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Недорогие и полезные товары с AliExpress: охотничий нож, металлоискатель, сварочный аппарат и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Нож HX OUTDOORS D-171    

Компактный охотничий нож, drop-point-профиль 9,8-сантиметрового клинка которого выполнен из стали марки D2. При этом производителем была использована сталь твёрдостью 58-60HRC, которой более чем достаточно для решения самых разных задач. 

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Общая длина модели составляет 24,7 см, тогда как масса не превышает 156 граммов – габариты и вес в самый раз.

Цена: US $38.65 - 44.53

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Металлоискатель           

Если выбирать недорогое, но не менее качественное устройство, то лучше остановить свой выбор на автономном металлоискателе TIANXUN, который может работать до 15 часов без промежуточной подзарядки, определяя металл на глубинном диапазоне от 0,2 до 1,5 метра. 

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Металлоискатель отображает степень его близости с помощью предусмотренного здесь же индикатора со стрелкой

Цена: US $46.45 - 57.60

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Сварочный аппарат       

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Отличный сварочный аппарат за свои деньги с диапазоном выходного тока 20-200 А, который занимает минимум места благодаря своим габаритам 55 x 32 x 39 см.

Приятно удивит и комплектация этой мини-сварки, представленная в виде фонаря, длинного кабеля, защитной маски и перчаток.

Цена: US $283.50

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Необычная отвёртка   

Устала рука крутить шурупы? Это значит, что настала пора обзавестись мощной электроотверткой с вращающейся головкой, которая позволит быстро и легко собрать мебель или выполнить любую другую задачу. 

При желании можно использовать инструмент в автономном режиме, воспользовавшись его встроенными аккумуляторами, зарядить которые можно с помощью комплектного USB-кабеля.

Цена: US $35.36 - 39.97

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Профессиональная машинка для стрижки волос Kemei KM-1990                               

Зачем тратиться на дорогостоящие парикмахерские, если можно обзавестись профессиональной машинкой для стрижки, которая позволит привести в порядок даже самые проблемные волосы. На борту устройства предусмотрен «умный» дисплей, который позволит подобрать оптимальный режим стрижки, напоминая пользователю о состоянии АКБ. 

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Среди прочих плюсов – богатая комплектация различных насадок и простота в применении, несмотря на то, что устройство позиционируется, как профессиональное. 

Цена: US $23.30 - 33.99

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Listoman
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Только крит 95°C, а так да, проблем нет никаких)
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Крутая Куртка
17:59
Все верно, торопыги всегда теряют деньги, хотя для многих людей тем более в мск лишних 200-300 баксов роли не играют, они их за день зарабатывают.
ZOTAC получила 20 тысяч заказов на GeForce RTX 3080, которые не сможет удовлетворить
VRoman
17:57
Да, но у тех.процесса называемого 2нм слои сделаны в 20 и 30 нм. Так что там ещё на порядок можно уменьшать размеры.
TSMC может освоить 2-нм техпроцесс с опережением графика
OgoGoLog
17:55
"Билл наконец купил Скайрим.. вместе со студией-разработчиком"
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
mo3ulla
17:54
волноваться не о чем . просто будет отвал чипов памяти и гпу от таких температур ( GTX8800 все помним да ) дуэтом будет идти и деградация текстолита . от постоянных нагревов - остываний волноваться ...
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Кишка
17:54
Да вроде норм всё. Или APM шалит и головки часто паркуются. Представь что у тебя за 2 часа работы за ПК диски отрубаются по 9 раз.
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
Андрей Андронов
17:54
А вы думали игры толще стали из за кривых разрабов что ли ? Как раз ограничении технологии и постепенного прогресса в видеопамяти
NVIDIA ответила на ключевые вопросы о видеокартах нового поколения: 10 Гб памяти у GeForce RTX 3080, поддержка Windows 7 и многое другое
sgs
17:53
А еще производителю нужно доплачивать каждому покупателю ВК за сборку топовой водянки примерно 50 к на брата.
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
OgoGoLog
17:51
Ну индусов бояться - в IT не ходить. Великие "разбегания игроделов" были по причине отсутствия бабла. У мелкомягких оно ещё водится.
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
Андрей Потапов
17:50
Так это даже не ПЕЧ, это уже електросварка!
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
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