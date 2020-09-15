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Это не просто точилка, а самая настоящая система заточки металлических и керамических ножей, осуществляющая процедуру в два этапа посредством грубой и тонкой обработки. При этом использовать устройство можно как с крышкой, так и без неё, легко регулируя направляющий угол обработки лезвий.

Отличный результат обеспечивается благодаря алмазным насадкам, тогда как сам корпус выполнен из нержавеющей стали. В комплекте к устройству прилагается адаптер питания.

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Цена: US $36.63 - 42.92

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Нет, это не компактный лэптоп, а полноразмерный планшетный компьютер с 11,6-дюймовой диагональю FHD-дисплея, построенный на довольно мощном процессоре Helio X27 от MediaTek с 4-гигабайтной оперативкой и встроенным хранилищем на 128 ГБ.

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Помимо универсального интерфейса, представленного в виде модема LTE, беспроводных модулей Wi-Fi и Bluetooth, производитель укомплектовал устройство ёмкой АКБ на 7500 мАч и эргономичной съёмной клавиатурой, которая приобретается за дополнительную плату.

Цена: US $199.99 - 224.99

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Устройство «2 в 1» пригодится в любом хозяйстве, получив внушительную ёмкость аккумуляторной батареи на 10000 мАч.

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Среди неоспоримых преимуществ – поддержка всех используемых сегодня быстрозарядных технологий, начиная с Quick Charge 3.0 и PD 3.0, и заканчивая SCP, FCP и AFC, неплохой интерфейс, представленный в двух конфигурациях (USB-A+USB-C или двойной USB-C) и внушительная выходная мощность на45 Вт.

Цена: US $38.99

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Это не маршрутизатор, а самый настоящий зверь, оснащённый сразу шестью антеннами, работающими в диапазоне от 2,4 до 5 ГГц. В основе роутера использован 4-ядерный чипсет от американского производителя Qualcomm с NPU и ОЗУ на 512 МБ.

Интерфейс универсальный – здесь есть WAN и три LAN-порта. Скорость передачи данных составляет 2976 Мбит/с, чего хватит на раздачу 128 устройствам.

Цена: US $68.96 - 69.52

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Это не просто сверла, использование насадок позволяет не только выполнять отверстия, но и формировать резьбу на их внутренних стенках.

При этом работают сверла безукоризненно, они выполнены из высококачественной быстрорежущей стали. Всего в набор входит шесть таких насадок с маркировочным шагом M3-M10 (без М7).

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Цена: US $6.98 - 7.07 / набор

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