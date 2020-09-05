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Недорогие и полезные товары с AliExpress: электрическая точилка для ножей, аккумуляторная отвёртка-трансформер и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Электрическая точилка для ножей

Многим хозяевам не понаслышке знакома проблема быстро тупящихся ножей, однако с этой точилкой получится забыть о ней раз и навсегда, для чего предусмотрены сразу четыре шлифовальные ленты различной степени абразивности, имеющие большой срок службы. 

Кроме того, здесь есть специальная насадка для регулировки угла заточки в диапазоне от 15 до 30 градусов. Регулируется и скорость заточки лезвий, благодаря чему на обработку одного клинка уходит от 2 до 5 минут.

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Цена: US $75.26 - 119.78

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Аккумуляторная отвёртка-трансформер

Универсальная отвёртка, которая благодаря своим трём насадкам (прямой, угловой и эксцентриковой) справляется практически с любой поставленной задачей. 

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Кроме того, автономный инструмент работает на перезаряжаемых аккумуляторах ёмкостью 2000 мАч, что позволяет не привязываться к ближайшей розетке в течение трёх часов. В комплекте к устройству прилагаются сменные насадки, зарядный USB-кабель и компактный чехол на молнии.

Цена: US $20.69 - 42.29

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Видеорегистратор

Современный трафик таков, что без регистратора никуда. При этом вовсе не обязательно платить большие деньги, присмотрев модель подешевле, которая будет иметь аналогичный функционал. 

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Наглядным тому примером может быть работающий от прикуривателя видеорегистратор Vantrue N2 Pro, который способен снимать не только снаружи автомобиля, но и внутри салона, обеспечивая максимальный обзор. 

Радует и качество записи, и количество полезных опций, среди которых GPS, датчики движения и механических повреждений, а также автоматическая очистка памяти после заполнения всего объёма.

Цена: US $155.24 - 172.49

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Портативная мультиварка

Такая компактная мультиварка, несмотря на свой скромный объём, запросто обслужит нескольких человек. Подключается устройство к сети, как с помощью евро-переходника, так и через стандартный шнур с разъёмом по типу как у компьютера.

Среди прочих несомненных преимуществ быстрота приготовления, причём как жареных (без масла), так и паровых блюд.

Цена: US $17.50 - 29.96

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DLP-проектор

Этот компактный проектор Xiaomi Mijia от крупнейшего китайского производителя может транслировать видео-контент как с персонального компьютера, так и с Blu-ray-проигрывателя или любого мобильного устройства. 

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Обеспечивает такую возможность, установленная по умолчанию операционка Android в адаптированной версии MIUI TV с 2-гигабайтным ОЗУ, оболочка которой напоминает систему smart-TV.

Цена: US $408.51 - 419.00

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Tyconcat
22:38
это вряд ли. скорее 3070s-ti а вобще стоит брать 3080, - 3070 мусор для поклонников раритетов с остановившимся приростом
ASUS и ZOTAC в недорогих GeForce RTX 3070 Ampere используют медленную GDDR6, как и в RTX 2070
Twisted Evil
22:38
Так это ж слухи были. И никаких официальных заявлений от самой nvidia по итогу не последовало.
GeForce RTX 3070 использует не самую быструю память GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с
Владимир
22:37
CU уже давно фигня, а не магазин. Сэкономить там можно только если брать сразу все компоненты для сборки ПК, да и то разница будет не такая большая чтобы гарантией нормальной рисковать. CU дешевле тол...
Computeruniverce - раньше было лучше
Денис Синяков
22:35
лох не мамонт. Да и поставки 2000 серии закончены не вчера уже. Барыги пусть крутятся как хотят, а хуангу надо продавать новье. И продаваться оно будет
GeForce RTX 3070 использует не самую быструю память GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с
Денис Синяков
22:34
а где 2080 по 200 баксов дают?
GeForce RTX 3070 использует не самую быструю память GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с
Олекс Алекс
22:33
Потому-что у них 5-летняя поддержка смартфонов. У остальных производителей максимум 2-3 года
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Tyconcat
22:33
вот интересно - ну допустим стала 2080 по 200 баксов - так почему сейчас 1080ти не стоит 100? кому вобще надо их продавать по 200?
GeForce RTX 3070 использует не самую быструю память GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с
Twisted Evil
22:30
Мне нравятся ваши влажные мечты о ценах на 2080 в 200 баксов. Вся проблема в том, что цены на 30хх могут оказаться такими, что 20хх серия может вообще в цене не потерять.
GeForce RTX 3070 использует не самую быструю память GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с
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