Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: 10-дюймовый планшет, автомобильная зарядка, набор прецизионных отвёрток и другие

[ ] для раздела Блоги
+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
2070 Super дешевеет перед приходом 3ххх
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок

На распродаже AliExpress «Миллион скидок» каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Автомобильная зарядка

Автомобильное зарядное устройство BASEUS с поддержкой технологии Quick Charge 4.0 оснащено портами USB, USB Type-C и предназначено для быстрой зарядки любых устройств, в том числе, можно использовать для зарядки ноутбуков. 

реклама

Максимальная выходная мощность составляет 65 Вт. Девайс универсальный и подходит для всех автомобилей, источником питания служит разъём автомобильного прикуривателя.

Цена: US $14.39 - 17.09

анонсы и реклама
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Посмотреть товар

10-дюймовый планшет со слотом для сим-карты

Ультратонкий планшет BDF с экраном 10.1 дюйма и ёмким аккумулятором на 5000 мАч имеет разрешение задней камеры на 5 Мп и объём встроенного хранилища памяти 32 ГБ.

Гаджет оборудован слотами для сим-карт и карты памяти, Bluetooth, WiFi и работает на процессоре MTK 6580 и мобильной операционке Android 7.0. Планшет отлично справляется с любыми задачами. В магазине доступны пять вариантов цветов.

реклама

Цена: US $80.45 - 102.20

Посмотреть товар

Набор прецизионных отвёрток

Удобнейший в эксплуатации набор LAOA LA613138 с пеналом, который укомплектован 38 различными приспособлениями, 28 из них – это всевозможные отвёртки и насадки.

Радует и качество исполнения этих инструментов, правда, не всем может прийтись по нраву лёгкий полимерный запах отвёрточных накладок или характерные скосы в местах фиксации, но зато набор обеспечивает высокую надёжность соединений в процессе ремонта электроники.

Цена: US $15.84

Посмотреть товар

Двухдиапазонный беспроводной роутер

Мощный двухдиапазонный беспроводной роутер COMFAST WR618AC обеспечивает WiFi-покрытием площадь до 120 кв.метров.

Устройство передает сигнал в диапазонах 2,4 Ггц со скоростью до 300 Мбит/с и 5 Ггц со скоростью до 867 Мбит/с, а кроме того, поддерживает одновременную работу до 50 устройств.

реклама



Цена: US $25.34

Посмотреть товар

Инструменты для ремонта мобильных телефонов 21 в 1

Удобство пластиковых ручек, нескользящих в ладонях, прочность металлического сплава, приятные тактильные ощущения во время работы – этот набор получил множество преимуществ.

реклама

Другое дело, что на 100% универсальным его не назовешь, поскольку для ремонта определенных моделей смартфонов здесь попросту нет специальных отвёрток.

Однако не стоит разочаровываться раньше времени, ведь речь идёт о единичных случаях, тогда как для самых ходовых моделей в наборе имеется всё самое необходимое.

реклама

Цена: US $3.13 - 3.76

Посмотреть товар

Миллионы скидок на AliExpress!

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группу ALIEXPRESSO в ВК и канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника товары из китая полезные товары алиэкспресс распродажа полезные товары с aliexpress скидки обзоры
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
36
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
14
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
46
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
48
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
37
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
23
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
17
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
37
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
31

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 37
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 48
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi 10 рухнул в цене – Snapdragon 865, 256 ГБ, NFC, 108-Мп камера, 90-Гц экран AMOLED и аккумулятор на 4780 мА*ч со скидкой 545 долларов
7
Стабильная версия MIUI 12 вышла на 9 смартфонов Xiaomi и Redmi в России, Европе и мире
8
Xiaomi POCO F2 Pro резко подешевел – Snapdragon 865, NFC, 64-Мп камера, дисплей OLED без выреза и аккумулятор на 4700 мА*ч по лучшей цене
6
Blackview открывает предзаказ на новый защищённый смартфон BV4900 со скидкой 34%
6
Huawei выпустила новую версию EMUI на флагман 2015 года
3
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел на 7000 рублей – Helio G90T, NFC, 64-Мп камера и аккумулятор на 4500 мА*ч по лучшей цене
3
Новая утилита от 1usmus позволяет получить бесплатный разгон процессора Ryzen в автоматическом режиме на любой материнской плате
12
Новая стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна на 45 популярных смартфонов Xiaomi 2019-2020-х годов – список телефонов и ссылки на закачку
1
Разработчики Cyberpunk 2077 подтвердили одну из ключевых деталей игры, которая сэкономит деньги миллионам пользователей
3
Популярный смартфон Xiaomi 2018 года получил стабильную прошивку MIUI 12 на Android 9.0 Pie
+
В интернете обнаружили точную дату анонса Sony PlayStation 5
2
Инсайдер назвал точные цены и дату начала продаж видеокарт NVIDIA Ampere 3000-й серии – GeForce RTX 3070 – 720 долларов и выше в референсном исполнении
51
Всё познаётся в сравнении: новый 12-контакный разъём для NVIDIA Ampere на фото соседствует со старыми
34
Финальный перечень из 60 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 12 к концу 2020 года – список телефонов и сроки выхода российских версий
+
1usmus представил бесплатную утилиту ClockTuner для разгона AMD Ryzen 3000 Zen 2 и 3rd Gen Threadripper
76
Realme 6 Pro сильно подешевел – Snapdragon 720G, 90-Гц дисплей и продвинутая Quad-камера по низкой цене
1
Xiaomi Redmi Note 9 Pro подешевел на 150 долларов – Snapdragon 720G, NFC, 128 ГБ памяти и аккумулятор на 5020 мА*ч по самой низкой цене
2
Spintires: MudRunner - лучший симулятора бездорожья
1
Российская цена флагмана HUAWEI P40 Pro опустилась на 60 тысяч рублей – 50-кратный зум, игровой процессор и один из лучших дисплеев на рынке
4
Энтузиаст объединил 14 ЭЛТ-мониторов, чтобы поиграть в Microsoft Flight Simulator
10

Популярные статьи

Мнение и опыт владельца нескольких систем на LGA1200 - покупка процессоров Comet Lake-S сейчас - участие в Beta-тесте Intel
240
Разоблачаем 5 мифов об эффективности и выгоде разгона процессоров и видеокарт
155
Разгоняем память: XMP vs ручная настройка - разница есть
108
Чудеса оптимизации игр на примере Nintendo
28
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
14
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
36
Нарезание резьбы - статья о метчиках
2

Сейчас обсуждают

ABC
00:07
Рассверливайте под тот метчик, который есть
Нарезание резьбы - статья о метчиках
warmuza
00:03
Каждый год одно и то же. Эпик фейл, никому не надо, никто не купит, дорого, мало прироста. Каждый год.
NVIDIA GeForce RTX 3070 будет примерно равна GeForce RTX 2080 Ti по уровню производительности — данные инсайдера
McArcher
00:02
PCI слот -- это хорошо. Много хороших звуковых плат осталось с этим слотом.
ASUS представила универсальные бюджетные платы с AMD A520 и поддержкой будущих Ryzen 4000 Zen 3
Inqizitor
00:01
В смысле? 6600gt была быстрее топа 5950ультра. 660GTX была равна 580GTX и они обе стоили по $230.
NVIDIA GeForce RTX 3070 будет примерно равна GeForce RTX 2080 Ti по уровню производительности — данные инсайдера
warmuza
00:00
Посоны, будьте осторожны, с некоторыми дырками лучше не связываться и не пытаться обработать.
Нарезание резьбы - статья о метчиках
Visitor
23:56
Та не, не надо,
Xiaomi Mi 10 рухнул в цене – Snapdragon 865, 256 ГБ, NFC, 108-Мп камера, 90-Гц экран AMOLED и аккумулятор на 4780 мА*ч со скидкой 545 долларов
REY_B_
23:54
А если его уронить? И экран под замену? - Купил бы, но не это фуфло!
HUAWEI P30 резко подешевел на российском рынке – один из лучших флагманов 2019 года продаётся со скидкой в 25 тысяч рублей
warmuza
23:53
Абсолютно никому. Продажи провалятся, НВИДИА обанкротится.
NVIDIA GeForce RTX 3070 будет примерно равна GeForce RTX 2080 Ti по уровню производительности — данные инсайдера
Арсений Иголкин
23:53
так уже и происходит давно, GTA 5 - 5лет, Red Dead redemption 2 - 7лет, какая из них устарела к моменту выхода и не окупилась ?
Чудеса оптимизации игр на примере Nintendo
for2ne
23:52
Такие цены это полный бред, больше верю в предыдущий слив 1400 800 600 и 400. По таким ценам, учитывая коронавирус эта серия будет еще более провальная чем запуск первых RTX-ов. Просто представим что ...
Инсайдер назвал точные цены и дату начала продаж видеокарт NVIDIA Ampere 3000-й серии – GeForce RTX 3070 – 720 долларов и выше в референсном исполнении
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем