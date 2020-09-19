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Недорогие и полезные товары с AliExpress: нож LENGREN LR-A036, сетевой фильтр, кулер для ТВ бокса и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Нож LENGREN LR-A036                      

Недорогой, но очень стильный в своем дизайне нож, снизить цену которого удалось за счет использования маркировки стали 9CR18MOV. В то же время эта характеристика компенсируется за счет повышенной твердости материала 60HRC. 

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Кроме того, лезвие не боится коррозии и имеет довольно внушительные габариты в 9,8 на 0,35 см. В целом же, нож получился увесистым, обладая массой 300 граммов.

Цена: US $37.12

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Сетевой фильтр    

            

Уникальность этого сетевого фильтра заключается не только в его форм-факторе в виде цветка, но и в оснащении, ведь далеко не все модели удлинителей обладают двойным USB-разъемом с суммарной 10,5-ваттной мощностью помимо четырех основных розеток. 

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При этом общая мощность устройства на максималках составляет 2500 Вт, чего будет более чем достаточно. Довершает общую композицию 1,8-метровая длина кабеля, а также возможность менять конфигурацию фильтра благодаря его гибкому корпусу.

Цена: US $15.53

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Кулер для ТВ бокса                                                                      

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Далеко не все современные ТВ-боксы имеют свою систему охлаждения, что не дает возможности защититься от перегрева. Между тем эта проблема вполне решаема за счет компактной подставки-кулера от VONTAR. 

Габариты устройства в 8x8x2,5 см позволяют разместить на нем не только боксы, но и любую другую мелкую технику, будь то роутеры, модемы и приставки, температуру которых удается понизить до 10-12 градусов.

Цена: US $6.01 - 7.73

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Зарядное устройство    

48-ваттная зарядная станция SCOMAS Qi получила весьма достойный интерфейс, она оснащена пятью стандартными USB и одним быстрозарядным портом. Есть здесь и поддержка беспроводной зарядной технологии, рассчитанная на одновременное восполнение израсходованных циклов двух смартфонов. 

При этом пользователь сможет контролировать процесс, поскольку в аксессуар встроен информативный ЖК-дисплей, отображающий показатели по всем имеющимся здесь портам.

Цена: US $25.90 - 27.90

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Покрытие для автомобиля

Надоело мыть машину? Тогда гидрофобное покрытие Crystal Coating от Flamingo для вас! Покрытие легко распределяется по поверхности стекол и кузова и затвердевает по истечении 5 минут, после чего обеспечивает отличный водоотталкивающий, глянцевый, блестящий эффект и устойчивость к царапинам.

В баллончике содержится 250 миллилитров керамического покрытия, которого в среднем хватает на 20 применений. Если же хочется сэкономить, то можно купить более объемную фасовку, которой хватит на дольше.

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Цена: US $9.84 - 29.15

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