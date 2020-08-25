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Автомобильное зарядное устройство BASEUS с поддержкой технологии Quick Charge 4.0 оснащено портами USB, USB Type-C и предназначено для быстрой зарядки любых устройств, в том числе, можно использовать для зарядки ноутбуков.

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Максимальная выходная мощность составляет 65 Вт. Девайс универсальный и подходит для всех автомобилей, источником питания служит разъём автомобильного прикуривателя.

Цена: US $14.39 - 17.09

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Ультратонкий планшет BDF с экраном 10.1 дюйма и ёмким аккумулятором на 5000 мАч имеет разрешение задней камеры на 5 Мп и объём встроенного хранилища памяти 32 ГБ.

Гаджет оборудован слотами для сим-карт и карты памяти, Bluetooth, WiFi и работает на процессоре MTK 6580 и мобильной операционке Android 7.0. Планшет отлично справляется с любыми задачами. В магазине доступны пять вариантов цветов.

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Цена: US $80.45 - 102.20

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Удобнейший в эксплуатации набор LAOA LA613138 с пеналом, который укомплектован 38 различными приспособлениями, 28 из них – это всевозможные отвёртки и насадки.

Радует и качество исполнения этих инструментов, правда, не всем может прийтись по нраву лёгкий полимерный запах отвёрточных накладок или характерные скосы в местах фиксации, но зато набор обеспечивает высокую надёжность соединений в процессе ремонта электроники.

Цена: US $15.84

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Мощный двухдиапазонный беспроводной роутер COMFAST WR618AC обеспечивает WiFi-покрытием площадь до 120 кв.метров.

Устройство передает сигнал в диапазонах 2,4 Ггц со скоростью до 300 Мбит/с и 5 Ггц со скоростью до 867 Мбит/с, а кроме того, поддерживает одновременную работу до 50 устройств.

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Цена: US $25.34

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Удобство пластиковых ручек, нескользящих в ладонях, прочность металлического сплава, приятные тактильные ощущения во время работы – этот набор получил множество преимуществ.

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Другое дело, что на 100% универсальным его не назовешь, поскольку для ремонта определенных моделей смартфонов здесь попросту нет специальных отвёрток.

Однако не стоит разочаровываться раньше времени, ведь речь идёт о единичных случаях, тогда как для самых ходовых моделей в наборе имеется всё самое необходимое.

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Цена: US $3.13 - 3.76

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