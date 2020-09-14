Магнитный светодиодный кабель ESVNE для зарядки всех устройств, подзаряжающихся через USB. В комплекте 3 разъема microUSb, TypeC и разъем для зарядки iPhone. Сам кабель красиво светится в темноте.

Цена: US $0.89 - 2.48

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Медиа-приставка Vontar H96 MAX оснащена мощным процессором Rockchip RK3318, 4-гигабайтной оперативной памятью, ПЗУ в двух конфигурациях на 32/64 ГБ и работает на операционной системе Android 9.0.

Благодаря графическому процессору Mali-450MP3, устройство воспроизводит видео-контент разрешением 1080P Full HD, Ultra HD (4K), а также HDR. Кроме того, в приставке предусмотрен режим 3D, позволяющий запускать 3D-геймплей.

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Цена: US $23.18 - 46.35

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Подставка для ноутбука с регулируемым углом наклона и высотой. Может использоваться не только на столе, но и на диване, кресле и в кровати. Позволяет работать с ноутбуком в любом положении. Убирает боль и напряжение в шее от долгих часов в работе. Оборудована отдельной полкой для мыши и вентилятором для охлаждения девайса.

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Цена: US $26.34 - 30.37

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Садовая пила представляет собой складную пилу, с изогнутой пластиковой ручкой. Лезвие прячется в ручку, есть фиксатор. Пила с хорошей заточкой, увесистая, может быть удобна не только для садово-огородных работ, но и для кемпинга или похода.

Цена: US $9.99 - 26.27

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Этот продукт разделен на две модели. Можно выбрать 5LED фонарь на голову с сенсорным переключателем или 3/5LED налобный фонарь без сенсорного переключателя. У фонарика интеллектуальное управление, телескопический зум, 4 режима работы.

Цена: US $8.74 - 21.24

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