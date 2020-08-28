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Настольный безвентиляторный мини-компьютер HLY - это отличная замена большому ПК для офиса или дома.

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Портативная машина оснащена процессором Celeron J1900, встроенным гигабитным маршрутизатором с четырьмя портами, двумя портами USB 2.0, разъёмом VGA и поддерживает установку операционных систем Windows, Linux, Ubuntu и pfSense.

Объёмы оперативной памяти и SSD диска можно выбрать от 0 до 8 ГБ и от 16 до 240 ГБ, соответственно, в зависимости от планируемых задач и потребностей пользователя. Такой мини-ПК – хорошее решение при быстрой организации офиса, а также для комфортной работы, учёбы или домашнего пользования.

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Цена: US $103.89 - 188.74

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Портативный очиститель воздуха RIGOGLIOSO фильтрует частицы размером до 0,3 микрон, с его применением практически 99.97% пыли, сигаретного дыма, плесени и других разнообразных запахов уйдут из вашего дома.

Прибор имеет низкий уровень шума, простое управление в одно касание и автоматически выключается через 8 часов. Продаётся с кабелем micro USB, настенное зарядное устройство в комплект не входит.

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Очиститель воздуха – это идеальный подарок для людей, которые страдают от аллергии. Есть возможность приобрести устройство со склада в Российской Федерации.

Цена: US $24.79

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Магнитный кабель FONKEN оснащённый портом USB и портом TYPE-C служит для зарядки мобильных устройств, поддерживающих технологию быстрой и супербыстрой зарядки QC2.0 и QC3.0 максимальным током 5А или 3А.

Также кабель имеет небольшой, но удобный светодиодный индикатор для контроля процесса зарядки. В магазине предлагаются 11 вариантов конфигурации товара: по комплектации, цвету и длине.

Цена: US $0.83 - 4.63

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Портативная беспроводная колонка бренда JUNKE Q8 с удобным светодиодным экраном, чистым звуком и литий-ионной аккумуляторной батареей ёмкостью 2200 мАч может воспроизводить музыку непосредственно с tf-карты, USB-накопителя, по соединению Bluetooth 3.0 с синхронизированного мобильного устройства (смартфона, планшета или ноутбука), а также с помощью подключения к разъёму 3,5 мм.

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Полного заряда аккумулятора хватает на 8-10 часов работы колонки без подзарядки. Кроме того, девайс имеет два динамика, встроенный микрофон, который позволяет отвечать на телефонные звонки в режиме громкой связи и поддерживает функцию автоматического сканирования FM-радио.

Цена: US $18.35 - 19.53

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Кран с электрическим водонагревателем KBAYBO номинальной мощностью 2000 Вт подходит для любой кухонной раковины. Текущая температура подаваемой воды отображается на цифровом дисплее с яркой индикацией. Регулирование температуры и напора осуществляется одной ручкой.

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Водонагреватель работает от электрической сети напряжением 220 вольт, сделан из прочного термостойкого пластика, имеет второй класс энергоэффективности и европейский сертификат качества.

Цена: US $21.93 - 35.82

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