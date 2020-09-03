Недорогие и полезные товары с AliExpress: электрическая мини-плита, детектор скрытой проводки, пневматический надфиль и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Электрическая мини-плита
Эта с виду неприметная конфорка имеет девять режимов приготовления, информативный дисплей и удобный мощностный регулятор. Примечательно, что управление осуществляется с помощью отзывчивого сенсора, и на плите можно греть не только металл, но и толстостенное стекло и керамику.
реклама
Цена: US $108.20
Детектор скрытой проводки
Начали сверлить стену – наткнулись на провод. Знакомая картина? Еще бы, ведь запомнить схему проводки не так-то просто, а набросать ее на листке, как правило, нужно время.
Чтобы избежать подобного развития ситуации, имеет смысл обзавестись специальным детектором, который легко определяет не только металлический провод, но и дерево с арматурой, что особенно удобно во время проведения ремонтных работ.
Цена: US $24.63 - 27.27
Нано-ткань для полировки авто
Не дают покоя мелкие царапины и сколы на кузове авто? Не беда, ведь их можно запросто отполировать с помощью специальной нано-ткани, которая реально помогает маскировать мелкие дефекты.
реклама
Конечно, после очередной мойки от былого эффекта не останется ни малейшего следа, но все это поправимо, если не учитывать, что тканевый полировщик имеет свой запас прочности, рассчитанный на 10-15 применений.
Цена: US $4.49
Пневматический надфиль
Универсальный инструмент, способный несмотря на всю свою компактность, работать по дереву, металлу, пластмассе и многих других материалах. Среди прочих особенностей – использование износостойкого металлического стержня для пневмонадфиля, наличие целых четырех полотен, а также высококачественный японский фитинг в комплекте.
Кроме того, конструкция резака такова, что его можно запросто использовать даже в самых труднодоступных местах.
Цена: US $41.94
Мульти-рукоять с насадками
Универсальное решение для представителей разных категорий, начиная с рыбаков и охотников, и заканчивая автомобилистами.
А все потому что этот выносливый металлический черенок подходит для разных насадок, прилагающихся к нему в комплекте. В итоге, приобретая одно приспособление, получается обзавестись топором, лопатой, пилой и ножом – отличный вариант за свои деньги.
Цена: US $20.34 - 20.89
Топ-скидки на AliExpress за неделю!
реклама
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группы ВКонтакте и Одноклассниках, а также канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила