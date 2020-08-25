Недорогие и полезные товары с AliExpress: 10-дюймовый планшет, автомобильная зарядка, набор прецизионных отвёрток и другие
На распродаже AliExpress «Миллион скидок» каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Автомобильная зарядка
Автомобильное зарядное устройство BASEUS с поддержкой технологии Quick Charge 4.0 оснащено портами USB, USB Type-C и предназначено для быстрой зарядки любых устройств, в том числе, можно использовать для зарядки ноутбуков.
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Максимальная выходная мощность составляет 65 Вт. Девайс универсальный и подходит для всех автомобилей, источником питания служит разъём автомобильного прикуривателя.
Цена: US $14.39 - 17.09
10-дюймовый планшет со слотом для сим-карты
Ультратонкий планшет BDF с экраном 10.1 дюйма и ёмким аккумулятором на 5000 мАч имеет разрешение задней камеры на 5 Мп и объём встроенного хранилища памяти 32 ГБ.
Гаджет оборудован слотами для сим-карт и карты памяти, Bluetooth, WiFi и работает на процессоре MTK 6580 и мобильной операционке Android 7.0. Планшет отлично справляется с любыми задачами. В магазине доступны пять вариантов цветов.
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Цена: US $80.45 - 102.20
Набор прецизионных отвёрток
Удобнейший в эксплуатации набор LAOA LA613138 с пеналом, который укомплектован 38 различными приспособлениями, 28 из них – это всевозможные отвёртки и насадки.
Радует и качество исполнения этих инструментов, правда, не всем может прийтись по нраву лёгкий полимерный запах отвёрточных накладок или характерные скосы в местах фиксации, но зато набор обеспечивает высокую надёжность соединений в процессе ремонта электроники.
Цена: US $15.84
Двухдиапазонный беспроводной роутер
Мощный двухдиапазонный беспроводной роутер COMFAST WR618AC обеспечивает WiFi-покрытием площадь до 120 кв.метров.
Устройство передает сигнал в диапазонах 2,4 Ггц со скоростью до 300 Мбит/с и 5 Ггц со скоростью до 867 Мбит/с, а кроме того, поддерживает одновременную работу до 50 устройств.
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Цена: US $25.34
Инструменты для ремонта мобильных телефонов 21 в 1
Удобство пластиковых ручек, нескользящих в ладонях, прочность металлического сплава, приятные тактильные ощущения во время работы – этот набор получил множество преимуществ.
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Другое дело, что на 100% универсальным его не назовешь, поскольку для ремонта определенных моделей смартфонов здесь попросту нет специальных отвёрток.
Однако не стоит разочаровываться раньше времени, ведь речь идёт о единичных случаях, тогда как для самых ходовых моделей в наборе имеется всё самое необходимое.
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Цена: US $3.13 - 3.76
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