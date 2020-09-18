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Недорогие и полезные товары с AliExpres: мультиметр с графическим дисплеем, автомобильный инвертор, усилитель мобильного сигнала и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Мультиметр с графическим дисплеем       

4,7-дюймовый дисплей, тонкий корпус, не превысивший 1,7 см в поперечном сечении, возможность графического изображения измеряемых показателей – этот компактный прибор получил все необходимое и даже больше.

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С его помощью можно проверять не только диоды, обрывы и напряжение скрытой цепи, но и сопротивление, емкость, частоту и многое другое.

Цена: US $17.99 - 21.99

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Усилитель мобильного сигнала GSM Walokcon                        

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Плохо ловит мобильник? Что ж, ситуация распространенная и особенно хорошо известная жителям глубинки и любителям дикого отдыха. Однако все поправимо, ведь всегда можно приобрести усилитель сигнала GSM Walokcon, работающий в частотном диапазоне GSM 900mhz(2G) +DCS 1800mhz(4G) +UMTS 2100(3G). При этом радиус действия составляет не менее 5 м при условии использования формата 4G. Если же переключиться на 3G и ниже, то устройство будет ловить сигнал на расстоянии в 10 м или на площади в целых 6 соток при 2G. 

Сам корпус усилителя выполнен из дюралалюминия, поэтому ему будут не страшны любые негативные воздействия. Есть здесь и защитный короб для антенн, а также соединительные кабели на 13 и 2 м, что позволит избежать лишних расходов.

Цена: US $94.50 - 96.75

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Автомобильный инвертор                                                            

Всем тем, кто большую часть времени проводит за рулем, просто необходимо обзавестись таким приспособлением от Fanxoo. Фишка этого инвертора в том, что питаясь от прикуривателя он преобразовывает стандартные 12 В в 220 В, фактически становясь полноценной розеткой со всеми необходимыми разъемами, включая USB. В итоге можно смело заряжать гаджеты, и не один, а сразу несколько. 

Сам инвертор был выполнен из пластика, однако речь идет о качественном материале с хорошей износостойкостью. Среди прочих плюсов – легкость (масса аксессуара составила 143 г), компактность и наличие собственного кулера для дополнительного охлаждения.

Цена: US $6.06 - 15.54

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Смарт-выключатель WIFI Smart Switch                                       

Стильное устройство прекрасно впишется в систему «Умный дом», управляясь с помощью голосового ассистента Alexa. Размеры выключателя составили 8,9x8,9 см при наличии трех конфигураций, зависящих от количества сенсорных кнопок на пластиковом корпусе. 

Сама поверхность панели была выполнена из закаленного стекла, которое не боится царапин, воды и коррозийных изменений. Кроме того, здесь есть таймер, что очень удобно для тех, кто боится темноты.

Цена: US $11.98 - 17.03

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Диагностический сканер OBD2                                                     

С помощью этого OBD2-сканера можно за считанные минуты определить поломку на авто. Кроме того, его удобно использовать для измерения давления и контроля других показателей, включая остаток рабочих жидкостей и состояние внутренних рабочих узлов и агрегатов. 

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Сканер совместим с Windows, Android и другими ОС, поэтому его можно использовать вместе со смартфоном, всегда оставаясь в курсе последних изменений и неполадок в системе авто. 

Цена: US $2.93 - 3.12

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