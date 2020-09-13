Интересная вещица, которая привлекает внимание не столько своей функциональной составляющей, сколько уникальным дизайном в форме мотоцикла XX столетия с крутящимися колёсами и светящейся передней фарой.

Покупателям представлена возможность выбора между чёрным, синим и красным цветовым оформлением оригинального девайса. Зажигалка прочная, не ржавеет и рассчитана на многоразовое применение.

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Цена: US $4.70

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К счастью, времена, когда соединение труб без сварки было невозможным, остались позади: сегодня справиться с поставленной задачей можно при помощи специального полимерного состава, расфасованного в 65-граммовые тюбики с удобным для нанесения наконечником.

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Достаточно обезжирить соединительные элементы, смочить их водой и нанести поверх этот состав, чтобы уже через полчаса приступить к полноценной эксплуатации полученного узла. При этом герметик не боится воды, высоких температур до 120 градусов Цельсия и любых лакокрасочных покрытий.

Цена: US $3.68

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Универсальный органайзер с кабелем для зарядного устройства подойдёт не только для восполнения смартфонного заряда, но и для хранения всевозможно мелочёвки и предметов покрупнее, которые могут пригодиться водителю и поэтому должны быть всегда под рукой.

И хотя корпус этого удобного автомобильного аксессуара выполнен из пластика, смотрится он на пять с плюсом, благодаря прочности и хорошему качеству материала.

Цена: US $10.99 - 44.99

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Портативный проектор Anker Nebula размером с жестяную банку от газировки может проецировать видео на экран со 100-дюймовой диагональю. Максимальная продолжительность сеанса составляет 4 часа, тогда как время прослушивания музыкального контента и вовсе увеличивается до 30 часов в режиме нон-стоп.

Что касается передачи информации, то она осуществляется через предусмотренный на борту мини-проектора Bluetooth-модуль.

Цена: US $264.94

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Тиски ALLSOME хороши тем, что использующий их мастер получает возможность беспрепятственной регулировки инструмента по вылету, регулируя его положение и степень зажима с помощью имеющихся тут же винтовых ручек.

Такой функционал позволяет использовать устройство и для удерживания детали в безопасном положении непосредственно во время его обработки фрезерной или сверлильной установкой.

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Цена: US $42.79 - 69.64

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