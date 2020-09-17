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Недорогие и полезные товары с AliExpre: настенное крепление для ТВ, электрическая супер точилка, кофеварка-робот и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Электрическая супер точилка 

Хватит мучиться с тупыми ножами и уж тем более стирать их лезвие друг об друга, ведь вместо этого можно приобрести супермощную электрическую точилку, с помощью которой можно буквально за секунды вернуть остроту любому лезвию.

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Угол заточки регулируемый и составляет 15 °-30 °. Станок работает от сети, но длины его кабеля должно хватить, чтобы не ограничивать себя в движениях.

Цена: US $82.14 - 104.60

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Настенное крепление для ТВ 

С таким креплением можно разместить крупногабаритную панель прямо на стене, выбрав для этого оптимальное место. Главное условие – диагональ телевизора или монитора не должна выходить за пределы диапазона в 32-52 дюйма при максимальной нагрузке в 31,8 кг. 

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Среди особенностей устройства стоит выделить его угол наклона в 8 градусов, вращение шарнира на 180 градусов и стильный дизайн с классическим оформлением, представленным в черном цвете.

Цена: US $11.25

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Кофеварка-робот                

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Как говорится, любителям настоящего кофе посвящается. Уникальность этой кофеварки в том, что она получила весьма необычный дизайн, сильно смахивающий на Android R2D2. Да в общем-то так и есть, ведь разработчики создавали свое детище именно по мотивам этого героя.

Несмотря на всю свою компактность, робот может выдавать до 950 мл отменного кофе, получив соответствующий объем внутренней чаши. Подкупает и простота его эксплуатации, достаточно просто засыпать внутрь аппарата кофейные гранулы или порошок и залить их кипятком. К слову, таким образом можно готовить не только кофе, но и чай.

Цена: US $41.78

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Кабель - адаптер           

Благодаря этому универсальному аксессуару можно быстро и легко подключать смартфон к ТВ-панели, получая большую картинку, а следовательно и более реалистичный, качественный и масштабный гейминг. 

Для этого на кабеле есть все необходимое, начиная с USB Type-C, Lightning и microUSB, и заканчивая HDMI и обычным USB, расположенных на другом конце кабеля. Длина последнего, к слову, составила 2 метра, которых будет более чем достаточно для максимально комфортной эксплуатации.

Цена: US $8.79 - 13.19

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Смартфон PROTRULY D7                        

Необычность этого гаджета начинается уже с его дизайна, чего только стоит его панорамная камера-глазок, способная снимать в полном охвате на 360 градусов. Для этого разработчикам пришлось оснастить устройство дополнительным модулем, расположенным на фронтальной стороне смартфона.

 

Не подкачала и аппаратная основа PROTRULY D7, представленная в виде CPU Helio X20 с 3-гигабайтной оперативкой и 32 Гб встроенного хранилища. Дисплей у модели, конечно, небольшой – всего лишь 5,5 дюйма, зато это самым благоприятным образом скажется на автономности АКБ с емкостью в 3560 мАч.

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Цена: US $161.48 - 190.94

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ego0550
17:05
Хомячки стоят в сторонке и пускают слюни на тех, кто может себе позволить оплатить свои развлечения ;)
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
Dach Dachman
17:04
Это кто доказал? Дядя Петя с соседнего дома?
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