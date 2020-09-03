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Недорогие и полезные товары с AliExpress: электрическая мини-плита, детектор скрытой проводки, пневматический надфиль и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Электрическая мини-плита

Эта с виду неприметная конфорка имеет девять режимов приготовления, информативный дисплей и удобный мощностный регулятор. Примечательно, что управление осуществляется с помощью отзывчивого сенсора, и на плите можно греть не только металл, но и толстостенное стекло и керамику. 

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Цена: US $108.20

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Детектор скрытой проводки

Начали сверлить стену – наткнулись на провод. Знакомая картина? Еще бы, ведь запомнить схему проводки не так-то просто, а набросать ее на листке, как правило, нужно время. 

Чтобы избежать подобного развития ситуации, имеет смысл обзавестись специальным детектором, который легко определяет не только металлический провод, но и дерево с арматурой, что особенно удобно во время проведения ремонтных работ.

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Цена: US $24.63 - 27.27

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Нано-ткань для полировки авто 

Не дают покоя мелкие царапины и сколы на кузове авто? Не беда, ведь их можно запросто отполировать с помощью специальной нано-ткани, которая реально помогает маскировать мелкие дефекты. 

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Конечно, после очередной мойки от былого эффекта не останется ни малейшего следа, но все это поправимо, если не учитывать, что тканевый полировщик имеет свой запас прочности, рассчитанный на 10-15 применений.

Цена: US $4.49

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Пневматический надфиль

Универсальный инструмент, способный несмотря на всю свою компактность, работать по дереву, металлу, пластмассе и многих других материалах. Среди прочих особенностей – использование износостойкого металлического стержня для пневмонадфиля, наличие целых четырех полотен, а также высококачественный японский фитинг в комплекте.

Кроме того, конструкция резака такова, что его можно запросто использовать даже в самых труднодоступных местах. 

Цена: US $41.94

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Мульти-рукоять с насадками

Универсальное решение для представителей разных категорий, начиная с рыбаков и охотников, и заканчивая автомобилистами. 

А все потому что этот выносливый металлический черенок подходит для разных насадок, прилагающихся к нему в комплекте. В итоге, приобретая одно приспособление, получается обзавестись топором, лопатой, пилой и ножом – отличный вариант за свои деньги.

Цена: US $20.34 - 20.89

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Топ-скидки на AliExpress за неделю!

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Farid Kovalenko
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Me4tatelI&gt;
20:08
многие так думали)) ассоциация с оружием из doom)) хотя там тоже скорее всего "официально" было что то из "резвого"))
NVIDIA представила новый мост NVLink по цене бюджетной видеокарты
van086
20:07
самое смешное, что явных доказательств опровержения этой теории тоже нет
NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с
Kopcheniy
20:06
Слушай, подотри сопли и готовься к школе, а не строчи фигню на форуме. Не очень-то вежливо писать про школоту, особенно если возраст даже приблизительно не знаешь.
Российский б/у рынок отреагировал на скорый выход видеокарт Ampere - RTX 2080 от 40 0000 рублей, RTX 2080 Ti от 50 000 рублей - цены падают ежедневно
ailgiz
20:04
«большой свирепый GPU» (Big Ferocious GPU, BFGPU) - блин, а я че-то всерьез думал что это Big Fucking GPU
NVIDIA представила новый мост NVLink по цене бюджетной видеокарты
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