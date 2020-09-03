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Эта с виду неприметная конфорка имеет девять режимов приготовления, информативный дисплей и удобный мощностный регулятор. Примечательно, что управление осуществляется с помощью отзывчивого сенсора, и на плите можно греть не только металл, но и толстостенное стекло и керамику.

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Цена: US $108.20

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Начали сверлить стену – наткнулись на провод. Знакомая картина? Еще бы, ведь запомнить схему проводки не так-то просто, а набросать ее на листке, как правило, нужно время.

Чтобы избежать подобного развития ситуации, имеет смысл обзавестись специальным детектором, который легко определяет не только металлический провод, но и дерево с арматурой, что особенно удобно во время проведения ремонтных работ.

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Цена: US $24.63 - 27.27

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Не дают покоя мелкие царапины и сколы на кузове авто? Не беда, ведь их можно запросто отполировать с помощью специальной нано-ткани, которая реально помогает маскировать мелкие дефекты.

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Конечно, после очередной мойки от былого эффекта не останется ни малейшего следа, но все это поправимо, если не учитывать, что тканевый полировщик имеет свой запас прочности, рассчитанный на 10-15 применений.

Цена: US $4.49

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Универсальный инструмент, способный несмотря на всю свою компактность, работать по дереву, металлу, пластмассе и многих других материалах. Среди прочих особенностей – использование износостойкого металлического стержня для пневмонадфиля, наличие целых четырех полотен, а также высококачественный японский фитинг в комплекте.

Кроме того, конструкция резака такова, что его можно запросто использовать даже в самых труднодоступных местах.

Цена: US $41.94

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Универсальное решение для представителей разных категорий, начиная с рыбаков и охотников, и заканчивая автомобилистами.

А все потому что этот выносливый металлический черенок подходит для разных насадок, прилагающихся к нему в комплекте. В итоге, приобретая одно приспособление, получается обзавестись топором, лопатой, пилой и ножом – отличный вариант за свои деньги.

Цена: US $20.34 - 20.89

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