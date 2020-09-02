Недорогие и полезные товары с AliExpress: нож WORKPRO, пневматическая мини-болгарка, набор инструментов для электрика и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Нож WORKPRO
Нет, это не канцелярский нож, представленный в необычном дизайне, а гораздо более продвинутый резак со сменными лезвиями, позволяющими выполнять локальный ремонт даже в ограниченном пространстве.
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Кроме того, здесь можно легко отрегулировать угол наклона острия, в случае необходимости зафиксировав его в оптимальном положении, нож будет полезен при любом ремонте, что-либо обрезать, сделать насечку или снять кабельную изоляцию.
Цена: US $9.89 - 12.59
Универсальный тестер радиоэлектронных компонентов
Если хобби или служба обязывает постоянно иметь дело с электронным оборудованием различных типов, то этот универсальный тестер имеет все шансы стать незаменимым помощником как для профессионала, так и для обычного любителя.
Удобный корпус и элементарное кнопочное управление, наличие специальных мультимерных щупов, заточенных под стандартные выводы и даже специальные smd-площадки для тестирования соответствующих компонентов – здесь действительно есть все необходимое.
Цена: US $24.60 - 27.81
Ручная машинка для изготовления пельменей
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Всем любителям домашних пельмешек посвящается – ручная машинка, с помощью которой можно будет быстро и легко налепить целую партию этих обожаемых многими полуфабрикатов.
Аппарат не только раскатает и порежет тесто, но и распределит по нему начинку в равных частях, главное только, неспешно крутить его ручку, отслеживая соблюдение цикличности рабочего процесса.
Цена: US $132.82
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Пневматическая мини-болгарка
Этот универсальный инструмент примечателен уже тем, что для его полноценной эксплуатации не требуется подключение к стационарной электросети.
Вместо этого в ход идет мощный поток сжатого воздуха, для чего достаточно будет подсоединить устройство к компрессорной установке, получив на выходе 18 тыс. холостых для 76,2-миллиметрового диска. Потенциал, действительно, неплохой, особенно если учесть, что весит такая болгарка каких-то 810 граммов.
Цена: US $36.72
Набор инструментов для электрика
Если на повестке дня встал вопрос о приобретении недорого, но качественного набора инструментов для обслуживания электронного оборудования, то этот вариант имеет все шансы стать идеальным решением.
Наличие 35 единиц всевозможных насадок, щипцов, зажимов и рукояток, 18 передач, 12-ваттная электродрель в компактном форм-факторе и удобная вместительная сумка-непромокайка из ткани Оксфорд – о чем еще можно мечтать?
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Цена: US $26.61 - 48.49
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