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Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор для полировки фар, защищенный смартфон, складной нож и другие

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Комплект объективов для смартфона

Универсальный набор объективов для смартфона от китайского бренда APEXEL укомплектован шестью разными объективами, а также штативом для гаджета и пультом дистанционного управления. 

Кроме того, в наборе имеется объектив рыбий глаз, широкоугольный и макро объективы. Все объективы подходят для любых смартфонов.

Цена: US $20.50 - 21.24

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Набор для полировки фар

Набор для машинной или ручной полировки фар от компании LuDuo предназначен для восстановления чёткости поврежденных или пожелтевших линз фар. В набор входит шлифовальные диски, губки и пасты для полировки.

Цена: US $14.38

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Защищенный смартфон

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Защищенный смартфон Ulefone Armor X7 с экраном 5 дюймов имеет разрешение 1280 x 720 пикселей, внутреннюю память на 16 ГБ, слот для карт MicroSD и работает на операционной системе Android 10. Аккумуляторной батареи ёмкостью 4000 мАч хватает на 9-10 часов активного пользования. 

Смартфон может работать под водой на глубине 1,5 метра в течение 30 минут, при высоких и низких температурах, а также не боится падения с высоты 1,2 метра.

Цена: US $79.99

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Складной нож 

Недорогой и прочный складной ножик Halojaju LM12 с ручкой и лезвием из стали 3Cr13 твёрдостью 57HRC - это отличный вариант для кемпинга, охоты и путешествий. Он очень лёгкий и поместится в любой рюкзак. 

Полная длина ножа составляет 20 см, длина лезвия - 9 см, ширина лезвия - 3 см, а толщина - 2,5 см. В интернет-магазине предлагаются два варианта ножа разного размера.

Цена: US $5.31 - 6.01

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Видеодомофон

Видеодомофон MOUNTAINONE с 25 разными мелодиями вызова и электрозамком оснащён тонким 7-дюймовым внутренним монитором.

Камера с ночным видением имеет разрешение 1000 TVL и угол обзора 92 градуса, даже ночью качество видео отличное. В комплектацию товара входят пять магнитных ключей для разблокировки двери, а также дистанционный пульт управления.

Цена: US $47.30 - 63.63

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