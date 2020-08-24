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Несмотря на всю свою бюджетность, набор Houseeker MA315Z действительно заслуживает внимания. Да, вроде бы, всего лишь 11 инструментов, зато какие!

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Производитель использовал все известные отвёрточные насадки, укомплектовав этот на первый взгляд скромный набор присоской, скрепкой-отмычкой, а также медиаторами и лопаточками, выполненными из качественного пластика.

Цена: US $0.72 / набор (11 шт.)

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Комплект для пайки Jelbo WJ0082, напротив, лидирует по количеству входящих в комплект инструментов. Что же, немудрено, ведь их здесь 45, как говорится, на любой вкус и цвет.

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И пусть многие детали дублируются, в этом есть определённое удобство, ведь какая-то из них может потеряться или даже сломаться, что нередко случается с пластиковыми изделиями.

Цена: US $52.74 - 55.68

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Мультимедийная магнитола Podofo формата 2Din с сенсорным 7-дюймовым дисплеем значительно прокачает ваш автомобиль. У продавца вы можете найти модели с универсальными контактами, ISO-площадкой или базой под Toyota.

Разрешение дисплея — 1024х600 точек. Есть возможность подключить до 4 динамиков по 45 Вт. Также имеется поддержка FM-радио от 87.5 до 108 МГц. Дополнительно на экран можно вывести камеру заднего вида.

Цена: US $46.61 - 77.76

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Корпус зарядного устройства Nillkin Fast Charger украшен ярким оригинальным узором в виде многоконечной звезды, которая светится в процессе работы несколькими цветами.

Девайс поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и совместим со смартфонами, оснащёнными модулем Qi: это модели производителей Xiaomi, Samsung, LG, Huawei, Apple и другие.

В зависимости от мобильного аппарата, передача энергии проходит в следующих режимах: 5 Вт, 7,5 Вт (для моделей iPhone 11, XS, XR, 8 Plus), 10 Вт (для Samsung) и 15 Вт. Кроме того, зарядное устройство имеет защиту от перегрева, перезарядки и перенапряжения.

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Цена: US $22.83

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Водонепроницаемые наушники Plextone BX343 с шейным ободком и получившие уровень защиты IPX5 замечательно подойдут для спортивных занятий.

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Благодаря тому, что на них предусмотрены дополнительные фиксаторы, наушники не выпадают и надёжно держатся во время бега и интенсивных тренировок.

С тыльной стороны наушников имеются магнитные держатели. В комплекте к устройству прилагается короткий кабель для зарядки, три набора амбушюр разного размера и крепкий кейс для хранения.

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Цена: US $15.34

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Электрический степлер TASP для крепления металлическими скобами или гвоздями деревянных реек, картона, ткани, кожи и прочих материалов подобной плотности, эргономичный и лёгкий может совершать до 30 ударов в минуту.

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Инструмент работает без отдачи, есть блокировка курка, корпус степлера выполнен из качественного пластика и хорошо обрезиненный.

Цена: US $22.78 - 23.84

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