Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор инструментов Xiaomi, точилка для ножей, продвинутый роутер Cioswi и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Точилка для ножей
С этой точилкой можно будет навсегда забыть о проблеме тупых ножей и других режущих предметов, поскольку приспособление имеет внушительный запас прочности.
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Что же, неудивительно, ведь здесь нет ни одного пластикового элемента – один металл и прилагающиеся к нему 14 сменных насадок, включая алмазные для максимально быстрой и качественной заточки. Порадует и простота сборки станка, которая позволит быстро сменить насадку для чистки или других целей.
Цена: US $12.08 - 45.39
Набор инструментов Xiaomi
Этот набор универсален, здесь есть все необходимое, начиная с инструментов для подрезки кабелей и заканчивая всевозможными приспособлениями для максимально быстрой и качественной сборки мебели.
Кроме того, все это «богатство» комплектуется компактным эргономичным кейсом, покрытым специальной защитой против царапин и сколов, да и качество самих инструментов не подкачает, поскольку они выполнены из износостойкого сплава и получили антикоррозийное напыление.
Цена: US $30.84 - 49.08
Зонт с подсветкой ElFocus
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Уникальный в своем роде зонт, объединяющий сразу несколько инновационных функций.
Надежная защита от ультрафиолетовых лучей, прочные алюминиевые спицы из углеволокна и светоотражающая полоса по кромке, выделяющая пешехода и его габариты в темное время суток – с таким зонтом, действительно, никакой дождь не страшен.
Цена: US $12.05 - 12.91
Быстрый кейс для SSD/HDD 2.5 дюйма
Не секрет что любые твердотельные накопители нуждаются в надежной защите, исключающей повреждение и потерю данных. И если выбирать лучший вариант, то этот компактный кейс имеет все шансы стать таковым, предназначаясь для устройств с объемом памяти до 6 Тб.
Кроме того, здесь есть контроллер стандарта ASmedia ASM235CM с интерфейсом Type C и поддержкой USB 3.1 Gen2, обеспечивающей скорость трафика до 520 Мб/с. Ну а самое главное, этому кейсу не страшны механические воздействия, поскольку он получил защитную систему антишок.
Цена: US $8.66 - 21.81
Продвинутый роутер Cioswi
Несмотря на однодиапазонную работу, этот маршрутизатор получил множество преимуществ, среди которых наличие слота для SIM-карты, OpenWRT-прошивку, модем 4G, а также поддержка любой периферии, включая внешнее питание.
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Также есть возможность использовать роутер в качестве NAS с опцией удаленной печати.
Цена: US $19.49
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