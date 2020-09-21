Недорогие и полезные товары с AliExpress: охотничий нож, металлоискатель, сварочный аппарат и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Нож HX OUTDOORS D-171
Компактный охотничий нож, drop-point-профиль 9,8-сантиметрового клинка которого выполнен из стали марки D2. При этом производителем была использована сталь твёрдостью 58-60HRC, которой более чем достаточно для решения самых разных задач.
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Общая длина модели составляет 24,7 см, тогда как масса не превышает 156 граммов – габариты и вес в самый раз.
Цена: US $38.65 - 44.53
Металлоискатель
Если выбирать недорогое, но не менее качественное устройство, то лучше остановить свой выбор на автономном металлоискателе TIANXUN, который может работать до 15 часов без промежуточной подзарядки, определяя металл на глубинном диапазоне от 0,2 до 1,5 метра.
Металлоискатель отображает степень его близости с помощью предусмотренного здесь же индикатора со стрелкой
Цена: US $46.45 - 57.60
Сварочный аппарат
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Отличный сварочный аппарат за свои деньги с диапазоном выходного тока 20-200 А, который занимает минимум места благодаря своим габаритам 55 x 32 x 39 см.
Приятно удивит и комплектация этой мини-сварки, представленная в виде фонаря, длинного кабеля, защитной маски и перчаток.
Цена: US $283.50
Необычная отвёртка
Устала рука крутить шурупы? Это значит, что настала пора обзавестись мощной электроотверткой с вращающейся головкой, которая позволит быстро и легко собрать мебель или выполнить любую другую задачу.
При желании можно использовать инструмент в автономном режиме, воспользовавшись его встроенными аккумуляторами, зарядить которые можно с помощью комплектного USB-кабеля.
Цена: US $35.36 - 39.97
Профессиональная машинка для стрижки волос Kemei KM-1990
Зачем тратиться на дорогостоящие парикмахерские, если можно обзавестись профессиональной машинкой для стрижки, которая позволит привести в порядок даже самые проблемные волосы. На борту устройства предусмотрен «умный» дисплей, который позволит подобрать оптимальный режим стрижки, напоминая пользователю о состоянии АКБ.
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Среди прочих плюсов – богатая комплектация различных насадок и простота в применении, несмотря на то, что устройство позиционируется, как профессиональное.
Цена: US $23.30 - 33.99
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