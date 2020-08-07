Недорогие и полезные товары с AliExpress: светильник с часами, HDMI-коммутатор, беспроводной рыболовный эхолот и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Кабель USB Type-C
Кабель бренда TOPK USB 3.0 – Type-C длина которого составляет один метр, оснащён встроенным дисплеем, показывающим текущие силу тока и напряжение непосредственно во время зарядки.
реклама
Кабель отличного качества и предназначен для синхронизации и передачи данных, идеально подходит для подключения к компьютеру периферийных устройств, таких как жёсткие диски, смартфоны, и т. д., поддерживает скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Есть возможность заказать товар с бесплатной доставкой со склада в России.
Цена: US $3.49 - 3.99
Светильник с часами
Этот будильник способен менять цветовую гамму освещения, имитируя восход солнца. Это поможет вам проснуться без лишнего стресса даже самым ранним утром. На выбор в системе есть пять звуковых сигналов.
Будильник оснащён FM радио, Wi-Fi, имеет голосовое управление через приложение и работает от USB и батареек ААА-типа.
Цена: US $26.54 - 32.43
Сетевой фильтр в виде башни
реклама
Сетевой фильтр выполненный в виде башни, кроме стильного вида, оснащён 10 розетками, двумя USB-портами и имеет функцию защиты от перенапряжения. Каждый слой розеток имеет выделенный переключатель, поэтому вы можете управлять каждой секцией питания индивидуально и быстро.
Максимальная мощность – 2500 Вт. Длина шнура регулируется — лишнюю можно спрятать в основание конструкции. Есть доставка из Российской Федерации.
Цена: US $14.59 - 29.32
HDMI-коммутатор
HDMI-коммутатор FSU предназначен для одновременного подключения до 4-х устройств к телевизору или монитору и быстрого переключения между ними.
Устройство поддерживает 4K-разрешение, имеет четыре HDMI-входа и один HDMI-выход версии1.4, аудиоразъём 3,5 мм и укомплектован пультом дистанционного управления. Также в продаже имеются модели другой конфигурации и вида с дополнительными портами и SPDIF-разъёмами.
Цена: US $16.65 - 37.28
Беспроводной рыболовный эхолот
Беспроводной рыболовный эхолот FFC1108-1 производителя Luckylaker способен сканировать на глубине до 40 метров, его беспроводной датчик работает в радиусе до 120 метров. ЖК-дисплей устройства показывает глубину, расположение рыбы, а также водоросли и камни на дне.
Охват беспроводного локатора составляет 90 градусов при 125 кГц. Устройство имеет водонепроницаемую конструкцию 4-го уровня защиты от попадания воды внутрь и выдерживает температуру воды от -10 до +50 °С.
реклама
Цена: US $10.53 - 29.35
Топ-скидки на AliExpress за неделю!
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группу ALIEXPRESSO в ВК и канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила