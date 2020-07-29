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Недорогие и полезные товары для выживания с AliExpress: складная разборная лопата, мощный топор и другие

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На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары для выживания, похода и кемпинга, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Палатка

Двухслойная палатка Desert & Fox с корпусом из стекловолокна и быстрой автоматической установкой имеет отличную вентиляцию и две большие двери для входа и выхода. В ней могут спокойно расположиться до четырёх человек, так как размер палатки составляет 200 x 180 x 130 см.

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В комплектацию товара входят 8 колышков, 2 верёвки и сумка для переноски. Можно выбрать палатку серого, зелёного или голубого цвета.

Цена: US $60.74 - 65.93

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Складная разборная лопата

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Складная разборная лопата RDDSPON сделана из углеродистой стали и имеет длину 76 см, поэтому она очень лёгкая и удобная. Составные элементы лопаты многофункциональные, их можно использовать как нож, пилу или отвёртку.

Такое приобретение - прекрасный вариант для походов. Товар можно заказать с бесплатной доставкой с российского склада.

Цена: US $20.15 - 25.19

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Мужская тактическая сумка

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Сумка PROTECTOR PLUS с удобным ремешком через плечо, который регулируется от 85 см до 150 см, и большим количеством карманов пошита из прочного водонепроницаемого нейлона.

Она очень вместительная и подойдёт для активного спорта, туризма или охоты. Сумка имеет размер 21 х 26 х 8 см, вес 0,4 кг и доступна в четырёх цветах.

Цена: US $12.88

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Светодиодный фонарик

Портативный светодиодный фонарик Shustar S-211 из алюминиевого сплава легко перезаряжается, очень яркий, имеет три режима работы, встроенный литиевый аккумулятор 600 мАч, интерфейс Micro USB для зарядки и светит на расстояние до 100-200 метров.

Кроме того, фонарик водонепроницаемый, согласно стандарту IPX-4, и его размеры составляют 9,2 х 2 см.

 

Цена: US $2.79 - 4.65

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Мощный топор

Топор от известного производителя инструментов компании WORKPRO оснащён удобной деревянной рукояткой и лезвием из высокоуглеродистой стали с твёрдостью 40-60 RC.

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Длина топора составляет 64,8 см, а вес 1,5 кг. Топор подходит для деревообработки, поэтому будет отличным помощником в условиях дикой природы.

Цена: US $2.79 - 4.65

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