Недорогие и полезные товары с AliExpress: аккумуляторная отвёртка Works, разблокированный модем Huawei и другие
Аккумуляторная отвёртка
Аккумуляторная отвёртка от Works обладает множеством преимуществ, среди них компактность, малый вес, лёгкость применения, ну и, конечно же, автономность, так как инструмент оснащён литий-ионным аккумулятором ёмкостью 1500 мАч.
Кроме того, здесь есть фонарик, облегчающий работу в условиях плохой видимости, а также эргономичная выдвижная конструкция со смещённым валом.
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Цена: US $36.47
Разблокированный модем
Практически все современные модели модемов имеют существенный недостаток, который сводится к поддержке только одного конкретного оператора. С Huawei таких проблем не будет, поскольку он продается уже в разблокированном виде, то есть, подходит под любые SIM-карты.
Также на борту модели предусмотрена антенна, способная ловить сигнал даже в самых удаленных местах. При этом работать модем может как посредством прямого подключения к ПК, так и в качестве беспроводного Wi-Fi-роутера.
Цена: US $46.32 - 48.90
Индукционная электрическая плитка
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Несмотря на свои скромные размеры, эта индукционка от немецкого производителя Zigmund&Shtain получила внушительный потенциал на 2000 ватт.
При этом плита довольно быстро справляется со своей основной задачей, нагревая воду в считанные минуты, благодаря чему удаётся неплохо экономить, особенно, если имеют место перебои с газоснабжением. Вот и для дачи трудно найти более удобный и недорогой вариант.
Цена: US $43.74
Автомагнитола с сенсорным дисплеем
Вовсе не обязательно тратиться на дорогую 2DIN магнитолу, чтобы оснастить приборную панель собственного авто большим дисплеем.
Вместо этого стоит присмотреться к этой однодиновой модели, которая также может похвастаться большим экраном, комплектным пультом дистанционного управления и вполне приемлемым ценником. Если же добавить к стоимости устройства еще 500 рублей, то можно получить полный набор с камерой и беспроводным рулевым управлением.
Цена: US $30.73 - 37.62
Выдвижная розетка
Очень стильное решение для любого интерьера с 2-миллиметровой рамкой, общие габариты которого не превышают 26,4 x 11,8 x 6,5 см. Что касается веса, то в общей сложности масса рамки вместе с розетками составляет 1,28 кг.
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Стоят такие розетки, конечно, немало (на Али дешевле всего), но любые вопросы по этому поводу моментально отпадают, как только выясняется, что для изготовления рамок использован высококачественный алюминиевый сплав.
Цена: US $30.86
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