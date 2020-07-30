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Недорогие и полезные товары с AliExpress: игровой ноутбук, универсальный инструмент, микроскоп и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Стильная золотая флешка

Золотой флеш-накопителть EATOP оснащён портами: USB 3.0 со скоростью чтения до 90 МБ/с, USB Type-C, а также портом Lightning для iPhone. Корпус выполнен из прочного металла. Объём памяти флешки составляет 128 ГБ. Устройство совместимо с iPhone, iPad, MacBook, Android.

Цена: US $2.79 - 4.65

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Игровой ноутбук

Ноутбук KUU K1 с диагональю 15.6 дюйма и ёмким аккумулятором на 5000 мАч оснащён мощным процессором Core i5 и оперативной памятью 8ГБ. При покупке можно выбрать ёмкость SSD диска 256 или 512 ГБ.

 

Ноутбук ультратонкий, лёгкий, с красивой светодиодной подсветкой и разблокировкой по отпечатку пальца. Идеально подходит для школьников, студентов и практически любых рабочих задач.

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Цена: US $394.99 - 425.99

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Электрическая ручка-тестер

Электрическая ручка-тестер Halojaju, предназначенная для быстрого определения наличия напряжения и выявления скрытой в стенах проводки, оснащена удобным ЖК-дисплеем и индикатором. Такой полезный инструмент идеален для домашнего применения.

Цена: US $2.79 - 4.65

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Универсальный инструмент

Универсальный многофункциональный инструмент HILDA имеет в наборе специальные насадки, которые можно использовать как пилу, лобзик и шлифовальную машину - это отличный инструмент для проведения ремонта в доме. У инструмента шесть различных скоростей, скорость холостого хода составляет 11000 об./мин. 

Цена: US $45.06 - 72.42

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Микроскоп

Микроскоп Yegren с адаптером для смартфона – замечательный подарок для любого юного учёного. Корпус микроскопа изготовлен из прочного пластика, максимальное увеличение устройства составляет 1600 крат. 

Адаптер позволяет установить любой мобильный телефон на окулярную насадку микроскопа для того, чтобы фотографировать или снимать видео исследуемых препаратов.

Цена: US $73.60

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Веб-камера

Веб-камера PEGATAH с разрешением HD 1080P и автоматической фокусировкой оснащена встроенным микрофоном для удобной связи с функцией шумоподавления. Такая камера отлично подойдёт для записи качественного видеоконтента на любых компьютерах и ноутбуках.

Цена: US $9.33 - 21.88

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