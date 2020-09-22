Недорогие и полезные товары с AliExpress: тактический топор, светящийся USB-кабель, мини-проектор и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Тактический топор
Эта изящный кованый томагавк от бренда FBIQQ из надёжной нержавеющей стали марки 440 имеет заточку с двух сторон, лезвие 9,5 x 0,2 см, 39-сантиметровую рукоятку, высокую прочность стали 56 HRC и комплектный чехол для хранения и транспортировки топора.
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Такой универсальный инструмент позволит справиться с любой задачей в походе – от рубки дров для костра до измельчения бараньей туши при готовке ароматного плова.
Цена: US $27.99
Светящийся USB-кабель Baseus
Прочный и надёжный микро-USB кабель в тканевой оплётке производства известного китайского бренда Baseus поддерживает быструю зарядку.
Кроме того, благодаря удачно предусмотренному на штекере светодиоду, его очень легко найти в темноте.
Цена: US $1.55 - 4.87
Машинка для стрижки Xiaomi Riwa
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Машинка оснащена острыми ножами из керамики, они износостойкие, имеют высокую прочность, почти не греются в процессе эксплуатации и достаточно тихо работают.
Аккумуляторная батарея ёмкостью 2200 мАч обеспечивает продолжительность работы около 4 часов. Время зарядки аккумулятора составляет около трёх часов.
Цена: US $21.81 - 29.99
Беспроводная клавиатура
Портативная беспроводная клавиатура производства известного китайского бренда VONTAR совместима со всеми операционными системами, поддерживает технологию Bluetooth 4.2 и соединение на частоте 2,4 ГГц, имеет русскую раскладку, тачпад и семь режимов подсветки.
Благодаря небольшому размеру такое устройство очень удобно брать с собой на работу, для учёбы, в дорогу или командировку.
Цена: US $10.82 - 14.71
Мини-проектор
Портативный мини-проектор AUN X2 с сенсорным управлением и аккумулятором ёмкостью 4200 мАч оснащён модулями беспроводной передачи данных Wi-Fi и Bluetooth 4.1, работает от электросети и поддерживает зарядку батареи от повербанка.
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Разрешение матрицы составляет 854 х 480 пикселей, может проецировать Full HD-видео. В магазине доступны две версии проектора: 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ или 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ.
Цена: US $169.27 - 202.99
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