Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: комплект громкой связи для автомобиля, портативный USB-тестер и другие

[ ] для раздела Блоги
+
<b>ASUS RTX 2080 дешевле 40 т.р.</b> в Ситилинке
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя

Комплект громкой связи для автомобиля

Автомобильная беспроводная гарнитура для громкой связи по Bluetooth 5.0 закрепляется на солнцезащитном козырьке. Расстояние передачи Bluetooth-соединения составляет 10 м. 

Гаджет оснащён динамиком Hi-Fi на 2 Вт, системой подавления шума и эха, поддерживает потоковую передачу музыки/аудио из GPS-приложений. После полной зарядки аккумулятора ёмкостью 550 мАч устройство работает в активном режиме около 10 часов, в режиме ожидания до 500 часов.

реклама

Цена: US $9.00

Посмотреть товар

Универсальная зарядка

Универсальное зарядное устройство FOXSUR C-989 подходит для всех гаджетов, оснащено 4 USB-портами, держателем для смартфона и работает от сети напряжением 100-240 В.

Благодаря маленькому размеру 9 см х 8 см х 2,5 см и компактному дизайну, девайс идеально подходит для путешествий и туризма, а шнур питания длиной 1,5 м позволяет подключаться к удалённой розетке. 

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Цена: US $4.43 - 12.01

Посмотреть товар

Автомобильный видеорегистратор

Автомобильный Full HD-видеорегистратор YI Smart Dash популярного китайского производителя Xiaomi имеет стильный дизайн, компактные размеры 74 x 19,4 х 52,4 мм, разрешение камеры 1920 x 1080 пикселей и набор функций предупреждения об опасном сближении с другим транспортом на дороге и выезде со своей полосы движения.

реклама

Благодаря отличной оптике и HDR-матрице, обеспечивается качественная съёмка при плохом освещении, в частности — в ночное время суток. Угол обзора камеры составляет 165 градусов.

Цена: US $52.49 - 66.80

Посмотреть товар

Портативный USB-тестер

Портативный USB-тестер Uni-t UT658B оснащён цифровым дисплеем и предназначен для проверки кабелей, зарядных устройств, внешних аккумуляторов и портов компьютера. 

Устройство поможет определить напряжение, силу тока и ёмкость аккумулятора. Компактный девайс очень лёгкий и, благодаря своим размерам 84 х 29 х 12 мм, помещается в кармане.

Цена: US $8.49 - 8.99

Посмотреть товар

Ножницы с лазерным указателем

Такой инструмент пригодится, когда необходимо отрезать что-либо максимально точно. Особенно он будет полезен тем людям, кто не умеет отрезать длинную линию ровно. 

Сфера применения ножниц может быть очень обширной: от небольших швейных работ до полноценного ремонта, например, нарезание обоев. При необходимости лазерный указатель можно легко снять и продолжить работу без него.

Цена: US $1.79

Посмотреть товар

Топ-скидки на AliExpress за неделю!

реклама



Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группу ALIEXPRESSO в ВК и канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

гаджеты гаджеты aliexpress полезные товары полезные товары с aliexpress aliexpess алиекспресс обзоры товары из китая элекроника
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
106
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI)
17
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
3
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
8
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
16
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
17
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
35

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 30
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 106
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA Killer от AMD выглядит разочаровывающе на фоне GeForce RTX 3090 – 16 Гб памяти против 24 Гб GDDR6X и полная неопределённость с анонсом и ценовой политикой
52
Энтузиаст потратил полгода на создание самого ровного процессора AMD Ryzen в мире — все ради стабильных турбо-частот
42
CD Projekt RED развеяла опасения фанатов Ведьмака – Cyberpunk 2077 обеспечит огромную свободу выбора, реиграбельность и в разы больше игрового контента чем Witcher 3
8
4 смартфона Huawei и Honor 2016 и 2017 годов получили важное обновление прошивки EMUI
5
5 смартфонов Xiaomi официально получили стабильную прошивку MIUI 12 в Европе и мире
+
Стало известно, когда смартфоны Xiaomi Redmi Note 7 (Pro) и Redmi Note 8 (Pro) получат глобальную MIUI 12 на Android 10
2
Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии могут совершить новый скачок производительности за счёт появления кэша 4 уровня (L4)
23
PlayStation 5 может провалиться из-за слабого железа и высокой конкуренции со стороны Microsoft
43
Три недорогих смартфона Xiaomi 2018 года получили стабильную прошивку MIUI 12
5
NVIDIA нашла способ обойти видеокарту Big Navi по производительности – может быть использовано снижение тактовой частоты памяти и её программная блокировка
26
Первые подробности о видеокартах AMD Radeon 7000-й серии – сроки выхода, архитектура, техпроцесс и многое другое
14
Intel официально снизила цену на процессоры Core 9-го поколения до 25% – Core i5-9600K и Core i9-9900K потеряли 60 долларов
17
В ближайшие 4 года произойдёт большой скачок производительности на видеокартах AMD и NVIDIA – Нardwaretimes
9
Microsoft убрала обновление драйверов через диспетчер устройств Windows 10
12
NVIDIA может программно ограничить GeForce RTX 3080 — новинка получит 10 Гбайт видеопамяти вместо 12
48
Эксклюзивная раздача Total War Saga Troy в Epic Games Store для Windows и macOS начнется завтра в 16:00
4
Флагманские видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000 не получат 16 ГБ видеопамяти — новая информация о конфигурации от инсайдеров
7
Топовые видеокарты NVIDIA Ampere получат 24, 20 и 10 Гбайт видеопамяти — данные инсайдера
40
36 смартфонов Xiaomi получили новую версию оболочки MIUI 12 – список и ссылки на загрузку
1
Сэм Фишер действительно стал новым оперативником Rainbow Six Siege
4

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
75
White trash – не беритесь за белую сборку ПК, скорее всего у вас получится нелепая дешёвка
59
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
106
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
89
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
83
Утечки вместо полноценных новостей – наша судьба и осознанный выбор
33
Какими будут новые видеокарты AMD и NVIDIA - разбираем все слухи о Big Navi и Ampere
9
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13

Сейчас обсуждают

Анатолий Молдаванов
16:30
Всё это конечно хорошо,но вот меня интересует цена 3080.Это главное что меня беспокоит больше всего,а 20 дросселей или 1-это мало елдучий фактор.
Печатная плата NVIDIA GeForce RTX 3000 серии вмещает до 20 дросселей питания
OgoGoLog
16:28
"В Cyberpunk 2077 много внимания уделено разрушаемому окружению" Метро уже снесли в игре xD
В Cyberpunk 2077 много внимания уделено разрушаемому окружению
dmitri zorkin
16:25
То есть ты качество игр оцениваешь по тому поддерживают ли разработчики BLM или нет? У меня один вопрос, ты нормальный , или портяночно политически озабоченный? Второй вопрос , кто ты такой чтобы гов...
Cyberpunk 2077 может разочаровать миллионы геймеров, не дотянув до Геральта из Риви из The Witcher 3
А. И.
16:23
Уже 150 евро стал беспошлинный порог??? 😲 Так ведь ещё совсем недавно было 200 евро, я ещё в июле заказывал себе смартфон на АлиЭкспресс!
POCO F2 Pro упал в цене – Snapdragon 865, NFC, дисплей без вырезов, Quad-камера и аккумулятор на 4700 мА*ч
Ambiguity
16:23
Это да, новую бы, с 3-летней гарантией 1080Ti да за 25 т.р. - был бы бестбай просто :)
Сегодня NVIDIA вспоминала игры и железо 1999 года
Дмитрий Миронов
16:22
> Дешман-плата не способна обеспечить нормальную работу мощного процессора. Чушь. Любой пк энтузиаст об этом скажет. Тесты с ютьуба дают не потому, что своих процов нет, а потому что их делают профес...
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
Владимир Тихонов
16:21
Про средневековье не я писал. Читайте выше, про фэнтази и слякоть))
Cyberpunk 2077 может разочаровать миллионы геймеров, не дотянув до Геральта из Риви из The Witcher 3
dmitri zorkin
16:19
Как же так получилось, что я и про средневековье знаю, и в Kingdom Come поиграл ра6ьше , чем поиграл в Ведьмака. И то только благодаря тому , что стада школьников , на всех углах кричали какой ведьмак...
Cyberpunk 2077 может разочаровать миллионы геймеров, не дотянув до Геральта из Риви из The Witcher 3
Roditch
16:09
"Кстати 99% времени загружена винда 10" Смысл тогда было брать MacBook? Это как купить iPhone и поднять на нём Android.
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
Diegos Diego
16:08
работает на паскале прекрасно фрисинк моники
Новая технология NVIDIA обеспечивает видеокарте GeForce RTX 2060 стальные 60 fps в разрешении 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем