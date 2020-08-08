На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Этот набор привлекает внимание высоким качеством своих инструментов, выгодно выделяясь на фоне аналогов конкурирующих компаний-производителей. На комплектных битах не остаётся даже царапин, и единственное слабое звено – это мини-пила, надёжность фиксации рукоятки которой оставляет желать лучшего.

Кроме того, возможен брак, однако речь идёт исключительно о единичных случаях, поэтому покупать набор можно без лишних опасений.

реклама

Цена: US $65.32

Посмотреть товар

Отличное решение для тех, кто привык экономить каждый сантиметр своего личного пространства, ведь этот набор отличается особой компактностью. Среди прочих плюсов – продуманное до мелочей внутреннее оснащение кейса, которое позволит всегда держать всё под рукой.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

В набор входит 20 бит с разным сечением, накидные головки с максимальным диаметром до 1,7 см, а также специальный ключ-трещотка. Единственный минус, который отмечают покупатели, это не самый качественный пластик самого чемоданчика, как впрочем, и его фиксаторы, однако это всё мелочи по сравнению с его ценой.

Цена: US $27.32

Посмотреть товар

реклама

Универсальный набор от популярного производителя Workpro включил в себя целых 183 инструмента, среди которых плоскогубцы, комбинированные гаечные ключи, трещотка, отвёртки, биты и прочее, тому подобное.

Ко всему этому арсеналу прилагается комплектный металлический ящик для удобного хранения и транспортировки инструментов, правда, и стоит такое удовольствие не так дёшево, как хотелось бы.

Цена: US $136.99

Посмотреть товар

Идеальный вариант «тревожного» чемоданчика на все случаи жизни, в состав которого вошло всего 40 инструментов: нож, рулетка, ножницы, молоток, сменные биты, ключи, плоскогубцы и т.д., то есть всё, что позволяет решать самые распространенные повседневные задачи.

Не обошлось и без минусов, ведь ручки у инструментов из этого комплекта недостаточно крепкие, но в принципе, для выполнения простых ремонтных работ подойдут.

Цена: US $22.66

Посмотреть товар

Если же хочется иметь в личном распоряжении все инструменты, то имеет смысл присмотреться к этому набору, включившему в себя 210 различных инструментов и приспособлений, которые подойдут для дома, гаража и мастерской.

Здесь реально есть всё! Даже ножницы, разводной ключ, молоток и рулетка, которые зачастую большая редкость для портативных наборов. Порадует покупателей и качество исполнения продукции, а это ведь тоже весьма немаловажно.

реклама





Цена: US $19.19 - 106.99

Посмотреть товар

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группу ALIEXPRESSO в ВК и канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!