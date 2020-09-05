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Многим хозяевам не понаслышке знакома проблема быстро тупящихся ножей, однако с этой точилкой получится забыть о ней раз и навсегда, для чего предусмотрены сразу четыре шлифовальные ленты различной степени абразивности, имеющие большой срок службы.

Кроме того, здесь есть специальная насадка для регулировки угла заточки в диапазоне от 15 до 30 градусов. Регулируется и скорость заточки лезвий, благодаря чему на обработку одного клинка уходит от 2 до 5 минут.

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Цена: US $75.26 - 119.78

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Универсальная отвёртка, которая благодаря своим трём насадкам (прямой, угловой и эксцентриковой) справляется практически с любой поставленной задачей.

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Кроме того, автономный инструмент работает на перезаряжаемых аккумуляторах ёмкостью 2000 мАч, что позволяет не привязываться к ближайшей розетке в течение трёх часов. В комплекте к устройству прилагаются сменные насадки, зарядный USB-кабель и компактный чехол на молнии.

Цена: US $20.69 - 42.29

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Современный трафик таков, что без регистратора никуда. При этом вовсе не обязательно платить большие деньги, присмотрев модель подешевле, которая будет иметь аналогичный функционал.

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Наглядным тому примером может быть работающий от прикуривателя видеорегистратор Vantrue N2 Pro, который способен снимать не только снаружи автомобиля, но и внутри салона, обеспечивая максимальный обзор.

Радует и качество записи, и количество полезных опций, среди которых GPS, датчики движения и механических повреждений, а также автоматическая очистка памяти после заполнения всего объёма.

Цена: US $155.24 - 172.49

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Такая компактная мультиварка, несмотря на свой скромный объём, запросто обслужит нескольких человек. Подключается устройство к сети, как с помощью евро-переходника, так и через стандартный шнур с разъёмом по типу как у компьютера.

Среди прочих несомненных преимуществ быстрота приготовления, причём как жареных (без масла), так и паровых блюд.

Цена: US $17.50 - 29.96

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Этот компактный проектор Xiaomi Mijia от крупнейшего китайского производителя может транслировать видео-контент как с персонального компьютера, так и с Blu-ray-проигрывателя или любого мобильного устройства.

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Обеспечивает такую возможность, установленная по умолчанию операционка Android в адаптированной версии MIUI TV с 2-гигабайтным ОЗУ, оболочка которой напоминает систему smart-TV.

Цена: US $408.51 - 419.00

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