Блок питания постоянного тока LW-K3010D оснащён 4-разрядным светодиодным цифровым дисплеем и бесшумным вентилятором. Прибор применяется для зарядки аккумуляторов, технического обслуживания или как источник питания.

В устройстве предусмотрены несколько функций защиты, в том числе защита от перегрузки и перегрева. Есть возможность заказать товар со склада в Российской Федерации.



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Цена: US $49.60 - 58.37

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Настенные крепления для полок и небольших столиков, которые позволяют сэкономить свободное пространство в комнате, сложив мебель, если она не используется. Кронштейны крепятся на стене, а затем к ним привинчиваются столешницы из дерева, ДСП и других материалов.

Ширина полки составляет от 195 мм до 335 мм. В комплектацию товара входят два кронштейна.

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Цена: US $8.98 - 12.18 / набор

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Беспроводной мини-роутер Benton оснащён слотом для сим-карты и имеет скорость передачи данных до 150 Мбит/с для раздачи мобильного интернета, а также 4G WiFi с диапазоном до 40 м и одновременным подключением к сети до 10 пользователей.

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Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея ёмкостью 2050 мАч позволяет устройству работать автономно до 10 часов. К заказу доступны три варианта данной модели.

Цена: US $29.40 - 39.20

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Смарт-часы LOKMAT с ёмким аккумулятором на 180 мАч и прочным пластиковым корпусом легко подключаются к любому смартфону по Bluetooth-соединению. В гаджете предусмотрены все необходимые функции, в том числе 24-часовой мониторинг кровяного давления, сообщений, пульса, сердечного ритма и сна, а также шагомер.

Кроме того, устройство совместимо с операционными системами Android и IOS и доступно в трёх цветовых исполнениях.

Цена: US $20.59

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Компактная тактическая лопата для кемпинга и походов от надёжного производителя инструментов WORKPRO, благодаря складной конструкции, занимает минимум места в рюкзаке и багажнике автомобиля.



Лезвие лопаты выполнено из толстой качественной стали. В комплекте к товару прилагается влагозащищённый чехол для хранения и переноски инструмента.

Цена: US $16.99 - 23.79

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