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Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор для пайки, мультимедийная автомагнитола, беспроводная зарядка и другие

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На распродаже AliExpress «Миллион скидок» каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Набор инструментов для ремонта смартфонов

Несмотря на всю свою бюджетность, набор Houseeker MA315Z действительно заслуживает внимания. Да, вроде бы, всего лишь 11 инструментов, зато какие!

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Производитель использовал все известные отвёрточные насадки, укомплектовав этот на первый взгляд скромный набор присоской, скрепкой-отмычкой, а также медиаторами и лопаточками, выполненными из качественного пластика. 

Цена: US $0.72 / набор (11 шт.)

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Набор для пайки

Комплект для пайки Jelbo WJ0082, напротив, лидирует по количеству входящих в комплект инструментов. Что же, немудрено, ведь их здесь 45, как говорится, на любой вкус и цвет.

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И пусть многие детали дублируются, в этом есть определённое удобство, ведь какая-то из них может потеряться или даже сломаться, что нередко случается с пластиковыми изделиями.

Цена: US $52.74 - 55.68

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Мультимедийная автомагнитола 

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Мультимедийная магнитола Podofo формата 2Din с сенсорным 7-дюймовым дисплеем значительно прокачает ваш автомобиль. У продавца вы можете найти модели с универсальными контактами, ISO-площадкой или базой под Toyota.

Разрешение дисплея — 1024х600 точек. Есть возможность подключить до 4 динамиков по 45 Вт. Также имеется поддержка FM-радио от 87.5 до 108 МГц. Дополнительно на экран можно вывести камеру заднего вида.

Цена: US $46.61 - 77.76

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Беспроводная зарядка 

Корпус зарядного устройства Nillkin Fast Charger украшен ярким оригинальным узором в виде многоконечной звезды, которая светится в процессе работы несколькими цветами.

Девайс поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и совместим со смартфонами, оснащёнными модулем Qi: это модели производителей Xiaomi, Samsung, LG, Huawei, Apple и другие.

В зависимости от мобильного аппарата, передача энергии проходит в следующих режимах: 5 Вт, 7,5 Вт (для моделей iPhone 11, XS, XR, 8 Plus), 10 Вт (для Samsung) и 15 Вт. Кроме того, зарядное устройство имеет защиту от перегрева, перезарядки и перенапряжения.

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Цена: US $22.83

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TWS-наушники 

Водонепроницаемые наушники Plextone BX343 с шейным ободком и получившие уровень защиты IPX5 замечательно подойдут для спортивных занятий.

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Благодаря тому, что на них предусмотрены дополнительные фиксаторы, наушники не выпадают и надёжно держатся во время бега и интенсивных тренировок.

С тыльной стороны наушников имеются магнитные держатели. В комплекте к устройству прилагается короткий кабель для зарядки, три набора амбушюр разного размера и крепкий кейс для хранения. 

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Цена: US $15.34

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Электрический степлер

Электрический степлер TASP для крепления металлическими скобами или гвоздями деревянных реек, картона, ткани, кожи и прочих материалов подобной плотности, эргономичный и лёгкий может совершать до 30 ударов в минуту.

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Инструмент работает без отдачи, есть блокировка курка, корпус степлера выполнен из качественного пластика и хорошо обрезиненный.

Цена: US $22.78 - 23.84

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Возможно второстепенные тайминги лучше в хмр. У меня на 1 скрине a-data 3200 16-20-20 на втором - A-Data 4133 19-23-23. Ну и процы с платами разные, соответственно.
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