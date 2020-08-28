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Недорогие и полезные товары с AliExpress: кабель для зарядки, настольный мини-ПК, Hi-Fi плеер и другие

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Hi-Fi плеер

Популярный Hi-Fi плеер HiBy R5 позволяет наслаждаться звуком высочайшего качества. Плеер оснащен удобным сенсорным экраном, полноценной ОС Android Oreo, на которую устанавливаются любые приложения, флэш-памятью на 16 ГБ и батареей ёмкостью 3500 мАч. Время работы до 20 часов. Размеры вполне компактные, но при этом и фильмы можно посмотреть.

Цена: US $274.50

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Кабель для зарядки

Кабель популярного китайского производителя BASEUS с портами USB-С и TYPE-C предназначен для быстрой зарядки портативных мобильных устройств.

Шнур обмотан прочным нейлоном, он защитит кабель от изгибов и повреждений. Максимальный ток устройства составляет 5 ампер. Продавец предлагает пять вариантов кабеля на выбор.

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Цена: US $1.75 - 4.39

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Настольный мини-ПК Chromebox 

Мини ПК Chromebox подходит как для работы, так и для учебы. Все порты USB, слот для карты памяти и 3.5 мм разъем вынесены на боковые панели, сверху размещена только кнопка включения.

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Объем памяти составляет 4 ГБ, а жесткого диска 32 ГБ. Это действительно настоящий ASUS Chromebox 3 в заводской упаковке с поддержкой приложений из Google Play.

Цена: US $185.00

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Интеллектуальный пульт дистанционного управления 

Интеллектуальный пульт дистанционного управления BroadLink для всех видов домашних устройств. С помощью этого компактного прибора можно управлять освещением, отоплением и многим другим в пределах собственного дома, устанавливая режимы включения и отключения приборов.

Цена: US $14.90 - 56.80

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Лазерный дальномер

Лазерный дальномер Mileseey разработан специально для точного измерения расстояния. У него есть функция измерения площади и объема.

Диапазон измерений составляет 40-100 метров. В магазине доступны три модели на выбор и бесплатная доставка со склада в России.

Цена: US $12.73 - 43.74

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Клещи для кабеля 

Клещи для кабеля NASTAKO исключительно надежный инструмент для снятия изоляции. Работают с основными размерами проводов. С их помощью также можно обжимать клеммы и перекусывать провода. Длину снимаемой изоляции можно регулировать.

Цена: US $34.99

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Gloomhein
19:19
Зачем ему что-то отвечать? Пускай живёт в своём мирке ))
В августе AMD добавила в описание клиентских процессоров с архитектурой Zen 3 больше конкретики
midinada
19:19
По себе то судить не нужно.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Максим Романовский
19:18
AMD за год увеличила объёмы поставок процессоров EPYC в три раза, например
В августе AMD добавила в описание клиентских процессоров с архитектурой Zen 3 больше конкретики
Leshiy2371
19:17
Overlord опровергает это утверждение.
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
A13xej
19:16
Нужно заметить это благодаря процам АМД сегодня такие цены у интела, а так бы расщедрились на i5 - 4ядра / 8 потоков и цена 20 т.р. без конкуренции.
Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
Twisted Evil
19:16
100 комментов оправданий почему бомжи не могут себе позволить топовое железо. Не плохо куртка поджог.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Leshiy2371
19:13
Не,ну стекляный аквариум со свистоперделками - реально фигня. А вот коробка от бананов/ящик от картохи - это по крайней мере оригинально. (хотя где-то мы уже это видели)
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
TheExclusiv
19:12
Что мешает собирать частями?
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
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