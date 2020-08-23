Недорогие и полезные товары с AliExpress: FM-трансмиттер, ТВ-приставка X88, набор для выживания и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
FM-трансмиттер
Универсальная зарядка, подключаемая к автомобильному прикуривателю и передающая энергию через два предусмотренных USB-выхода.
реклама
Среди прочих возможностей – кнопка плейлиста для максимально комфортного прослушивания и поддержка флеш-накопителей, что особенно важно, если на борту авто нет магнитолы или последняя вышла из строя.
Цена: US $16.99
Набор для выживания
Мегауниверсальный инструмент на все случаи жизни от популярного производителя WORKPRO, с которым не страшно даже потеряться в лесу, ведь здесь есть все, начиная с ножниц и ножовки, и заканчивая открывалкой и пассатижами.
Кроме того, набор порадует своей эргономичностью, многофункциональностью, стильным дизайном и комплектным нейлоновым чехлом военного класса.
Цена: US $19.99 - 21.49
ТВ-приставка X88
реклама
Отличная приставка за свою цену, построенная на базе операционной системы Android 10, поддерживающая потоковое видеовещание.
К слову, с внешней периферией также все в порядке – приставка тянет все, включая слаботочные твердотельные накопители и манипуляторы, да и интерфейс не подкачает, включив в свой состав двухдиапазонный Wi-Fi-модуль, а также всевозможные порты – от LAN, DLNA и AirPlay.
Цена: US $23.25 - 52.69
Диагностическое устройство
При покупке портативной диагностики Autel MaxiDiag MD808, можно будет устанавливать причину поломки даже без помощи квалифицированных специалистов. В основе комплекса лежит процессор ARM Thumb с 32-гигабайтной памятью, возможностью расширения за счет карты памяти и USB, который по своему дизайну напоминает обычную кнопочную трубку.
Кроме того, в автосканере предусмотрен небольшой, но достаточно информативный жидкокристаллический дисплей с разрешением в 800 на 480 точек.
Цена: US $299.00
Универсальный мультиметр
Этот универсальный прибор пригодится не только профессиональным электрикам, но и обычным любителям, которые смогут смело измерять напряжение в сети, выявлять прокладку кабеля и решать многие другие повседневные задачи.
Кроме того, с помощью этого мультиметра удобно проверять батарейки, аккумуляторы и другие источники питания, что всегда актуально в быту.
реклама
Цена: US $15.73 - 24.40
Миллионы скидок на AliExpress!
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группу ALIEXPRESSO в ВК и канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила