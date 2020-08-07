На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Кабель бренда TOPK USB 3.0 – Type-C длина которого составляет один метр, оснащён встроенным дисплеем, показывающим текущие силу тока и напряжение непосредственно во время зарядки.

реклама

Кабель отличного качества и предназначен для синхронизации и передачи данных, идеально подходит для подключения к компьютеру периферийных устройств, таких как жёсткие диски, смартфоны, и т. д., поддерживает скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Есть возможность заказать товар с бесплатной доставкой со склада в России.

Цена: US $3.49 - 3.99

Посмотреть товар

Этот будильник способен менять цветовую гамму освещения, имитируя восход солнца. Это поможет вам проснуться без лишнего стресса даже самым ранним утром. На выбор в системе есть пять звуковых сигналов.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Будильник оснащён FM радио, Wi-Fi, имеет голосовое управление через приложение и работает от USB и батареек ААА-типа.

Цена: US $26.54 - 32.43

Посмотреть товар

реклама

Сетевой фильтр выполненный в виде башни, кроме стильного вида, оснащён 10 розетками, двумя USB-портами и имеет функцию защиты от перенапряжения. Каждый слой розеток имеет выделенный переключатель, поэтому вы можете управлять каждой секцией питания индивидуально и быстро.

Максимальная мощность – 2500 Вт. Длина шнура регулируется — лишнюю можно спрятать в основание конструкции. Есть доставка из Российской Федерации.

Цена: US $14.59 - 29.32

Посмотреть товар

HDMI-коммутатор FSU предназначен для одновременного подключения до 4-х устройств к телевизору или монитору и быстрого переключения между ними.

Устройство поддерживает 4K-разрешение, имеет четыре HDMI-входа и один HDMI-выход версии1.4, аудиоразъём 3,5 мм и укомплектован пультом дистанционного управления. Также в продаже имеются модели другой конфигурации и вида с дополнительными портами и SPDIF-разъёмами.

Цена: US $16.65 - 37.28

Посмотреть товар

Беспроводной рыболовный эхолот FFC1108-1 производителя Luckylaker способен сканировать на глубине до 40 метров, его беспроводной датчик работает в радиусе до 120 метров. ЖК-дисплей устройства показывает глубину, расположение рыбы, а также водоросли и камни на дне.

Охват беспроводного локатора составляет 90 градусов при 125 кГц. Устройство имеет водонепроницаемую конструкцию 4-го уровня защиты от попадания воды внутрь и выдерживает температуру воды от -10 до +50 °С.

реклама





Цена: US $10.53 - 29.35

Посмотреть товар

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группу ALIEXPRESSO в ВК и канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!