Недорогие и полезные товары с AliExpress: кабель для зарядки, настольный мини-ПК, Hi-Fi плеер и другие
Hi-Fi плеер
Популярный Hi-Fi плеер HiBy R5 позволяет наслаждаться звуком высочайшего качества. Плеер оснащен удобным сенсорным экраном, полноценной ОС Android Oreo, на которую устанавливаются любые приложения, флэш-памятью на 16 ГБ и батареей ёмкостью 3500 мАч. Время работы до 20 часов. Размеры вполне компактные, но при этом и фильмы можно посмотреть.
Цена: US $274.50
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Кабель для зарядки
Кабель популярного китайского производителя BASEUS с портами USB-С и TYPE-C предназначен для быстрой зарядки портативных мобильных устройств.
Шнур обмотан прочным нейлоном, он защитит кабель от изгибов и повреждений. Максимальный ток устройства составляет 5 ампер. Продавец предлагает пять вариантов кабеля на выбор.
Цена: US $1.75 - 4.39
Настольный мини-ПК Chromebox
Мини ПК Chromebox подходит как для работы, так и для учебы. Все порты USB, слот для карты памяти и 3.5 мм разъем вынесены на боковые панели, сверху размещена только кнопка включения.
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Объем памяти составляет 4 ГБ, а жесткого диска 32 ГБ. Это действительно настоящий ASUS Chromebox 3 в заводской упаковке с поддержкой приложений из Google Play.
Цена: US $185.00
Интеллектуальный пульт дистанционного управления
Интеллектуальный пульт дистанционного управления BroadLink для всех видов домашних устройств. С помощью этого компактного прибора можно управлять освещением, отоплением и многим другим в пределах собственного дома, устанавливая режимы включения и отключения приборов.
Цена: US $14.90 - 56.80
Лазерный дальномер
Лазерный дальномер Mileseey разработан специально для точного измерения расстояния. У него есть функция измерения площади и объема.
Диапазон измерений составляет 40-100 метров. В магазине доступны три модели на выбор и бесплатная доставка со склада в России.
Цена: US $12.73 - 43.74
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Клещи для кабеля
Клещи для кабеля NASTAKO исключительно надежный инструмент для снятия изоляции. Работают с основными размерами проводов. С их помощью также можно обжимать клеммы и перекусывать провода. Длину снимаемой изоляции можно регулировать.
Цена: US $34.99
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