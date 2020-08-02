Недорогие и полезные товары с AliExpress: направляющая для сверла, ручная циркулярная пила, сверлильный мини-станок и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Направляющая для сверла
Стоит ли говорить о важности соблюдения точности отверстий при выполнении любых строительно-ремонтных работ? С этим шаблоном справиться с поставленной задачей будет совсем несложно.
Здесь есть все необходимое для того, чтобы работа получалась максимально чистой. В итоге все держатели и петельки станут, куда нужно, а сборка не потребует много времени.
реклама
Цена: US $0.79 - 11.59
Мощная губка-щётка
Со временем даже у самых качественных сковородок и кастрюль днище становится похожим на закопченное стекло, поэтому хозяйкам приходится пускаться на всевозможные ухищрения для его очистки.
Теперь же можно позабыть о неприятных хлопотах, просто заведя на хозяйстве эту удобную щетку с пластиковой ручкой и эффективно очищающей нагар губкой, габариты которой не превысили 14x8 см.
Цена: US $2.86
Ручная циркулярная пила
С этой циркуляркой можно легко разрезать любую поверхность, будь то ламинат, фанера, пластик и другие строительные материалы. Среди прочих плюсов – наличие сверхточного лазерного прицела, позволяющего выполнять точный срез.
реклама
Есть здесь и пылесосный шланг, благодаря которому удается избавиться от стружки и прочих рабочих отходов.
Цена: US $50.52 - 93.99
Сверлильный мини-станок
Еще одно высокоточное надежное устройство для выполнения отверстий в различных заготовках. Для полноценной работы станка, мощность которого составляет 150 Вт, необходимо прямое подключение к сети 220 В, а также переходник для вилки, который прилагается в комплекте.
При этом ход шпинделя станка соответствует 22 мм, тогда как его высота достигает 39 см, что позволят работать с различным негабаритом. Что касается выполняемых на нем отверстий, то их диаметр может варьироваться в диапазоне от 1 до 6 мм.
Цена: US $90.86
Система жидкостного охлаждения с RGB подсветкой
Эффектная установка подойдет любителям креативного компьютерного дизайна, переливаясь миллионами разных оттенков на вентиляторных установках и помпе. При этом никакой вибрации, поскольку вентиляторы были оснащены специальными накладками.
Использовать СВО можно не только с ПК на AMD, но и с Intel, получая на выходе скорость вращения от 800 до 2 тысяч оборотов в минуту при TDP в 350 Вт.
Цена: US $49.99 - 129.99
реклама
Топ-скидки на AliExpress за неделю!
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группу ALIEXPRESSO в ВК и канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила