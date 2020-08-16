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Мини гравер GOXAWEE 5045 с огромным набором насадок используется для сверления и шлифования мелких деталей.

Кроме того, инструмент можно применять для резки, шлифовки, полировки и формования таких материалов, как дерево, ламинат, керамика и металл, а также при обработке ювелирных изделий.

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Цена: US $19.50 - 52.80

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Двухдиапазонный ретранслятор Сomfast усиливает сигнал WiFi и обеспечивает наиболее полное покрытие в квартире или офисе, а также устраняет "мертвые зоны".

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Скорость передачи сигнала может достигать до 1200 Мбит/с, девайс работает на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, этого вполне достаточно для стриминга, работы, активного гейминга и просмотра фильмов.

Цена: US $13.71 - 20.78

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Пусковое устройство FISHBERG можно использовать не только для аварийного запуска автомобиля, но и как внешний аккумулятор для подзарядки ноутбуков, мобильных телефонов, фото- и видеокамер, мини-пылесосов и других гаджетов. Кроме того, в устройстве предусмотрены яркий светодиодный фонарик и компас, которые пригодятся при выездах на природу за город.

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Заявленная производителем на странице товара ёмкость аккумуляторной батареи пускового устройства, работающего от 12 вольт автомобильного прикуривателя, составляет 3000-5000 мАч.

Цена: US $40.74

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Гибкая и прочная солнечная панель Xinpuguang, выполненная из монокристаллического силикона, имеет размеры одного модуля – 1175 х 540 х 3 мм. Всего в комплект входят 2 модуля. Длина подключаемого к панели кабеля составляет 90 см.

Максимальная мощность батареи равна 100 ватт, напряжение – 18 вольт. Солнечная панель имеет защиту от влаги по стандарту IP65 и может работать при температуре от -20℃ до +60℃.

Цена: US $80.93 - 531.25

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Светодиодный водонепроницаемый уличный светильник MOONSHADOW работает на солнечных батареях и имеет батарею ёмкостью 1600 мАч. Лампа выполнена в виде коробочки, внутри которой есть гирлянда.

Светильник отлично подойдёт для освещения сада или внешнего украшения дома. Магазин предлагает на выбор два варианта: круглый и квадратный.

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Цена: US $10.26 - 20.62

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Светодиодный фонарик Samxi имеет ёмкий аккумулятор на 1200 мАч, пять режимов яркости (высокий, средний, низкий, sos и стробоскоп) и светит на расстояние до 500 метров.

Корпус девайса изготовлен из алюминиевого сплава, он ударопрочный и водонепроницаемый, подходит для охоты, альпинизма, рыбалки, кемпинга и активного отдыха. Для покупки доступны семь вариантов комплектаций товара.

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Цена: US $8.99 - 23.99

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