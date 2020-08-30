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Универсальный прибор, который не нужно держать в руках. Высокоточный, обладающий высоким запасом прочности с расчетом на 20 тыс. отсчетов без одного.

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Кроме того, в корпус мультиметра интегрирована Bluetooth-колонка для беспроводной передачи данных, это устройство понадобится не только профессиональному электрику, но и скрасит досуг настоящему меломану.

Цена: US $65.99 - 79.99

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Необычный ключ, дополненный довольно удобным зажимным механизмом. Принцип работы у инструмента мало чем отличается от стандартного разводного ключа, однако его применение делает практически невозможным скручивание головок крепежных элементов.



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Кроме того, ключ идеально подходит для демонтажа перетянутых креплений, инструмент представлен в двух конфигурациях – на 20/25 см по длине и 30/3,3 см по раскрытию зажимных губок.

Цена: US $29.99 - 35.99

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Отличная станция за свою цену, способная работать в ударном режиме без подключения к сети в течение целого часа. При этом агрегат способен выдавать 220 В переменного тока с максимальным мощностным потенциалом до 500 Вт. Восполнить израсходованный заряд можно за 6-8 часов, используя для этих целей стационарную сеть или даже солнечную батарею, выдающую 36В/150Вт.

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Среди прочих особенностей электростанции – наличие четырех USB-портов и такого же количества выходов на 12 В, что позволяет использовать устройство в качестве дополнительного источника энергии в случае отсутствия таковой.

Цена: US $239.40 - 241.20

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Такой набор зажимов не помешает ни в одном хозяйстве, и для его приобретения вовсе не обязательно быть профессиональным электриком. Наличие этих контактов позволит в кратчайшие сроки выполнить соединение любой сложности без пайки и прочих вспомогательных приспособлений.

Цена: US $2.53

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24 сменные насадки, окрашенные в разные оттенки-подсказки, трещотка, отвертка, удобный комплектный кейс-органайзер – с таким набором любая работа будет спориться. Порадует покупателей и качество исполнения – годный товар за свою цену.

Цена: US $13.49

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