Недорогие и полезные товары с AliExpre: настенное крепление для ТВ, электрическая супер точилка, кофеварка-робот и другие
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Электрическая супер точилка
Хватит мучиться с тупыми ножами и уж тем более стирать их лезвие друг об друга, ведь вместо этого можно приобрести супермощную электрическую точилку, с помощью которой можно буквально за секунды вернуть остроту любому лезвию.
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Угол заточки регулируемый и составляет 15 °-30 °. Станок работает от сети, но длины его кабеля должно хватить, чтобы не ограничивать себя в движениях.
Цена: US $82.14 - 104.60
Настенное крепление для ТВ
С таким креплением можно разместить крупногабаритную панель прямо на стене, выбрав для этого оптимальное место. Главное условие – диагональ телевизора или монитора не должна выходить за пределы диапазона в 32-52 дюйма при максимальной нагрузке в 31,8 кг.
Среди особенностей устройства стоит выделить его угол наклона в 8 градусов, вращение шарнира на 180 градусов и стильный дизайн с классическим оформлением, представленным в черном цвете.
Цена: US $11.25
Кофеварка-робот
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Как говорится, любителям настоящего кофе посвящается. Уникальность этой кофеварки в том, что она получила весьма необычный дизайн, сильно смахивающий на Android R2D2. Да в общем-то так и есть, ведь разработчики создавали свое детище именно по мотивам этого героя.
Несмотря на всю свою компактность, робот может выдавать до 950 мл отменного кофе, получив соответствующий объем внутренней чаши. Подкупает и простота его эксплуатации, достаточно просто засыпать внутрь аппарата кофейные гранулы или порошок и залить их кипятком. К слову, таким образом можно готовить не только кофе, но и чай.
Цена: US $41.78
Кабель - адаптер
Благодаря этому универсальному аксессуару можно быстро и легко подключать смартфон к ТВ-панели, получая большую картинку, а следовательно и более реалистичный, качественный и масштабный гейминг.
Для этого на кабеле есть все необходимое, начиная с USB Type-C, Lightning и microUSB, и заканчивая HDMI и обычным USB, расположенных на другом конце кабеля. Длина последнего, к слову, составила 2 метра, которых будет более чем достаточно для максимально комфортной эксплуатации.
Цена: US $8.79 - 13.19
Смартфон PROTRULY D7
Необычность этого гаджета начинается уже с его дизайна, чего только стоит его панорамная камера-глазок, способная снимать в полном охвате на 360 градусов. Для этого разработчикам пришлось оснастить устройство дополнительным модулем, расположенным на фронтальной стороне смартфона.
Не подкачала и аппаратная основа PROTRULY D7, представленная в виде CPU Helio X20 с 3-гигабайтной оперативкой и 32 Гб встроенного хранилища. Дисплей у модели, конечно, небольшой – всего лишь 5,5 дюйма, зато это самым благоприятным образом скажется на автономности АКБ с емкостью в 3560 мАч.
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Цена: US $161.48 - 190.94
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