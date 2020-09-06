Недорогие и полезные товары с AliExpress: мини-ноутбук, автомобильный компрессор, набор инструментов и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Автомобильный компрессор
Компрессор лишним не бывает – это знает каждый автомобилист. Данная модель портативного компрессора оснащена информативным цифровым дисплеем, отображающим текущее давление, способна накачивать шины до 2,4 бара всего лишь за 3 минуты, и питается от 12 В. Есть здесь и светодиодный фонарик, позволяющий работать даже в кромешной тьме.
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Цена: US $8.89 - 12.81
Набор инструментов Xiaomi
Отличный набор от китайского производителя №1 для разных нужд, в состав которого вошло целых 16 предметов, упакованных в удобный чемоданчик для хранения и транспортировки.
Действительно, здесь есть все необходимое, начиная с разводного ключа и рулетки и заканчивая универсальной отверткой и канцелярским ножом. Помимо прочего, на борту органайзера можно найти миниатбрный бокс для хранения всевозможных креплений и прочей мелочевки.
Цена: US $39.88
2Din магнитола на Android
Универсальная магнитола Podofo, которая прекрасно впишется в интерьер практически любого авто. Современная мультимедийная система с большим экраном и GPS-навигацией оснащена Bluetooth-модулем для беспроводной передачи данных, мощным 4-канальным аудиоусилителем с потенциалом 45 ватт, а также ОС Android 9.1.
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Цена: US $46.39 - 104.39
Гарнитура 7.1
Согласитесь, такой гарнитуры вы еще не видели. В этом заслуга дизайнеров Xiberia, хотя помимо броского внешнего вида, устройство получило множество других преимуществ.
Среди них комплектный пульт, позволяющий регулировать громкость микрофона и другие параметры настроек наушников, также отключение подсветки в случае необходимости, объемная система звучания 7.1, особенно актуальная для гейминга, а также длинный 2,2-метровый провод. При этом вес гарнитуры не превысил 0,45 грамма, что является еще одним достоинством.
Цена: US $35.99 - 36.74
Мини-ноутбук
Это устройство GPD привлекает внимание своим более чем компактным форм-фактором, модель Micro PC оснащена 6-дюймовым экранчиком, довольно отзывчивым тачпадом и полноценной механической клавиатурой, пусть и с двухрядным расположением горячих клавиш F1-F12. Как говорится, бросил в сумку и пошел. Да что там в сумку, в карман!
Цена: US $363.40
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