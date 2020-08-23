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Универсальная зарядка, подключаемая к автомобильному прикуривателю и передающая энергию через два предусмотренных USB-выхода.

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Среди прочих возможностей – кнопка плейлиста для максимально комфортного прослушивания и поддержка флеш-накопителей, что особенно важно, если на борту авто нет магнитолы или последняя вышла из строя.

Цена: US $16.99

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Мегауниверсальный инструмент на все случаи жизни от популярного производителя WORKPRO, с которым не страшно даже потеряться в лесу, ведь здесь есть все, начиная с ножниц и ножовки, и заканчивая открывалкой и пассатижами.

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Кроме того, набор порадует своей эргономичностью, многофункциональностью, стильным дизайном и комплектным нейлоновым чехлом военного класса.

Цена: US $19.99 - 21.49

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Отличная приставка за свою цену, построенная на базе операционной системы Android 10, поддерживающая потоковое видеовещание.

К слову, с внешней периферией также все в порядке – приставка тянет все, включая слаботочные твердотельные накопители и манипуляторы, да и интерфейс не подкачает, включив в свой состав двухдиапазонный Wi-Fi-модуль, а также всевозможные порты – от LAN, DLNA и AirPlay.

Цена: US $23.25 - 52.69

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При покупке портативной диагностики Autel MaxiDiag MD808, можно будет устанавливать причину поломки даже без помощи квалифицированных специалистов. В основе комплекса лежит процессор ARM Thumb с 32-гигабайтной памятью, возможностью расширения за счет карты памяти и USB, который по своему дизайну напоминает обычную кнопочную трубку.

Кроме того, в автосканере предусмотрен небольшой, но достаточно информативный жидкокристаллический дисплей с разрешением в 800 на 480 точек.

Цена: US $299.00

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Этот универсальный прибор пригодится не только профессиональным электрикам, но и обычным любителям, которые смогут смело измерять напряжение в сети, выявлять прокладку кабеля и решать многие другие повседневные задачи.

Кроме того, с помощью этого мультиметра удобно проверять батарейки, аккумуляторы и другие источники питания, что всегда актуально в быту.

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Цена: US $15.73 - 24.40

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