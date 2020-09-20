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Недорогие и полезные товары с AliExpress: аэрофритюрница, мультиметр, нитратный тестер, монитор и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Аэрофритюрница  

Если хочется питаться не только полезно, но еще и вкусно, то имеет смысл присмотреться к аэрофритюрнице BioloMox, выходная мощность которой составляет 16000 Вт. Возможность готовить без масла и наличие гриля позволит добиваться румяной корочки без какого-либо вреда для здоровья. 



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Кроме того, здесь имеется удобный терморегулятор, позволяющий корректировать температурный режим. Что касается вместимости, то внутренний объем аэропечи позволит готовить в ней даже большую индейку.    

Цена: US $131.81 - 169.50

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Мультиметр

Мультимер HABOTEST HT112 получил множество преимуществ, среди которых наличие информативного 2,88-дюймового цифрового дисплея, комплектных щупов и четырех батареек стандарта CR2032, притом, что для работы прибора хватит и двух батареек. 

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Все это позволяет в любую секунду снять любые показания электросети, будь то напряжение, величина постоянного и переменного тока, сопротивление и пр.

Цена: US $26.00

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Нитратный тестер                 

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Не секрет что современные овощи и фрукты напичканы нитратами, выявить которые можно посредством лабораторного анализа. Но зачем такие хлопоты, если есть тестер Greentest ECO 5F, который позволит выяснить этот вопрос в домашних условиях. 

Так, достаточно просто воткнуть в плод два металлических щупа, чтобы получить точное значение по нитратосодержащим показателям, которое будет выводиться на ЖК-дисплей.

Цена: US $169.00

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Монитор  

Портативный монитор лишним не бывает, особенно если речь идет о бюджетной, но от этого не менее качественной модели, коей является Eviciv. 7-дюймовый IPS-дисплей с высоким матричным разрешением в 1920x1080 точек, небольшое время отклика в 3 мс, 60-герцовая частота, довольно мощные динамики, неплохой интерфейс, включающий в свой состав mini HDMI и microUSB. 

Отличный вариант, который можно использовать в качестве дополнительного дисплея, что особенно актуально, когда много разноплановой работы.  

Цена: US $74.39

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Роутер Xiaomi

                                    

Еще одно уникальное устройство, которое привлекает внимание своим необычным форм-фактором и 5-ядерной процессорной основой Qualcomm IPQ6000 с суммарной частотой в 2,7 Гц и неплохими характеристикам памяти (128 Мб для ОЗУ и 256 Мб SSD). Не подкачал и интерфейс, представленный в виде двухдиапазонного Wi-Fi на 2,4 и 5 ГГц и трех LAN-портов.

Цена: US $58.66

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warmuza
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Обратите внимание, больше всего проблемы высокого энергопотребления волнуют тех, кто никогда себе подобную карту позволить не сможет. Те, кто такие покупает, вообще не напрягаются.
Сверхмощная нереференсная Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC Ampere получила TDP 410 Вт и частоту 1785 МГц
Xmast
23:04
Удивляет как инженеры при таком жоре умудряются отводить тепло. Не сторонник железок с высоким потреблением.
Сверхмощная нереференсная Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC Ampere получила TDP 410 Вт и частоту 1785 МГц
immortal3000
23:04
Смысл поста был иной. После 144, а уж тем более 240Гц Я не возьму себе монитор 60Гц да будь он хоть 8к. 60Гц для меня вырвиглазно! А моники 4к да хотя бы от 100гц стоят под 2к$
Рендеринг в Blender на GeForce RTX 3090 оказался до 20% быстрее, чем на RTX 3080
b00german
23:02
оптероша, тебе уже лет 50, а ты все усераешься за амд, как 20 лет назад....дурака кусок))))
NVIDIA-VS-NVIDIA – изучаем прирост производительности между GeForce RTX 3080 и RTX 2080 Super – лучшая видеокарта за 800 долларов для тех, кто готов подождать, по мнению Benchmark
cupgrn
22:59
Жду киловаттную версию с 48 гигабайтами видеобуфера , хуанг их достает из духовки , видяху вместо гриля использовать
Сверхмощная нереференсная Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC Ampere получила TDP 410 Вт и частоту 1785 МГц
wwr222
22:59
Ну плати овердофига,чтоб увидеть 50фпс в Контроле...
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
Crash
22:59
Микросхемы с маркировкой Kingston, хотя на самом деле это Samsung C-die 18nm.
Опубликована новая версия Thaiphoon Burner 16.0.0.4
d3ma
22:57
Та для скайпа можно и затычки TWS с китая купить за 20-30 баксов)
Перешёл на беспроводные наушники для игр – делюсь впечатлениями от Logitech G533: 15 часов без подзарядки
Auroson1c
22:56
Дайте мне 3090 с >500Вт, тады может куплю. А так она задушена совсем своими лимитами.
Сверхмощная нереференсная Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC Ampere получила TDP 410 Вт и частоту 1785 МГц
d3ma
22:54
А мне понравился отзыв, ожидал дифирамб, а тут всё грамотно с косяками. У лоджитека всё последнее время херового кач-ва, а беспроводные лично я не люблю, звук не тот, лучше какие-то наушники хорошие д...
Перешёл на беспроводные наушники для игр – делюсь впечатлениями от Logitech G533: 15 часов без подзарядки
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