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Компрессор лишним не бывает – это знает каждый автомобилист. Данная модель портативного компрессора оснащена информативным цифровым дисплеем, отображающим текущее давление, способна накачивать шины до 2,4 бара всего лишь за 3 минуты, и питается от 12 В. Есть здесь и светодиодный фонарик, позволяющий работать даже в кромешной тьме.

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Цена: US $8.89 - 12.81

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Отличный набор от китайского производителя №1 для разных нужд, в состав которого вошло целых 16 предметов, упакованных в удобный чемоданчик для хранения и транспортировки.

Действительно, здесь есть все необходимое, начиная с разводного ключа и рулетки и заканчивая универсальной отверткой и канцелярским ножом. Помимо прочего, на борту органайзера можно найти миниатбрный бокс для хранения всевозможных креплений и прочей мелочевки.

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Цена: US $39.88

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Универсальная магнитола Podofo, которая прекрасно впишется в интерьер практически любого авто. Современная мультимедийная система с большим экраном и GPS-навигацией оснащена Bluetooth-модулем для беспроводной передачи данных, мощным 4-канальным аудиоусилителем с потенциалом 45 ватт, а также ОС Android 9.1.

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Цена: US $46.39 - 104.39

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Согласитесь, такой гарнитуры вы еще не видели. В этом заслуга дизайнеров Xiberia, хотя помимо броского внешнего вида, устройство получило множество других преимуществ.

Среди них комплектный пульт, позволяющий регулировать громкость микрофона и другие параметры настроек наушников, также отключение подсветки в случае необходимости, объемная система звучания 7.1, особенно актуальная для гейминга, а также длинный 2,2-метровый провод. При этом вес гарнитуры не превысил 0,45 грамма, что является еще одним достоинством.

Цена: US $35.99 - 36.74

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Это устройство GPD привлекает внимание своим более чем компактным форм-фактором, модель Micro PC оснащена 6-дюймовым экранчиком, довольно отзывчивым тачпадом и полноценной механической клавиатурой, пусть и с двухрядным расположением горячих клавиш F1-F12. Как говорится, бросил в сумку и пошел. Да что там в сумку, в карман!

Цена: US $363.40

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