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Стоит ли говорить о важности соблюдения точности отверстий при выполнении любых строительно-ремонтных работ? С этим шаблоном справиться с поставленной задачей будет совсем несложно.

Здесь есть все необходимое для того, чтобы работа получалась максимально чистой. В итоге все держатели и петельки станут, куда нужно, а сборка не потребует много времени.

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Цена: US $0.79 - 11.59

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Со временем даже у самых качественных сковородок и кастрюль днище становится похожим на закопченное стекло, поэтому хозяйкам приходится пускаться на всевозможные ухищрения для его очистки.

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Теперь же можно позабыть о неприятных хлопотах, просто заведя на хозяйстве эту удобную щетку с пластиковой ручкой и эффективно очищающей нагар губкой, габариты которой не превысили 14x8 см.

Цена: US $2.86

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С этой циркуляркой можно легко разрезать любую поверхность, будь то ламинат, фанера, пластик и другие строительные материалы. Среди прочих плюсов – наличие сверхточного лазерного прицела, позволяющего выполнять точный срез.

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Есть здесь и пылесосный шланг, благодаря которому удается избавиться от стружки и прочих рабочих отходов.

Цена: US $50.52 - 93.99

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Еще одно высокоточное надежное устройство для выполнения отверстий в различных заготовках. Для полноценной работы станка, мощность которого составляет 150 Вт, необходимо прямое подключение к сети 220 В, а также переходник для вилки, который прилагается в комплекте.



При этом ход шпинделя станка соответствует 22 мм, тогда как его высота достигает 39 см, что позволят работать с различным негабаритом. Что касается выполняемых на нем отверстий, то их диаметр может варьироваться в диапазоне от 1 до 6 мм.

Цена: US $90.86

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Эффектная установка подойдет любителям креативного компьютерного дизайна, переливаясь миллионами разных оттенков на вентиляторных установках и помпе. При этом никакой вибрации, поскольку вентиляторы были оснащены специальными накладками.

Использовать СВО можно не только с ПК на AMD, но и с Intel, получая на выходе скорость вращения от 800 до 2 тысяч оборотов в минуту при TDP в 350 Вт.

Цена: US $49.99 - 129.99

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