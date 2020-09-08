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Недорогие и полезные товары с AliExpress: аккумуляторная отвёртка Works, разблокированный модем Huawei и другие

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Аккумуляторная отвёртка

Аккумуляторная отвёртка от Works обладает множеством преимуществ, среди них компактность, малый вес, лёгкость применения, ну и, конечно же, автономность, так как инструмент оснащён литий-ионным аккумулятором ёмкостью 1500 мАч. 

Кроме того, здесь есть фонарик, облегчающий работу в условиях плохой видимости, а также эргономичная выдвижная конструкция со смещённым валом.

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Цена: US $36.47

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Разблокированный модем

Практически все современные модели модемов имеют существенный недостаток, который сводится к поддержке только одного конкретного оператора. С Huawei таких проблем не будет, поскольку он продается уже в разблокированном виде, то есть, подходит под любые SIM-карты. 

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Также на борту модели предусмотрена антенна, способная ловить сигнал даже в самых удаленных местах. При этом работать модем может как посредством прямого подключения к ПК, так и в качестве беспроводного Wi-Fi-роутера.

Цена: US $46.32 - 48.90

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Индукционная электрическая плитка

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Несмотря на свои скромные размеры, эта индукционка от немецкого производителя Zigmund&Shtain получила внушительный потенциал на 2000 ватт. 

При этом плита довольно быстро справляется со своей основной задачей, нагревая воду в считанные минуты, благодаря чему удаётся неплохо экономить, особенно, если имеют место перебои с газоснабжением. Вот и для дачи трудно найти более удобный и недорогой вариант.

Цена: US $43.74

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Автомагнитола с сенсорным дисплеем

Вовсе не обязательно тратиться на дорогую 2DIN магнитолу, чтобы оснастить приборную панель собственного авто большим дисплеем.

Вместо этого стоит присмотреться к этой однодиновой модели, которая также может похвастаться большим экраном, комплектным пультом дистанционного управления и вполне приемлемым ценником. Если же добавить к стоимости устройства еще 500 рублей, то можно получить полный набор с камерой и беспроводным рулевым управлением.

Цена: US $30.73 - 37.62

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Выдвижная розетка

Очень стильное решение для любого интерьера с 2-миллиметровой рамкой, общие габариты которого не превышают 26,4 x 11,8 x 6,5 см. Что касается веса, то в общей сложности масса рамки вместе с розетками составляет 1,28 кг.

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Стоят такие розетки, конечно, немало (на Али дешевле всего), но любые вопросы по этому поводу моментально отпадают, как только выясняется, что для изготовления рамок использован высококачественный алюминиевый сплав. 

Цена: US $30.86

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