Недорогие и полезные товары с AliExpress: автомобильный сканер, Wi-Fi-маршрутизатор, мощный повербанк и другие
Автомобильный сканер
Диагностический автомобильный сканер KONNWEI KW806 производства одноимённого бренда Konnwei поддерживает десять режимов тестирования OBDII для полной диагностики, в том числе, отключает контрольную лампу двигателя, просматривает данные freeze frame, определяет изменяемые коды, проводит их очистку и т.д.
Мульти-язычный автогаджет оснащён системами проверки двигателя, коробки передач, ABS, а также SRS, и получает периодическое бесплатное обновление. Товар можно заказать с доставкой со склада в России.
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Цена: $32.12 - 52.08
Wi-Fi-маршрутизатор
Компактный LTE Wi-Fi-маршрутизатор TIANJIE с интерфейсом USB 2.0 обладает скоростью соединения до 150 Мбит/c. Девайс поддерживает micro-SIM-карты и одновременное подключение к нему до 10 устройств.
Интернет быстрый, модем не греется, пароль для подключения к Wi-Fi-сигналу указан под крышкой маршрутизатора.
Цена: US $28.89
Настольное крепление для мониторов
Кронштейн F160 подходит только для мониторов диагональю от 10 до 27 дюймов и весом от двух до девяти килограммов. Двойное крепление позволяет с лёгкостью поворачивать мониторы в любой нужной плоскости, а также менять их положение в вертикальном направлении на столах толщиной 0-95 мм.
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Всё эти манипуляции доступны благодаря газовой пружине, которая предусмотрена внутри корпуса кронштейна, изготовленного из алюминиевого сплава и холоднокатаной стали. Есть возможность приобрести крепления с российского склада.
Цена: US $30.40 - 35.72
Беспроводной аудио адаптер
Беспроводной адаптер VIKEFON с модулем Bluetooth 5.0, поддержкой NFC и кодека aptX HD позволяет транслировать музыкальный контент в высоком качестве и без задержки одновременно на два устройства.
Адаптер оснащён двумя антеннами, которые отличаются стабильным и широким диапазоном передачи в радиусе до 80 метров на открытом воздухе и более 30 метров в помещении. Кроме того, он может принимать звук со смартфона и передавать на аудиосистему через проводное подключение.
Цена: US $32.79
Мощный повербанк
Внешний аккумулятор ZMI QB822 ёмкостью 20000 мАч может заряжать одновременно до трёх устройств. Девайс оснащён портами USB, Type-C и microUSB. По заверениям производителя мощности повербанка хватает, чтобы шесть раз зарядить iPhone или три раза — Mac Book Pro.
Устройство имеет защиту от короткого замыкания, компактные размеры 149,3 х 70 х 25мм, гладкую поверхность, но не скользит в руке. На передней панели аккумулятора расположен индикатор уровня заряда.
Цена: US $32.54 - 43.19
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