Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор инструментов, очки виртуальной реальности, «умная» розетка и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Набор инструментов
Многофункциональный набор инструментов WORKPRO из хромованадиевой стали. В набор входит 165 единиц ручного инструмента для любых работ по дому или в гараже. Такой набор инструментов должен быть у каждого настоящего хозяина и в профессиональной мастерской.
реклама
Удобное хранение и портативность инструментов обеспечивает надёжный пластиковый кейс. На выбор доступны восемь разных вариантов комплектаций набора.
Цена: US $24.99 - 249.99
Очки виртуальной реальности
Очки виртуальной реальности VR Shinecon SC-G04C позволят вам познать всю прелесть восприятия объёмного 3D-изображения. Устройство совместимо со всеми смартфонами, оснащёнными 4-6 дюймовым экраном и работающими на операционных системах Android или iOS.
Очки обеспечат вас незабываемыми впечатлениями, например, от прохождения 3D-игр или просмотра различного 3D-видеоконтента! Есть возможность заказать товар со склада в России.
Цена: US $19.98 - 45.98
«Умная» розетка
реклама
Смарт-розетка со светодиодной подсветкой от фирмы Lonsonho. К ней можно легко подключаться по Wifi и управлять подключенным устройством через мобильное приложение Smart Life. Так же можно выставить таймер на отключение или включение устройства.
Кроме того, «умная» розетка совместима с Alexa, Google Assistant и IFTTT, что позволяет использовать голосовое управление и легко управлять домом с любого устройства на Android или iOS.
Цена: US $10.99 - 56.99
Мощный выдвижной удлинитель
Удлинитель TESSAN с длиной кабеля 2 метра, двумя USB-портами, 7 розетками для зарядки устройств, переключателем и штепсельной вилкой европейского стандарта защищен от перегрузки и имеет огнестойкий корпус.
Максимальная мощность составляет 2500 Вт, есть удобная ручка для переноски. В продаже доступны четыре варианта удлинителя, отличающиеся друг от друга количеством розеток.
Цена: US $23.90 - 30.70
Топ-скидки на AliExpress за неделю!
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группу ALIEXPRESSO в ВК и канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила