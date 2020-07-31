С этим многофункциональным инструментом можно выполнять работы любой сложности, не остерегаясь чрезмерной нагрузки – высококачественная хромованадиевая сталь выдержит!

Среди прочих преимуществ – удобные ручки с противоскользящим покрытием, функция блокировки, а также наличие подсветки, позволяющей работать даже в самых труднодоступных и затемненных местах.

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Цена: US $24.50

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Это не просто садовая лопата, а самый настоящий мультитул от бренда YUANTOOSE, который включает пилу, бутылочную открывалку, отвёртку, топор, кирку и даже гарпун. При этом инструмент легко складывается, помещаясь даже в обычном походном рюкзаке.

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Не вызовет ни малейших нареканий и качество исполнения лопаты, которое ничем не уступает советским инструментам.

Цена: US $28.41 - 30.15

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Измерительный прибор производства компании LOMVUM выгодно контрастирует на фоне своих аналогов уже благодаря наличию жидкокристаллического дисплея, демонстрирующего максимально точные показатели. Есть здесь и удобные физические клавиши управления, а также USB-кабель стандарта Type-C.

Конечно, все это делает рулетку довольно увесистой и громоздкой (в кармане не поместится), но это мелочи по сравнению с многочисленными плюсами новинки.

Цена: US $30.28 - 61.75

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Если мастер сомневается в точности своих движений и крепости хвата, имеет смысл присмотреться к этой стойке для УШМ, оборудованной струбциной для фиксации обрабатываемого элемента и специальным креплением для самой болгарки, работающей со стандартными дисками на 100, 115 и 125 мм.

Благодаря данной установке, срез получается максимально точным и ровным. Кроме того, можно выполнять углы в диапазоне от 0 до 45 градусов, а также вести шлифовальные и отрезные работы любой сложности, используя стойку вместе с УШМ.

Цена: US $31.73 - 31.83

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Модель паяльника 908S-EU-20 бренда JCD пользуется особой популярностью, благодаря своей производительности и цене. И немудрено, ведь здесь есть всё необходимое – припой, удобная подставка, сменные жала разного диаметра и даже комплектный кейс для хранения и транспортировки.

Мощность устройства составляет 80 Вт, тогда как рабочий температурный диапазон варьируется в интервале от 180 до 500 градусов Цельсия. Товар можно заказать с доставкой со склада в Российской Федерации.

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Цена: US $13.38 - 21.29

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