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Универсальный прибор Habotest HT118, с помощью которого можно получить максимально точные показания напряжения, силы тока (постоянного и переменного), сопротивления и других параметров электрической цепи.

Для этого мультиметр получил оснащение информативным дисплеем, способным отображать цифры в диапазоне от 600 Ом до 60 мОм, инструмент представлен в трех разных конфигурациях.

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Цена: US $23.41 - 28.00

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2-диновые магнитолы стали еще доступнее и все благодаря модели JMCQ с ее многочисленными преимуществами по более чем доступной цене. Чего только стоит жидкокристаллический дисплей с внушительной диагональю в 9 дюймов, поддержкой ОС Android и приличной памятью в 1 Гб для ОЗУ и 128 Гб для встроенного хранилища.

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Кроме того, здесь есть FM-тюнер, модули беспроводной передачи данных Wi-Fi и Bluetooth, GPS-навигация, а также mp4 – в общем все, что нужно современным автомобилистам.

Цена: US $79.99 - 239.99

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Полноразмерная беспроводная гарнитура GVANCA с объемными мягкими амбушюрами, подойдет на все случаи жизни, выдавая отменное объемное звучание и поддерживая карты памяти TF-стандарта.

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При этом речь идет о по-настоящему автономном устройстве, емкости аккумуляторов которого (1,2 тыс. мАч) запросто хватит на целых 30 часов беспрерывной работы. Устройство представлено его не только в классическом черном, но и более смелом красном цвете.

Цена: US $21.70

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Отличная бритва за свою цену, которая получила сразу несколько сменных насадок. Среди них стандартный триммер для бороды и для носа, а также щеточка для очистки лица.

При этом плавающие головки PRITECH обеспечивают максимально комфортное бритье без раздражений, порезов и других негативных проявлений. Если же покупателю нужна другая комплектация, то он может запросто выбрать из представленных 8 вариантов.

Цена: US $19.95 - 23.70

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Фишка этого трансмиттера в том, что на его борту предусмотрено сразу два USB-порта второго поколения, что позволяет заряжать одновременно два смартфона или других гаджета.

Но и это еще не все, ведь с помощью этого аксессуара можно разговаривать по громкой связи и слушать любимые композиции через Bluetooth-модуль версии 5.0, используя для его запитывания обычный 12-вольтный прикуриватель.

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Цена: US $12.99

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