Недорогие и полезные товары с AliExpress: инструменты для ремонта автомобиля, комплект ручных инструментов для дома и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Комплект инструментов Deko TZ168
Этот набор привлекает внимание высоким качеством своих инструментов, выгодно выделяясь на фоне аналогов конкурирующих компаний-производителей. На комплектных битах не остаётся даже царапин, и единственное слабое звено – это мини-пила, надёжность фиксации рукоятки которой оставляет желать лучшего.
Кроме того, возможен брак, однако речь идёт исключительно о единичных случаях, поэтому покупать набор можно без лишних опасений.
реклама
Цена: US $65.32
Инструменты Dreamburgh для ремонта автомобиля
Отличное решение для тех, кто привык экономить каждый сантиметр своего личного пространства, ведь этот набор отличается особой компактностью. Среди прочих плюсов – продуманное до мелочей внутреннее оснащение кейса, которое позволит всегда держать всё под рукой.
В набор входит 20 бит с разным сечением, накидные головки с максимальным диаметром до 1,7 см, а также специальный ключ-трещотка. Единственный минус, который отмечают покупатели, это не самый качественный пластик самого чемоданчика, как впрочем, и его фиксаторы, однако это всё мелочи по сравнению с его ценой.
Цена: US $27.32
Набор инструментов Workpro для дома
реклама
Универсальный набор от популярного производителя Workpro включил в себя целых 183 инструмента, среди которых плоскогубцы, комбинированные гаечные ключи, трещотка, отвёртки, биты и прочее, тому подобное.
Ко всему этому арсеналу прилагается комплектный металлический ящик для удобного хранения и транспортировки инструментов, правда, и стоит такое удовольствие не так дёшево, как хотелось бы.
Цена: US $136.99
Инструменты для ремонта Deko TZ40
Идеальный вариант «тревожного» чемоданчика на все случаи жизни, в состав которого вошло всего 40 инструментов: нож, рулетка, ножницы, молоток, сменные биты, ключи, плоскогубцы и т.д., то есть всё, что позволяет решать самые распространенные повседневные задачи.
Не обошлось и без минусов, ведь ручки у инструментов из этого комплекта недостаточно крепкие, но в принципе, для выполнения простых ремонтных работ подойдут.
Цена: US $22.66
Набор ручных инструментов Prostormer
Если же хочется иметь в личном распоряжении все инструменты, то имеет смысл присмотреться к этому набору, включившему в себя 210 различных инструментов и приспособлений, которые подойдут для дома, гаража и мастерской.
Здесь реально есть всё! Даже ножницы, разводной ключ, молоток и рулетка, которые зачастую большая редкость для портативных наборов. Порадует покупателей и качество исполнения продукции, а это ведь тоже весьма немаловажно.
реклама
Цена: US $19.19 - 106.99
Инструменты WORKPRO с быстрой доставкой из России
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группу ALIEXPRESSO в ВК и канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила