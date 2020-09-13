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Недорогие и полезные товары с AliExpress: газовая зажигалка, автомобильный органайзер, эпоксидный герметик и другие

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Газовая зажигалка

Интересная вещица, которая привлекает внимание не столько своей функциональной составляющей, сколько уникальным дизайном в форме мотоцикла XX столетия с крутящимися колёсами и светящейся передней фарой. 

Покупателям представлена возможность выбора между чёрным, синим и красным цветовым оформлением оригинального девайса. Зажигалка прочная, не ржавеет и рассчитана на многоразовое применение.

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Цена: US $4.70

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Эпоксидный герметик для труб

К счастью, времена, когда соединение труб без сварки было невозможным, остались позади: сегодня справиться с поставленной задачей можно при помощи специального полимерного состава, расфасованного в 65-граммовые тюбики с удобным для нанесения наконечником.

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Достаточно обезжирить соединительные элементы, смочить их водой и нанести поверх этот состав, чтобы уже через полчаса приступить к полноценной эксплуатации полученного узла. При этом герметик не боится воды, высоких температур до 120 градусов Цельсия и любых лакокрасочных покрытий.

Цена: US $3.68

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Автомобильный органайзер

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Универсальный органайзер с кабелем для зарядного устройства подойдёт не только для восполнения смартфонного заряда, но и для хранения всевозможно мелочёвки и предметов покрупнее, которые могут пригодиться водителю и поэтому должны быть всегда под рукой. 

И хотя корпус этого удобного автомобильного аксессуара выполнен из пластика, смотрится он на пять с плюсом, благодаря прочности и хорошему качеству материала.

Цена: US $10.99 - 44.99

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Портативный проектор

Портативный проектор Anker Nebula размером с жестяную банку от газировки может проецировать видео на экран со 100-дюймовой диагональю. Максимальная продолжительность сеанса составляет 4 часа, тогда как время прослушивания музыкального контента и вовсе увеличивается до 30 часов в режиме нон-стоп. 

Что касается передачи информации, то она осуществляется через предусмотренный на борту мини-проектора Bluetooth-модуль. 

Цена: US $264.94

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Тиски с реечной регулировкой положения

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Тиски ALLSOME хороши тем, что использующий их мастер получает возможность беспрепятственной регулировки инструмента по вылету, регулируя его положение и степень зажима с помощью имеющихся тут же винтовых ручек.

Такой функционал позволяет использовать устройство и для удерживания детали в безопасном положении непосредственно во время его обработки фрезерной или сверлильной установкой. 

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Цена: US $42.79 - 69.64

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Ahmed
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Иди нитки с иголкой купи и зашейся.
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wwr222
16:55
Не то,что не нравится.На 3+ примерно.Ждал большего
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
Ahmed
16:55
)
Опубликованы первые достоверные технические характеристики настольных процессоров Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 – не больше 16 ядер, 32 Мб кэша L3 и тактовая частота свыше 4.9 ГГц
Twisted Evil
16:54
Главное верить! Красная вера непоколебима, братья и сестры!
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mimigen
16:52
Вы не праведник, а обычный хам! Комменты "режут" не за Ваш отзыв о сайте, а за хамское перефразирование никнейма одного из авторов. Умерьте свой пыл!
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
callofwild
16:50
Пфф еще и про школьников что-то вякнул...игра должна приносить удовольствие, должна запоминаться как хорошая книга, и чем старше становишься, тем меньше желания перепроходить что-то! Смысл не в челле...
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
Death_Arrow
16:45
Какие ещё оверклокеры? Это блог рандомного читателя-писателя, который чё хочет, то и пишет.
GTA 6 станет революционной в плане одиночной игры и предоставит игрокам много новых возможностей
Владимир
16:42
Интересно как будит выглядить квадра эт (в плане толщины) и забавно что для нее 2гб плашки используют а в 3090 с 2х сторон лепят( или мб это фейки были)
NVIDIA Quadro Ampere получит полноценный чип GA102 и 48 ГБ видеопамяти
mimigen
16:42
Ты когда свою статью писал, рассчитывал, что сюда прибегут зрелые интеллигенты, чтобы поблагодарить тебя за "высокий уровень" написанного? Что посеешь, то и пожнешь, дружок!
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
Boyarinn
16:42
ШЛёха с завода не бомбанул ухаха
Опубликованы первые достоверные технические характеристики настольных процессоров Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 – не больше 16 ядер, 32 Мб кэша L3 и тактовая частота свыше 4.9 ГГц
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