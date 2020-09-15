Недорогие и полезные товары с AliExpres: электрическая точилка для ножей, планшет Teclast M16, роутер Redmi и другие
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Электрическая точилка для ножей
Это не просто точилка, а самая настоящая система заточки металлических и керамических ножей, осуществляющая процедуру в два этапа посредством грубой и тонкой обработки. При этом использовать устройство можно как с крышкой, так и без неё, легко регулируя направляющий угол обработки лезвий.
Отличный результат обеспечивается благодаря алмазным насадкам, тогда как сам корпус выполнен из нержавеющей стали. В комплекте к устройству прилагается адаптер питания.
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Цена: US $36.63 - 42.92
Планшет Teclast M16
Нет, это не компактный лэптоп, а полноразмерный планшетный компьютер с 11,6-дюймовой диагональю FHD-дисплея, построенный на довольно мощном процессоре Helio X27 от MediaTek с 4-гигабайтной оперативкой и встроенным хранилищем на 128 ГБ.
Помимо универсального интерфейса, представленного в виде модема LTE, беспроводных модулей Wi-Fi и Bluetooth, производитель укомплектовал устройство ёмкой АКБ на 7500 мАч и эргономичной съёмной клавиатурой, которая приобретается за дополнительную плату.
Цена: US $199.99 - 224.99
Зарядный адаптер со встроенным аккумулятором
Устройство «2 в 1» пригодится в любом хозяйстве, получив внушительную ёмкость аккумуляторной батареи на 10000 мАч.
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Среди неоспоримых преимуществ – поддержка всех используемых сегодня быстрозарядных технологий, начиная с Quick Charge 3.0 и PD 3.0, и заканчивая SCP, FCP и AFC, неплохой интерфейс, представленный в двух конфигурациях (USB-A+USB-C или двойной USB-C) и внушительная выходная мощность на45 Вт.
Цена: US $38.99
Роутер Redmi
Это не маршрутизатор, а самый настоящий зверь, оснащённый сразу шестью антеннами, работающими в диапазоне от 2,4 до 5 ГГц. В основе роутера использован 4-ядерный чипсет от американского производителя Qualcomm с NPU и ОЗУ на 512 МБ.
Интерфейс универсальный – здесь есть WAN и три LAN-порта. Скорость передачи данных составляет 2976 Мбит/с, чего хватит на раздачу 128 устройствам.
Цена: US $68.96 - 69.52
Набор метчиков‑свёрл
Это не просто сверла, использование насадок позволяет не только выполнять отверстия, но и формировать резьбу на их внутренних стенках.
При этом работают сверла безукоризненно, они выполнены из высококачественной быстрорежущей стали. Всего в набор входит шесть таких насадок с маркировочным шагом M3-M10 (без М7).
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Цена: US $6.98 - 7.07 / набор
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