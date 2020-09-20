На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Если хочется питаться не только полезно, но еще и вкусно, то имеет смысл присмотреться к аэрофритюрнице BioloMox, выходная мощность которой составляет 16000 Вт. Возможность готовить без масла и наличие гриля позволит добиваться румяной корочки без какого-либо вреда для здоровья.







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Кроме того, здесь имеется удобный терморегулятор, позволяющий корректировать температурный режим. Что касается вместимости, то внутренний объем аэропечи позволит готовить в ней даже большую индейку.

Цена: US $131.81 - 169.50

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Мультимер HABOTEST HT112 получил множество преимуществ, среди которых наличие информативного 2,88-дюймового цифрового дисплея, комплектных щупов и четырех батареек стандарта CR2032, притом, что для работы прибора хватит и двух батареек.

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Все это позволяет в любую секунду снять любые показания электросети, будь то напряжение, величина постоянного и переменного тока, сопротивление и пр.

Цена: US $26.00

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Не секрет что современные овощи и фрукты напичканы нитратами, выявить которые можно посредством лабораторного анализа. Но зачем такие хлопоты, если есть тестер Greentest ECO 5F, который позволит выяснить этот вопрос в домашних условиях.

Так, достаточно просто воткнуть в плод два металлических щупа, чтобы получить точное значение по нитратосодержащим показателям, которое будет выводиться на ЖК-дисплей.

Цена: US $169.00

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Портативный монитор лишним не бывает, особенно если речь идет о бюджетной, но от этого не менее качественной модели, коей является Eviciv. 7-дюймовый IPS-дисплей с высоким матричным разрешением в 1920x1080 точек, небольшое время отклика в 3 мс, 60-герцовая частота, довольно мощные динамики, неплохой интерфейс, включающий в свой состав mini HDMI и microUSB.

Отличный вариант, который можно использовать в качестве дополнительного дисплея, что особенно актуально, когда много разноплановой работы.

Цена: US $74.39

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Еще одно уникальное устройство, которое привлекает внимание своим необычным форм-фактором и 5-ядерной процессорной основой Qualcomm IPQ6000 с суммарной частотой в 2,7 Гц и неплохими характеристикам памяти (128 Мб для ОЗУ и 256 Мб SSD). Не подкачал и интерфейс, представленный в виде двухдиапазонного Wi-Fi на 2,4 и 5 ГГц и трех LAN-портов.

Цена: US $58.66

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