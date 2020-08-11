Недорогие и полезные товары с AliExpress: паяльный набор, складной фонарь, bluetooth-колонка и другие
Паяльный набор
Паяльный набор известного бренда NEWACALOX будет отличным помощником как для радиолюбителей, так и для профессиональных мастеров.
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В набор входят 60-ваттный паяльник с регулятором температуры, пинцеты, отвёртки, кусачки и другие необходимые для проведения ремонтных работ инструменты и материалы с компактной сумкой для их хранения и переноски.
Цена: US $19.75
Складной фонарь
Складной светодиодный фонарь предназначен для кемпинга, оснащён с аккумулятором ёмкостью 650 мАч, которого хватает на 10 часов работы, и противоскользящей ручкой для удобного захвата.
Яркий и не стробоскопический фонарь имеет низкий расход энергии и долгий срок службы. Может подзаряжаться от электросети напряжением 100-240 В или через солнечную батарею.
Цена: US $13.11
Bluetooth-колонка
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Компактная колонка Cowin 6110 с Bluetooth 4.1 и мощностью 16 Вт в алюминиевом корпусе работает до 10 часов от одной зарядки. Поддерживает A2DP, AVRCP, систему голосовой громкой связи, воспроизведение с карт памяти microSD объёмом до 32 ГБ и через AUX-порт.
Рабочий диапазон устройства составляет около 10 метров, мощность на выходе каждого динамика равна 8 Вт, а ёмкость аккумулятора – 2200 мАч.
Цена: US $28.56
Внешняя звуковая карта
Внешняя звуковая карта производителя Ugreen имеет USB-интерфейс и оснащена выходом для наушников и входом для микрофона. Устройство пригодится, если нужно улучшить качество воспроизведения и записи или сломалась встроенная аудиосистема в компьютере.
Девайс совместим с операционными системами Windows, Mac OS, а также Linux, и применяется на компьютерах, планшетах, наушниках и приставках PS4. Длина шнура – 15 см.
Цена: US $8.99 - 11.99
Игровая мышь
Мышь Delux M625 с RGB-подсветкой имеет удобный эргономичный дизайн для правой руки, провод в тканевой оплётке и USB подключение. Корпус мыши выполнен из глянцевого пластика, по бокам находятся прорезиненные вставки. Оптический сенсор работает с частотой 200-12000 dpi и 1000 Гц.
Так же имеется свой софт для детальной настройки мыши (подсветки, переназначения кнопок, настройки макросов и т.д.). Есть возможность приобрести товар со склада в России.
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Цена: US $24.99
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