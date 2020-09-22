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Эта изящный кованый томагавк от бренда FBIQQ из надёжной нержавеющей стали марки 440 имеет заточку с двух сторон, лезвие 9,5 x 0,2 см, 39-сантиметровую рукоятку, высокую прочность стали 56 HRC и комплектный чехол для хранения и транспортировки топора.

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Такой универсальный инструмент позволит справиться с любой задачей в походе – от рубки дров для костра до измельчения бараньей туши при готовке ароматного плова.

Цена: US $27.99

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Прочный и надёжный микро-USB кабель в тканевой оплётке производства известного китайского бренда Baseus поддерживает быструю зарядку.

Кроме того, благодаря удачно предусмотренному на штекере светодиоду, его очень легко найти в темноте.

Цена: US $1.55 - 4.87

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Машинка оснащена острыми ножами из керамики, они износостойкие, имеют высокую прочность, почти не греются в процессе эксплуатации и достаточно тихо работают.

Аккумуляторная батарея ёмкостью 2200 мАч обеспечивает продолжительность работы около 4 часов. Время зарядки аккумулятора составляет около трёх часов.

Цена: US $21.81 - 29.99

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Портативная беспроводная клавиатура производства известного китайского бренда VONTAR совместима со всеми операционными системами, поддерживает технологию Bluetooth 4.2 и соединение на частоте 2,4 ГГц, имеет русскую раскладку, тачпад и семь режимов подсветки.

Благодаря небольшому размеру такое устройство очень удобно брать с собой на работу, для учёбы, в дорогу или командировку.

Цена: US $10.82 - 14.71

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Портативный мини-проектор AUN X2 с сенсорным управлением и аккумулятором ёмкостью 4200 мАч оснащён модулями беспроводной передачи данных Wi-Fi и Bluetooth 4.1, работает от электросети и поддерживает зарядку батареи от повербанка.

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Разрешение матрицы составляет 854 х 480 пикселей, может проецировать Full HD-видео. В магазине доступны две версии проектора: 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ или 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ.

Цена: US $169.27 - 202.99

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