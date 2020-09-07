Недорогие и полезные товары с AliExpress: зажигалка-мультитул, пневматический гайковёрт, беспроводной паяльник и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Универсальная зажигалка-мультитул
Это не просто турбо-зажигалка, а самый настоящий мультитул, состоящий, помимо газовой зажигалки, из складного перочинного ножа, штопора и открывалки.
реклама
Качественная сборка без зазоров и люфтов, а также высококлассный материал (цинковый сплав) корпуса, устойчивый к коррозийным изменениям, только добавляют этому полезному многофункциональному девайсу очков.
Цена: US $7.10
Электронная зажигалка-мультитул
Аналогичный предыдущему универсальный аксессуар от бренда CHIEF, служащий одновременно и зажигалкой, и штопором, и ножом с открывалкой.
Сама зажигалка плазменная c двойной дугой и заряжается с помощью USB от ноутбука, повербанка и т.п. Магазин предлагает на выбор шесть цветов товара.
реклама
Цена: US $16.37
Пневматический гайковёрт
Универсальный пневматический инструмент FUJIWARA может справиться даже с намертво засевшими в пазах заржавевшими креплениями, выдавая крутящий момент 1280 Нм. Благодаря 8-миллиметровому шлангу, нипочём этому гайковёрту будут и колёсные гайки.
Качественную работу электроинструмента и его сохранность обеспечивает набор для выполнения ремонтных задач, а также удобный комплектный кейс для хранения и переноски.
Цена: US $85.49 - 97.91
Беспроводной паяльник
Автономный паяльник, выпущенный дочерней компанией Xiaomi Tonfon, может нагреваться до 450 градусов Цельсия всего лишь за 12-15 секунд.
При этом можно довольно долго работать без подключения к сети, так как инструмент оснащён ёмким аккумулятором на 2000 мАч, запас прочности которого рассчитан не менее, чем на тысячу полных циклов. Что касается полного восстановления потраченного потенциала через комплектный microUSB-порт, то обычно на это уходит не более трёх часов.
Цена: US $28.85
Электрический водонагреватель
Компактный электроводонагреватель KBAYBO на 3000 ватт оборудован информативным цифровым индикатором, отображающим температуру нагревания.
реклама
Среди прочих плюсов лёгкость монтажа и минимальное пространство, которое требуется для установки этого нестандартного водонагревающего устройства, способного выдавать на максимуме не менее 40-50 градусов Цельсия.
Цена: US $18.75 - 34.65
Стеклянный чайник
реклама
Сегодня в моде всё прозрачное, а такой чайник запросто может стать настоящим украшением кухни, причём не только благодаря материалу изготовления, но и из-за своей необычной формы.
Кроме того, заварник Borrey является очень вместительным, имеет четыре варианта объёма от 350 до 950 мл и высоту от 9,5 до 14,5 см. Качественное закаленное стекло запросто выдерживает температуру от -20 до +120 градусов Цельсия.
Цена: US $8.16 - 13.77
реклама
Топ-скидки на AliExpress за неделю!
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группы в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, а также канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила