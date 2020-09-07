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Недорогие и полезные товары с AliExpress: зажигалка-мультитул, пневматический гайковёрт, беспроводной паяльник и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Универсальная зажигалка-мультитул

Это не просто турбо-зажигалка, а самый настоящий мультитул, состоящий, помимо газовой зажигалки, из складного перочинного ножа, штопора и открывалки. 

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Качественная сборка без зазоров и люфтов, а также высококлассный материал (цинковый сплав) корпуса, устойчивый к коррозийным изменениям, только добавляют этому полезному многофункциональному девайсу очков.

Цена: US $7.10

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Электронная зажигалка-мультитул

Аналогичный предыдущему универсальный аксессуар от бренда CHIEF, служащий одновременно и зажигалкой, и штопором, и ножом с открывалкой.

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Сама зажигалка плазменная c двойной дугой и заряжается с помощью USB от ноутбука, повербанка и т.п. Магазин предлагает на выбор шесть цветов товара.

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Цена: US $16.37

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Пневматический гайковёрт

Универсальный пневматический инструмент FUJIWARA может справиться даже с намертво засевшими в пазах заржавевшими креплениями, выдавая крутящий момент 1280 Нм. Благодаря 8-миллиметровому шлангу, нипочём этому гайковёрту будут и колёсные гайки. 

Качественную работу электроинструмента и его сохранность обеспечивает набор для выполнения ремонтных задач, а также удобный комплектный кейс для хранения и переноски.

Цена: US $85.49 - 97.91

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Беспроводной паяльник

Автономный паяльник, выпущенный дочерней компанией Xiaomi Tonfon, может нагреваться до 450 градусов Цельсия всего лишь за 12-15 секунд. 

При этом можно довольно долго работать без подключения к сети, так как инструмент оснащён ёмким аккумулятором на 2000 мАч, запас прочности которого рассчитан не менее, чем на тысячу полных циклов. Что касается полного восстановления потраченного потенциала через комплектный microUSB-порт, то обычно на это уходит не более трёх часов.

Цена: US $28.85

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Электрический водонагреватель

Компактный электроводонагреватель KBAYBO на 3000 ватт оборудован информативным цифровым индикатором, отображающим температуру нагревания. 

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Среди прочих плюсов лёгкость монтажа и минимальное пространство, которое требуется для установки этого нестандартного водонагревающего устройства, способного выдавать на максимуме не менее 40-50 градусов Цельсия.

Цена: US $18.75 - 34.65

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Стеклянный чайник

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Сегодня в моде всё прозрачное, а такой чайник запросто может стать настоящим украшением кухни, причём не только благодаря материалу изготовления, но и из-за своей необычной формы. 

Кроме того, заварник Borrey является очень вместительным, имеет четыре варианта объёма от 350 до 950 мл и высоту от 9,5 до 14,5 см. Качественное закаленное стекло запросто выдерживает температуру от -20 до +120 градусов Цельсия.

Цена: US $8.16 - 13.77

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Alexshanghai IntelAmdov
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Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
enzolas
09:35
3070 не факт, что будет быстрее чем 2080ti, разве что в каких то определенных условиях типа 4к Ray Traycing.
Результаты теста GeForce RTX 3080 появились в базе данных CompuBench — новинка с легкостью справляется с предыдущим флагманом NVIDIA
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