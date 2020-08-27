Этот цифровой таймер для кухни от бренда Baseus имеет LED-дисплей, звуковое напоминание в виде будильника, а также настройку времени путём вращения с точностью до пяти секунд.

Девайс питается от трёх батареек, легко приклеивается к металлическим поверхностям и не боится падения. Такое приспособление будет незаменимым помощником на кухне для любой хозяйки.

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Цена: US $10.21

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2,5-дюймовый корпус, выпущенный компанией Ugreen, поможет легко подключить 2,5-дюймовые HDD/SSD к разным устройствам. Он обеспечивает быструю передачу данных и защищает жесткий диск от царапин.

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Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, прочный и имеет отличный отвод тепла, поэтому не требуется охлаждающий вентилятор для высокоскоростной работы. Корпус портативный и удобный для переноски.

Цена: US $16.46 - 25.12

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Ноутбук KUU K1 с 15,6-дюймовым IPS-экраном и ёмкой аккумуляторной батареей на 5000 мАч оснащён отличным процессором Intel i5-5257U, оперативной памятью на 8 ГБ и SSD на 256 ГБ.

Ноутбук тонкий и лёгкий, имеет яркую светодиодную подсветку и поддерживает опцию разблокирования по отпечаткам пальцев. Будет полезен школьникам и студентам для выполнения любых задач, а также интернет-сёрфинга или игр.

Цена: US $374.99

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Популярный, благодаря своей надёжности и удобству в работе, робот-пылесос LIECTROUX C30B подходит для влажной и сухой уборки любого напольного покрытия, так как оснащён пылесборником объёмом 1 литр.

Аккумулятор ёмкостью 2500 мАч обеспечивает ему работу в течение 1 часа 40 минут. Кроме того, роботом-пылесосом можно легко управлять с синхронизированного смартфона.

Цена: US $194.92

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Беспроводные наушники-вкладыши Felfial I7s с очень чистым и объёмным звуком легко подключаются к любому смартфону, планшету, ноутбуку, iWatch3 и другим устройствам, поддерживающим соединение по bluetooth. Ёмкость аккумулятора специального зарядного кейса позволяет им работать около 3 часов без подзарядки.

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Наушники оснащены микрофоном, модулем Bluetooth 5.0 и имеют защиту от пота, поэтому идеально подходят для жёстких тренировок в тренажёрном зале, дома или пробежек на улице. В магазине доступны наушники чёрного и белого цвета.

Цена: US $1.63 - 3.93

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Профессиональный триммер WMARK для стрижки волос и имеет насадки из прочного пластика и оснащён двигателем со скоростью 7000 об./мин.

Аккумулятор ёмкостью 600 мАч позволяет пользоваться триммером в течение 90 минут, с его помощью можно легко стричь волосы и делать отличные прически. Устройство продаётся в комплекте с тремя насадками и щёточкой.

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Цена: US $22.00

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