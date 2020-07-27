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Многофункциональный набор инструментов WORKPRO из хромованадиевой стали. В набор входит 165 единиц ручного инструмента для любых работ по дому или в гараже. Такой набор инструментов должен быть у каждого настоящего хозяина и в профессиональной мастерской.

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Удобное хранение и портативность инструментов обеспечивает надёжный пластиковый кейс. На выбор доступны восемь разных вариантов комплектаций набора.

Цена: US $24.99 - 249.99

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Очки виртуальной реальности VR Shinecon SC-G04C позволят вам познать всю прелесть восприятия объёмного 3D-изображения. Устройство совместимо со всеми смартфонами, оснащёнными 4-6 дюймовым экраном и работающими на операционных системах Android или iOS.

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Очки обеспечат вас незабываемыми впечатлениями, например, от прохождения 3D-игр или просмотра различного 3D-видеоконтента! Есть возможность заказать товар со склада в России.

Цена: US $19.98 - 45.98

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Смарт-розетка со светодиодной подсветкой от фирмы Lonsonho. К ней можно легко подключаться по Wifi и управлять подключенным устройством через мобильное приложение Smart Life. Так же можно выставить таймер на отключение или включение устройства.

Кроме того, «умная» розетка совместима с Alexa, Google Assistant и IFTTT, что позволяет использовать голосовое управление и легко управлять домом с любого устройства на Android или iOS.

Цена: US $10.99 - 56.99

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Удлинитель TESSAN с длиной кабеля 2 метра, двумя USB-портами, 7 розетками для зарядки устройств, переключателем и штепсельной вилкой европейского стандарта защищен от перегрузки и имеет огнестойкий корпус.

Максимальная мощность составляет 2500 Вт, есть удобная ручка для переноски. В продаже доступны четыре варианта удлинителя, отличающиеся друг от друга количеством розеток.

Цена: US $23.90 - 30.70

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