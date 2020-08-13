Недорогие и полезные товары с AliExpress: комплект громкой связи для автомобиля, портативный USB-тестер и другие
Комплект громкой связи для автомобиля
Автомобильная беспроводная гарнитура для громкой связи по Bluetooth 5.0 закрепляется на солнцезащитном козырьке. Расстояние передачи Bluetooth-соединения составляет 10 м.
Гаджет оснащён динамиком Hi-Fi на 2 Вт, системой подавления шума и эха, поддерживает потоковую передачу музыки/аудио из GPS-приложений. После полной зарядки аккумулятора ёмкостью 550 мАч устройство работает в активном режиме около 10 часов, в режиме ожидания до 500 часов.
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Цена: US $9.00
Универсальная зарядка
Универсальное зарядное устройство FOXSUR C-989 подходит для всех гаджетов, оснащено 4 USB-портами, держателем для смартфона и работает от сети напряжением 100-240 В.
Благодаря маленькому размеру 9 см х 8 см х 2,5 см и компактному дизайну, девайс идеально подходит для путешествий и туризма, а шнур питания длиной 1,5 м позволяет подключаться к удалённой розетке.
Цена: US $4.43 - 12.01
Автомобильный видеорегистратор
Автомобильный Full HD-видеорегистратор YI Smart Dash популярного китайского производителя Xiaomi имеет стильный дизайн, компактные размеры 74 x 19,4 х 52,4 мм, разрешение камеры 1920 x 1080 пикселей и набор функций предупреждения об опасном сближении с другим транспортом на дороге и выезде со своей полосы движения.
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Благодаря отличной оптике и HDR-матрице, обеспечивается качественная съёмка при плохом освещении, в частности — в ночное время суток. Угол обзора камеры составляет 165 градусов.
Цена: US $52.49 - 66.80
Портативный USB-тестер
Портативный USB-тестер Uni-t UT658B оснащён цифровым дисплеем и предназначен для проверки кабелей, зарядных устройств, внешних аккумуляторов и портов компьютера.
Устройство поможет определить напряжение, силу тока и ёмкость аккумулятора. Компактный девайс очень лёгкий и, благодаря своим размерам 84 х 29 х 12 мм, помещается в кармане.
Цена: US $8.49 - 8.99
Ножницы с лазерным указателем
Такой инструмент пригодится, когда необходимо отрезать что-либо максимально точно. Особенно он будет полезен тем людям, кто не умеет отрезать длинную линию ровно.
Сфера применения ножниц может быть очень обширной: от небольших швейных работ до полноценного ремонта, например, нарезание обоев. При необходимости лазерный указатель можно легко снять и продолжить работу без него.
Цена: US $1.79
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