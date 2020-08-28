Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: безвентиляторный мини-компьютер, портативный очиститель воздуха и другие

[ ] для раздела Блоги
+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз

На распродаже AliExpress «Миллион скидок» каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Безвентиляторный мини-ПК

Настольный безвентиляторный мини-компьютер HLY - это отличная замена большому ПК для офиса или дома.

реклама

Портативная машина оснащена процессором Celeron J1900, встроенным гигабитным маршрутизатором с четырьмя портами, двумя портами USB 2.0, разъёмом VGA и поддерживает установку операционных систем Windows, Linux, Ubuntu и pfSense. 

Объёмы оперативной памяти и SSD диска можно выбрать от 0 до 8 ГБ и от 16 до 240 ГБ, соответственно, в зависимости от планируемых задач и потребностей пользователя. Такой мини-ПК – хорошее решение при быстрой организации офиса, а также для комфортной работы, учёбы или домашнего пользования.

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Цена: US $103.89 - 188.74

Посмотреть товар

Очиститель воздуха

Портативный очиститель воздуха RIGOGLIOSO фильтрует частицы размером до 0,3 микрон, с его применением практически 99.97% пыли, сигаретного дыма, плесени и других разнообразных запахов уйдут из вашего дома.

Прибор имеет низкий уровень шума, простое управление в одно касание и автоматически выключается через 8 часов. Продаётся с кабелем micro USB, настенное зарядное устройство в комплект не входит.

реклама

Очиститель воздуха – это идеальный подарок для людей, которые страдают от аллергии. Есть возможность приобрести устройство со склада в Российской Федерации.

Цена: US $24.79

Посмотреть товар

Магнитный кабель для зарядки

Магнитный кабель FONKEN оснащённый портом USB и портом TYPE-C служит для зарядки мобильных устройств, поддерживающих технологию быстрой и супербыстрой зарядки QC2.0 и QC3.0 максимальным током 5А или 3А. 

Также кабель имеет небольшой, но удобный светодиодный индикатор для контроля процесса зарядки. В магазине предлагаются 11 вариантов конфигурации товара: по комплектации, цвету и длине.

Цена: US $0.83 - 4.63

Посмотреть товар

Беспроводная колонка

Портативная беспроводная колонка бренда JUNKE Q8 с удобным светодиодным экраном, чистым звуком и литий-ионной аккумуляторной батареей ёмкостью 2200 мАч может воспроизводить музыку непосредственно с tf-карты, USB-накопителя, по соединению Bluetooth 3.0 с синхронизированного мобильного устройства (смартфона, планшета или ноутбука), а также с помощью подключения к разъёму 3,5 мм. 

реклама



Полного заряда аккумулятора хватает на 8-10 часов работы колонки без подзарядки. Кроме того, девайс имеет два динамика, встроенный микрофон, который позволяет отвечать на телефонные звонки в режиме громкой связи и поддерживает функцию автоматического сканирования FM-радио.

Цена: US $18.35 - 19.53

Посмотреть товар

Кран с электрическим водонагревателем

Кран с электрическим водонагревателем KBAYBO номинальной мощностью 2000 Вт подходит для любой кухонной раковины. Текущая температура подаваемой воды отображается на цифровом дисплее с яркой индикацией. Регулирование температуры и напора осуществляется одной ручкой. 

реклама

Водонагреватель работает от электрической сети напряжением 220 вольт, сделан из прочного термостойкого пластика, имеет второй класс энергоэффективности и европейский сертификат качества.

Цена: US $21.93 - 35.82

Посмотреть товар

Миллионы скидок на AliExpress!

реклама

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группу ALIEXPRESSO в ВК и канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника товары из китая полезные товары алиэкспресс распродажа полезные товары с aliexpress скидки обзоры
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
36
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
25
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
38
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
14
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
46
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
51
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
37
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
19

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 51
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 25
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
21 августа 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi раскрыла информацию о сроках обновления смартфонов Redmi Note 7, Redmi Note 8 и Redmi Note 8T до MIUI 12 на Android 10
13
Samsung Galaxy Note 20 Ultra рухнул в цене – Exynos 990, 120-Гц дисплей формата 3K, NFC, 108-Мп камера с поддержкой 8K и аккумулятор на 4500 мА*ч
8
69 смартфонов HUAWEI и honor получат прошивку EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 до конца 2020 года – список и сроки выхода
6
Два недорогих телефона Xiaomi 2019 года получили в России стабильную MIUI 12 на последней версии Android 10
+
CD Projekt RED анонсировала новую игру The Witcher
3
Энтузиаст запустил Doom Eternal со скоростью 1 000 fps – жидкий азот и -195 градусов позволили обойти законы физики
15
Объем памяти видеокарт GeForce RTX 30 раскрыт партнерами NVIDIA
56
ASUS ZenFone 7 Pro представлен официально – Snapdragon 865+, 256 ГБ памяти, Flip-up камера, 90-Гц дисплей, NFC и аккумулятор на 5000 мА*ч
2
PlayStation 5 на 2ТБ оценили в 86 700 рублей – немецкий магазин Otto удивляет фанатов огромным ценником
7
NVIDIA опубликовала официальный тизер игровых видеокарт GeForce RTX 3000 Ampere следующего поколения
19
6 смартфонов Huawei и Honor получили новую прошивку EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 в России и мире
2
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10 Lite сильно подешевел – Snapdragon 855, NFC и аккумулятор на 4500 мА*ч с 45-Вт зарядкой по низкой цене
+
Пилотное производство GeForce RTX 3090 и RTX 3080 уже запущено — производители столкнулись с дороговизной печатных плат и отсутствием драйверов
74
Авторы No Man’s Sky выпустят свою новую игру уже завтра
1
HUAWEI официально снизила стоимость флагмана P40 Pro на 40 000 рублей – лучшая камера на рынке, быстрая, беспроводная зарядка и 40-х зум по самой низкой цене с начала продаж
4
Redmi Note 9 pro от Xiaomi резко подешевел на российском рынке – 64 Мп камера, игровой процессор и быстрая зарядка со скидкой в 12 тысяч рублей
3
NVIDIA подтвердила V-образную печатную плату и 12-пиновый коннектор питания для видеокарт GeForce RTX 30 (Обновлено)
10
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 действительно получат плату V-образной формы и 12-контактный разъём питания — теперь официально (Обновление: добавлено видео)
18
NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 опережают RTX 2080 Ti на 57 и 34 % в бенчмарке Time Spy Extreme — новые данные инсайдера
52
NVIDIA не планирует выпускать видеокарту GeForce RTX 3080 Ti в 2020 году – официальный тизер и актуальная информация от инсайдеров
18

Популярные статьи

Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
226
ТОП 5 мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы не знали - сварочная маска c системой подачи кислорода и лазерная сварка с AliExpress
5
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
25
Техногик buildzoid - 5GHz по памяти на Ryzen 3600 в домашних условиях
34
Рассматриваем реакцию гарантийщиков Intel на включение Extreme Memory Profile (XMP)
33
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
56
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
36
Зачем Epic Games объявили войну Apple и Google - разбираем масштабное противостояние
34
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
9

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
02:29
X570 - считаю фейловыми платами, особенно здесь отличились ASrock и MSI. В начале года было предложение купить MSI X570 gaming plus за ~6т.р. с авито, начал изучать ее, и просто офигел, у нее VRM оказ...
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
Dark_Cloud
02:28
Учитывая общий негативный фон статьи, чет даже интересно стало, чем так зен+ афтару не угодил, особенно на фоне бессмысленности такого "апгрейда". Прогнал Fire strike - так мой 2600х там еще и быстре...
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
Kasyan
02:19
Как правило кривые дрова на картах АМД появляются у владельцев Нвидии.
Пилотное производство GeForce RTX 3090 и RTX 3080 уже запущено — производители столкнулись с дороговизной печатных плат и отсутствием драйверов
Kasyan
02:18
Ну так зачем покупали этот устаревший хлам?! А потому что другого не продают! Так не надо было развалить страну в 1991 году, развивали бы свои нанометры! А если серьезно, ещё в 90-е, когда мы с амера...
TSMC рассказала некоторые подробности о 5-нм и 3-нм техпроцессах
eds
02:12
Ломать - не строить.
Трейлер игрового процесса Teardown — игры, где можно разрушить буквально всё
in_cognito
02:10
Теперь для разгона не только руки но и ноги прямые нужны. Завелся с прямыми на 3200?
Рассматриваем реакцию гарантийщиков Intel на включение Extreme Memory Profile (XMP)
Анатолий Боровской
02:01
проблема даже не в размере, а в весе
Honor 30 сильно подешевел – топовая камера, уникальный процессор, NFC и аккумулятор на 4000 мА*ч по лучшей цене
Elias Moses
01:58
ладно проц 3700х, но 5700 вообще только умалишенный возьмет за эту цену. Майнеры смели 5700ые или их в наличие нету или цена пипец. Сэкономить купить 2060супер либо доплатить 2070супер
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
MriS
01:52
Ага, я сам в шоке и ждуны наверное тож.) За подобный прайс можно было на i9 собрать в 2018 году и горя сейчас не знать. Ели ток из-за отсутствия Gen4 у 5700-ой и сисиди немного расстроиться..)
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
Alex
01:51
Ну а что вы хотели, политика нашей партии такова что чем больше рубль пробивает очередное дно, тем больше рублей падает в бюджет с продажи нефти, а про цены на железо, то тут наши продавайки совсем ох...
Эксперты назвали три самых оптимальных бюджетных процессора для игр, учёбы и работы – лучший выбор осени 2020 года по мнению Hardwaretimes
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем