Недорогие и полезные товары с AliExpress: походный тактический нож, вечная спичка, электронная рулетка и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Походный тактический нож
Этот клинок однозначно выдержит даже самую большую нагрузку, так как он предназначен для эксплуатации в походных условиях.
Что же, немудрено, ведь сам нож изготовлен из высокопрочной нержавейки, тогда как рукоять получила максимально эргономичное антискользящее покрытие. Довершает эту и без того приятную картину эффектный дизайн резака, выполненный в охотничьем стиле.
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Цена: US $26.10 - 27.90
Вечная спичка Tonron
Это устройство «2 в 1» представляет собой карабин с вечной спичкой, которая хорошо горит, выдерживая в отличие от привычной деревяшки с серным наконечником легкую морось, ветер и холод.
Такого эффекта разработчикам удалось добиться за счет хранения стального стержня в специальном сосуде с бензином, тогда как само возгорание обеспечивает росчерк смоченной в горючем спички об кресало.
Цена: US $7.77
Мощный светильник-фонарь
Универсальный светильник, подойдет как для работы на открытых площадях, так же будет отличным подспорьем для отдыха на лоне природы.
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Большой мощный прожектор получил удобную регулировку яркости и внушительную автономность, которой хватит до четырех часов беспрерывной работы без подключения к сети. Ко всему прочему, осветительный прибор не боится воды, работает в радиусе 300-500 метров.
Цена: US $22.85
Электронная рулетка
Удобнейшая рулетка с предусмотренным на борту цифровым дисплеем, отличающаяся высокой точностью измерений до каждого миллиметра.
Общая длина ленты, выполненной из нержавеющей стали, составила 5 метров, чего будет более чем достаточно. Приятно удивит и качество исполнения самого корпуса – прочного, удобного, легкого и компактного.
Цена: US $25.64 - 35.57
Автомобильный сканер ошибок
Поломалось авто? Этот компактный прибор быстро определит неполадку, выведя ее шифр на дисплей и в случае необходимости сохранит все данные.
Кроме того, устройство постоянно обновляется, благодаря чему можно безошибочно диагностировать любую проблему даже на самом современном автомобиле с максимально сложным устройством бортовой электроники.
Цена: US $21.13
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