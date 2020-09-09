Универсальный дизельный обогреватель предназначен для грузовиков, моторных лодок, автобусов, автомобилей. Мощность регулируется от 1 кВт до 8 кВт, панель управления с ЖК-экраном, есть пульт дистанционного управления.

Компактная конструкция экономит место, радует простота установки, экономичность и удобство, в то же время обогреватель имеет широкую область применения.

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Цена: US $128.65 - 190.07

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Автомобильная магнитола OLOMM с отличным стереозвуком и удобным сенсорным ЖК-дисплеем на 7 дюймов имеет радио и GPS. Внутренняя память составляет 32 ГБ. Такая магнитола будет полезна для любого водителя. К заказу доступна в пяти вариантах.

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Цена: US $35.19 - 38.76

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Этот тонкий планшет бренда BDF с 4-ядерным процессором MTK 6580 и двумя камерами на 5 Мп и 2 Мп, имеет 10-дюймовый IPS-экран разрешением 1280 x 800 пикселей, ОЗУ/ПЗУ объёмом 4/64 ГБ и работает на мобильной операционной системе Android 7.0.

Гаджет отлично воспроизводит видео, легко сёрфит по интернету и оснащён Wi-Fi, GPS, Bluetooth, слотом на две SIM-карты и поддерживает сети 3G.

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Цена: US $85.42 - 111.52

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Bluetooth fm-передатчик в автомобиль с технологией CVC для управления звуком в салоне обеспечивает качественный звук. Зелёная кнопка может переключать звонок в режиме hands-free на вызов. Порт type-C поддерживает быструю зарядку.

Цена: US $22.99 - 25.99

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Ударопрочный пылезащищённый лазерный уровень способен выводить четыре линии и пять точек. Корпус вращается на 360 градусов. Есть встроенный аккумулятор с непрерывным временем работы 10 часов. Благодаря лазеру 2 класса у него отличная точность измерений.

Сам нивелир отличный. Горизонт и вертикаль включаются разными кнопками, так же есть сигнализация против отклонения от горизонта самого нивелира. Линии чёткие.

Цена: US $28.99 - 91.99

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