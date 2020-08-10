Недорогие и полезные товары с AliExpress: bluetooth-адаптер для автомобиля, док-станция, увлажнитель воздуха от Xiaomi и другие
Bluetooth-адаптер для автомобиля
Беспроводной аудио-адаптер MG-U2 Pro бренда Hagibis с поддержкой Bluetooth 5.0, оснащен встроенным микрофоном и мини-джеком 3,5 мм для вывода звука на устройства без поддержки беспроводной связи.
Девайс питается через USB. Отношение сигнал/шум составляет 40 дБ, частотная характеристика варьируется в диапазоне от 20 Гц до 22 кГц. Товар доступен в трёх цветовых исполнениях: чёрном, красном и сером.
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Цена: US $8.57 - 10.99
Смарт-фара для велосипеда
Индукционный велосипедный передний фонарь заряжается от USB, имеет яркость свечения 800 люмен, сенсорный выключатель питания, встроенный звонок и защиту от воды по стандарту IPX6.
При остановке более чем на три минуты прибор автоматически гаснет, а затем включается при возобновлении движения. Фонарь тускнеет, если вокруг светло, и наоборот. Водонепроницаемый гаджет продаётся в комплекте с лампой заднего освещения. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч.
Цена: US $11.39 - 16.59
Док-станция
Док-станция с интерфейсом USB 3.0 для подключения HDD и SSD дисков размером 3,5 или 2,5 дюйма к компьютеру или ноутбуку. С её помощью можно решить такие задачи, как форматирование, передача файлов, восстановление данных или передача изображения с высокой скоростью.
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Максимальная поддерживаемая общая ёмкость дисков — 8 ТБ.
Цена: US $29.97
Увлажнитель воздуха от Xiaomi
Ультразвуковой увлажнитель воздуха от Xiaomi со встроенным ионизатором не только увлажнит воздух, но и очистит его от бактерий. Объём бака в 5 литров позволяет устройству работать беспрерывно до 12 часов. Когда вода закончится, увлажнитель воздуха отключится самостоятельно.
Кроме того, этот бесшумный бытовой прибор можно использовать для ароматизации помещения эфирными маслами.
Цена: US $22.28 - 24.31
Биометрический замок для двери
Надёжный биометрический замок RAYKUBE R-FZ3 с идентификацией отпечатков пальцев, паролем и rfid-меткой выполнен из нержавеющей стали и предназначен для входных дверей. Также можно пользоваться привычным механическим ключом.
Устройство поддерживает до 100 отпечатков пальцев, 20 идентификационных карт и 1 группу паролей. Замок универсальный и предусмотрен для правого или левого направления открытия двери. Подходит для дверей толщиной от 37 до 100 мм, работает на 4 батарейках типа АА.
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Цена: US $138.04
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