отличии от множества копрофилов по делу разнёс СЖВ высер от Дрюкмана.
Известный стример Мэддисон жёстко раскритиковал новые консоли: "слабые компы для бедных"
Антон Беляев
15:15
Я хочу выиграть Seagate Exos X16 потому что мне интересны его возможности, в частности его скорости чтения\записи на разных частях магнитного диска данной модели.
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
korney
15:14
Он вообще полупрстаивает.
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
korney
15:12
Карта частоты держит, да толку то. Что 1366, что 1420 приктически одно и то же.
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
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